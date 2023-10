OpSens anticipe les résultats de l'étude clinique SAFE-TAVI le 25 octobre

OpSens organisera un événement satellite le 25 octobre, de 6h30 à 7h30 am PT

QUÉBEC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - OpSens Inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a annoncé aujourd'hui sa participation à la Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Conference (TCT) du 23 au 26 octobre 2023. L'événement se tiendra au Moscone Center, à San Francisco, en Californie. Le TCT est un symposium scientifique de la Cardiovascular Research Foundation (CRF) et la plus importante réunion éducative spécialisée annuellement dans la cardiologie interventionnelle, attirant plus de 10 000 participants de plus de 90 pays.

Visitez OpSens au stand 1931 du Moscone Center pour découvrir et en apprendre davantage sur ses dernières innovations, y compris le SavvyWire®, l'OptoWire™ III, l'OptoMonitor 3 et le logiciel TAVI.

OpSens - Événement satellite

OpSens commanditera également un petit-déjeuner scientifique intitulé : Minimalistic TAVI with SavvyWire: Optimizing without Compromising (TAVI minimaliste avec SavvyWire : Optimiser sans compromis), le mercredi 25 octobre, de 6h30 à 7h30 am PT, au Théâtre 2. Ce symposium sera animé par le Dr Philippe Genereux (Morristown Medical Center), et des intervenants tels que les Drs Ander Regueiro (Hospital Clinic de Barcelona), James Harvey (WellSpan York) et Samuel Horr (Centennial Heart).

Les résultats de l'étude clinique SAFE-TAVI publiés le 25 octobre

Les résultats de l'étude clinique SAFE-TAVI : SavvyWire Efficacy and Safety in TAVI Procedures (Efficacité et sécurité du SavvyWire dans les procédures d'implantation de la valve aortique transcathéter) seront présentés le 25 octobre à 10h09 am PT par le Dr Ander Regueiro. L'étude SAFE-TAVI a porté sur 119 patients et a été menée dans neuf hôpitaux de renom, dont huit centres en Espagne et un au Canada. Le SavvyWire est la première et unique solution TAVI guidée par capteur, conçue pour optimiser le déroulement des procédures TAVI et favoriser la prise en charge du patient tout au long de sa vie. Le SavvyWire offre des avantages significatifs en matière de procédure TAVI en prenant en charge plusieurs étapes sur le même dispositif sans échange, tout en fournissant des mesures hémodynamiques continues et précises ainsi qu'un affichage en temps réel.

"OpSens a conçu le SavvyWire pour aider à stimuler l'optimisation continue des procédures TAVI sans compromis, en se concentrant sur l'incorporation de fonctions critiques sur le fil guide alimenté par notre technologie brevetée de capteur à fibre optique de deuxième génération Fidela™," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens.

L'évolution du TAVI

La sténose de la valve aortique se produit lorsque la valve aortique du cœur se rétrécit, l'empêchant de s'ouvrir complètement et limitant le flux sanguin du cœur vers l'artère principale (aorte), puis vers le reste de l'organisme.

La procédure TAVI n'était initialement indiquée que pour les patients inopérables présentant une sténose aortique symptomatique sévère, puis pour les patients présentant un risque chirurgical élevé. Des études cliniques tels que PARTNER et COREVALVE ont depuis montré des résultats cliniques meilleurs ou équivalents chez les patients présentant un risque chirurgical intermédiaire ou faible. La procédure TAVI évolue rapidement vers une approche minimaliste qui fait progresser la procédure et favorise la prise en charge du patient tout au long de sa vie.

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et d'études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI devrait dépasser 400 000 procédures d'ici à 2025 et plus de 600 000 d'ici à 2030.

À propos d'OpSens inc. ( www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire, qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 250 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume Uni, au Japon et au Canada.

OpSens a reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI). Ce fil guide unique est une solution 3 en 1 pour une livraison et un positionnement stables de la valve aortique, une mesure hémodynamique continue et précise pendant l'intervention et une stimulation fiable du ventricule gauche sans avoir recours à des dispositifs auxiliaires ou à un accès veineux.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de mesure innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

SOURCE OpSens Inc.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, président et chef de la direction, 418.781.0333 ; John Hannigan, FCA, chef de la direction financière, 418.781.0333