OPSENS NOMMEE PARMI LES 50 MEILLEURS DE l'OTCQX en 2022

QUÉBEC, QC, le 24 janv. 2022 /CNW/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, est heureuse d'annoncer qu'elle fait partie du 2022 OTCQX® Best 50, un classement des sociétés les plus performantes négociées sur l'OTCQX l'année dernière. OpSens a pris la sixième position.

"Opsens est fière de faire partie de l'OTCQX Best 50. Nous avons fait de grands progrès sur plusieurs fronts au cours des derniers mois, dans un environnement difficile. Nous sommes optimistes quant aux opportunités qui s'offrent à nous," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. "Il est important de noter que le développement de notre nouveau SavvyWire est sur la bonne voie à la suite du succès de notre première étude clinique chez l'humain et à la soumission à la FDA et à Santé Canada pour l'approbation réglementaire. Nous nous préparons à un lancement de produit réussi, dès l'obtention de l'autorisation réglementaire, ce qui permettra à OpSens d'exploiter ce marché de 5 milliards $," a conclu Louis Laflamme.

L'OTCQX Best 50 est un classement annuel des 50 meilleures sociétés américaines et internationales négociées sur le marché de l'OTCQX. Le classement est calculé en fonction d'une pondération égale du rendement total sur un an et de la croissance du volume quotidien moyen en dollars au cours de l'année civile précédente. Les entreprises figurant dans l'OTCQX Best 50 de 2022 ont été classées en fonction de leurs performances en 2021.

Pour la liste complète visitez : https://www.otcmarkets.com/files/2022_OTCQX_Best_50.pdf.

L'OTCQX Best Market offre une négociation transparente et efficace de sociétés américaines et internationales établies et axées sur les investisseurs. Pour être admises sur le marché de l'OTCQX, les sociétés doivent répondre à des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et démontrer qu'elles respectent les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies des artères coronaires. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

