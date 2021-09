QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) , une Société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions de diagnostic et de traitement basées sur sa technologie exclusive, a annoncé aujourd'hui la nomination de Lori Chmura à son conseil d'administration, effective le 8 septembre 2021.

"Le conseil d'administration d'OpSens continue d'évoluer et se fait un devoir de profiter des occasions de croissance que nous créons avec notre technologie de mesure exclusive," a déclaré Alan Milinazzo, président exécutif du conseil d'administration d'Opsens. "Nous sommes heureux d'accueillir Mme Chmura qui apporte un solide bagage exécutif et une expérience commerciale mondiale très pertinente qui améliorera les capacités globales du conseil."

Louis Laflamme, président et chef de la direction a déclaré : "en plus de son expérience diversifiée dans le domaine de l'instrumentation médicale, Mme Chmura apporte le point de vue d'une clinicienne. Nous nous réjouissons de sa perspective unique et nous croyons qu'elle sera un excellent ajout au conseil d'OpSens."

"Je suis ravie de me joindre au conseil d'administration d'OpSens et de soutenir un leader du marché avec des produits qui ont un impact significatif en cardiologie," a déclaré Mme Chmura. "Je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de partager mon expérience et mon point de vue en tant que membre du conseil d'OpSens. L'engagement de l'équipe envers la qualité, sa passion, son souci d'excellence et son exécution sont remarquables. J'ai hâte d'apporter mes connaissances cliniques et commerciales pour aider OpSens et l'équipe à poursuivre leur croissance sur les marchés et à créer de la valeur pour les actionnaires," a-t-elle conclu.

Mme Lori Chmura apporte plus de 20 années d'expérience dans l'industrie de l'instrumentation médicale. Elle est présentement présidente et chef de la direction de Soundbite, une société privée d'instrumentation médicale qui se consacre au développement de solutions innovantes et pertinentes sur le plan clinique, rendues possibles grâce à leur plateforme technologique exclusive d'ondes de choc, pour le traitement interventionnel des maladies coronariennes et artérielles périphériques difficiles à traiter en raison du calcium. Avant Soundbite, Mme Chmura a dirigé Dune Medical, une société privée dans le domaine de la santé des femmes, en tant que présidente et chef de la direction, avant de la quitter en avril 2020.

Mme Chmura a commencé sa carrière en tant qu'infirmière diplômée en soins intensifs, travaillant dans les domaines des soins intensifs, de la traumatologie et de la médecine d'urgence à l'hôpital Yale New Haven, à l'hôpital universitaire Emory et à l'hôpital St Joseph d'Atlanta. Elle a fait la transition vers l'industrie des dispositifs médicaux et a occupé de nombreux postes de direction au sein de plusieurs entreprises de premier ordre dans ce domaine, notamment Medtronic, Covidien et Johnson and Johnson.

Très appréciée dans le secteur, Mme Chmura est une championne de la gestion du changement et une passionnée de la croissance. Elle a mené de nombreuses initiatives de leadership féminin et siège présentement au conseil d'administration du réseau exécutif des femmes d'ADVAMED. Elle est ancienne présidente élue du conseil de la Healthcare Businesswomen's Association, chapitre d'Atlanta. Elle est titulaire d'un Baccalauréat en sciences infirmières de la Southern Connecticut State University.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333; Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333

