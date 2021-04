L'accord permet aux cardiologues d'effectuer des procédures dPR et FFR en utilisant l'OptoWire d'OpSens et le système Picasso de Cathmedical de manière intégrée

QUÉBEC, le 21 avril 2021 /CNW/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX : OPS) (OTCQX : OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente avec Cathmedical Cardiovascular S.A. («Cathmedical») pour l'intégration de ses algorithmes de physiologie coronaire au système Picasso, un système d'hémodynamie de nouvelle génération. Les systèmes intégrés se concentreront initialement sur le marché de la cardiologie espagnol, où le système Picasso détient une part de marché dominante.

Cet accord de partenariat permet aux cardiologues interventionnels utilisant ce système de bénéficier d'une intégration complète dans le laboratoire de cathétérisme et d'offrir un diagnostic et un traitement supérieurs à leurs patients. Combiné à l'OptoWire III, toute la puissance des indices de physiologie coronaire, tels que le rapport de pression diastolique (dPR) d'OpSens, est maintenant disponible dans le système Picasso pour une intégration optimale au flux de travail.

Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens a commenté : «Nous sommes heureux d'offrir aux cardiologues espagnols l'intégration de la technologie dPR d'OpSens au système d'hémodynamie nouvelle génération de Cathmedical. Les cardiologues ont déjà eu l'occasion d'apprécier indépendamment le système Picasso et l'OptoWire III pour leurs performances, leur facilité d'utilisation et la précision de leurs mesures. Nous pensons que leur intégration réunit le meilleur des deux mondes - en fusionnant un système d'hémodynamie et un fil guide de physiologie pour des fonctionnalités qui amélioreront le flux de travail des médecins, faciliteront leur processus décisionnel et pourraient conduire à de meilleurs résultats pour les patients. Ce partenariat est un exemple de la valeur qu'OpSens peut offrir en combinant son expertise à celle de ses partenaires.»

Alfredo Garcia, directeur général de Cathmedical, a déclaré : «Nous sommes très heureux de ce partenariat avec OpSens, qui permet à nos clients d'accéder à la combinaison du meilleur système d'hémodynamie au meilleur système de fil guide de pression sur le marché.»

«L'intégration de l'OptoWire III au système du cathlab est rapide et facile, libérant de l'espace sur la table d'opération grâce au retrait d'équipement. En quelques instants, le cardiologue peut connecter l'OptoWire III et réaliser la procédure sur son patient,» a déclaré le Dr Carlos Moreno, cardiologue interventionnel à l'hôpital universitaire Getafe (Madrid).

L'OptoWire III d'OpSens est un fil guide de pression moderne conçu pour la pratique clinique afin de diagnostiquer, traiter et confirmer les résultats dans les artères coronaires. La précision inégalée de son capteur à fibre optique de deuxième génération, Fidela, se traduit par la plus faible dérive de l'industrie et représente une caractéristique exclusive, pour laquelle Opsens se distingue sur le marché. La valeur de la précision de Fidela est soutenue par la littérature rapportant l'évaluation par les pairs qui montre que la précision de la mesure de la pression est encore plus cruciale lorsque les fils guides sont utilisés pour des indices sans hyperémie.

La maladie coronarienne est l'obstruction ou le rétrécissement (sténose) des artères qui irriguent en sang le muscle cardiaque, souvent causée par l'accumulation de plaques de graisse à l'intérieur des artères, ce qui peut provoquer des crises cardiaques. Plusieurs études, telles que l'étude FAME, ont montré que lorsque la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR) est utilisée avant une intervention coronarienne percutanée (ICP), les résultats des patients sont améliorés et les événements cardiaques indésirables majeurs réduits de manière significative.

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

