QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une Société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions de diagnostic et de traitement basées sur sa technologie optique brevetée, a publié aujourd'hui les résultats de son second trimestre 2021 terminé le 28 février 2021.

Faits saillants du deuxième trimestre

Chiffre d'affaires total de 8,8 M $, comparativement à 8,3 M $ pour le deuxième trimestre de 2020 ;

$, comparativement à $ pour le deuxième trimestre de 2020 ; Ventes records de produits pour la FFR et le dPR de 6,1 M $, comparativement à 5,2 M $ pour le deuxième trimestre de 2020 ;

$, comparativement à $ pour le deuxième trimestre de 2020 ; Bénéfice net de 41 000 $, une amélioration de 1,4 M $ par rapport au deuxième trimestre de 2020 ;

$ par rapport au deuxième trimestre de 2020 ; Clôture d'un placement public par voie de prise ferme de 28,75 M $ ;

$ ; Trésorerie et équivalents de trésorerie à 39,3 M $ au 28 février 2021 ( 10,9 M $ au 31 août 2020).

Développements récents

Réception du marquage CE en Europe pour l'OptoWire III et

pour l'OptoWire III et OpSens signe un contrat de trois ans avec Vizient, Inc., l'un des plus grands regroupements d'achats (GPO) aux États-Unis, pour fournir l'OptoWire aux membres de Vizient.

Commentaire de la direction

«Le deuxième trimestre de l'exercice 2021 a maintenu notre tendance positive, notamment par la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net,» a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. «Nous sommes ravis de l'adoption commerciale de nos solutions optiques pour la cardiologie qui répondent à certaines des applications les plus difficiles de l'industrie. En particulier, l'OptoWire gagne du terrain au sein de GPO clés aux États-Unis, ce qui ouvre la porte à plus de la moitié des cathlabs du pays. De plus, avec la clôture du financement par prise ferme de 28,75 M $ en février 2021, nous sommes désormais mieux positionnés pour accélérer le développement de notre fil guide TAVR qui, selon nous, pourrait changer la donne dans le traitement de la sténose aortique. Dans l'ensemble, je suis très heureux des réalisations accomplies par l'équipe d'Opsens pour offrir des solutions de valeur aux médecins, aux patients et à nos fidèles actionnaires, en améliorant les résultats pour les patients,» a conclu Louis Laflamme.

Résultats financiers - trimestre terminé le 28 février 2021

Le chiffre d'affaires total a atteint 8,8 M $ pour la période de trois mois terminée le 28 février 2021 comparativement à 8,3 M $ pour la même période l'année précédente. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation de 0,9 M $ des revenus des produits pour la mesure de la sténose coronaire (réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR) et ratio de pression diastolique (dPR)), partiellement compensée par une baisse des autres revenus médicaux.

Les ventes de produits pour la mesure de la sténose coronaire, soit la FFR et le dPR, se sont élevées à 6,1 M$ au deuxième trimestre de 2021, comparativement à 5,2 M $ à la même période en 2020, une augmentation de 17 %. L'augmentation des ventes est principalement le résultat de l'amélioration de la performance dans les marchés du Japon, de l'Europe et des États-Unis malgré la réduction des activités de plusieurs laboratoires de cardiologie en raison du COVID-19.

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris le contrat de fourniture de cinq ans pour les capteurs de dispositifs d'assistance ventriculaire de la Société, se sont élevées à 1,8 M $ au deuxième trimestre de 2021, contre 2,2 M $ au deuxième trimestre de 2020.

Les ventes industrielles sont restées stables, passant de 0,9 M $ au deuxième trimestre de 2020 à 1,0 M $ au deuxième trimestre de 2021.

La marge brute a augmenté à 52 % pour le trimestre terminé le 28 février 2021, contre 51 % pour le trimestre terminé le 29 février 2020.

Les charges d'exploitation au deuxième trimestre de l'exercice 2021 se sont élevées à 4,3 M $, en baisse de 1,2 M $ comparativement à 5,5 M $ au deuxième trimestre 2020. L'amélioration des dépenses d'exploitation est attribuable à une diminution des frais de vente et de commercialisation.

Le bénéfice net était de 41 000 $ au deuxième trimestre de 2021 comparativement à une perte nette de 1,4 M $ au deuxième trimestre de 2020. L'amélioration de 1,4 M $ est principalement attribuable à une augmentation de 0,3 M $ de la marge brute et à une réduction de 1,2 M $ des frais d'exploitation.

OpSens avait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 39,3 M $au 28 février 2021 (10,9 M $ au 31 août 2020).

Tableau A

(En milliers de dollars canadiens, sauf pour

l'information par action) Pour la

période de

trois mois

terminée le

28 février

2021 Pour la

période de

trois mois

terminée le

29 février

2020 Pour la

période de

six mois

terminée le

28 février

2021 Pour la

période de

six mois

terminée le

29 février

2020 $ $ $ $









Produits







Ventes







Médical 7 831 7 350 15 150 13 812 Industriel 979 908 1 979 1 435

8 810 8 258 17 129 15 247 Autres 19 - 37 -

8 829 8 258 17 166 15 247 Coût des ventes 4 260 4 009 7 925 7 088 Marge brute 4 569 4 249 9 241 8 159 Taux de marge brute 52% 51% 54% 54%









Frais d'exploitation







Administration 1 488 1 249 2 957 2 723 Ventes et commercialisation 1 554 2 835 3 142 5 685 Recherche et développement 1 284 1 423 2 580 2 719

4 326 5 507 8 679 11 127









Autre produit (110) - (600) - Charges financières 293 124 508 285









Résultat avant impôts sur le résultat 60 (1 382) 654 (3 253)









Impôts exigibles sur le résultat 19 - 19 -









Résultat net et résultat global 41 (1 382) 635 (3 253)









Résultat net de base et dilué par action 0,00 (0,02) 0,01 (0,04)

Tableau B FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars canadiens) Au 28 février 2021 Au 31 août 2020 $ $





Trésorerie et équivalents de trésorerie 39 313 10 884 Clients et autres débiteurs 5 246 4 041 Stocks 5 825 6 505 Total des actifs à court terme 51 249 22 543 Immobilisations corporelles 2 953 3 230 Immobilisations incorporelles 1 706 1 622 Actifs au titre de droits d'utilisation 4 752 4 513 Actif total 60 660 31 908





Passifs à court terme 7 092 5 655 Dette à long terme 5 881 6 608 Obligations locatives 4 540 4 298 Passif total 17 513 16 561 Capitaux propres 43 147 15 347

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

