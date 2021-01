QUÉBEC, le 13 janv. 2021 /CNW/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) , une Société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions de diagnostic et de traitement basées sur sa technologie optique brevetée, a publié aujourd'hui les résultats de son premier trimestre 2021 terminé le 30 novembre 2020.

Faits saillants du premier trimestre

Chiffre d'affaires consolidé de 8,3 M$, une augmentation de 19 %, comparativement à 7,0 M$ au premier trimestre de 2020 ;

Ventes FFR et dPR de 5,3 M$, une augmentation de 23 %, comparativement à 4,3 M$ au premier trimestre de 2020 ;

Bénéfice net de 0,6 M$, une amélioration de 2,5 M$ par rapport au premier trimestre de 2020 ;

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 12,2 M$ au 30 novembre 2020 (10,9 M$ au 31 août 2020).

Développements récents

Obtention d'un contrat de 3 ans, en octobre 2020, auprès d'un important regroupement d'achat américain pour fournir l'accès à l'OptoWire à leurs hôpitaux membres à travers les États-Unis ;

Progrès dans le projet de développement d'un fil guide pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI ou TAVR).

Commentaire de la direction

«Je suis satisfait des résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021, alors que nous avons réalisé une solide croissance du chiffre d'affaires et des résultats. Ces résultats positifs reflètent la confiance continue de nos clients et partenaires dans notre équipe, nos produits et nos technologies,» a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. «Au cours du premier trimestre, nous avons fait de gros progrès pour accroître l'adoption de l'OptoWire sur le marché de la mesure de la sténose coronarienne, en particulier aux États-Unis, où nous avons signé notre premier accord avec un important regroupement d'achats. Nous sommes en discussion avec d'autres regroupements et anticipons que des ententes de ce type, associées à l'introduction de l'OptoWire III, sera la clé de l'expansion de l'OptoWire dans l'avenir.»

Résultats financiers - trimestre terminé le 30 novembre 2020

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 8,3 M$ au premier trimestre de 2021, une augmentation de 19 %, par rapport aux 7,0 M$ comptabilisés au premier trimestre de 2020.

Les ventes de produits pour la mesure de la sténose des artères coronaires (réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve («FFR») et ratio de pression diastolique («dPR»)) se sont élevées à 5,3 M$ au premier trimestre de 2021, par rapport à 4,3 M$ au premier trimestre de 2020, une augmentation de 23 %. L'augmentation des ventes est principalement le résultat de la croissance de tous nos marchés, malgré le fait que plusieurs laboratoires de cardiologie fonctionnaient à des niveaux réduits en raison du COVID-19.

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris le contrat d'approvisionnement de cinq ans de la Société pour les capteurs instrumentant les dispositifs d'assistance ventriculaire, se sont élevées à 2,0 M$ au premier trimestre de 2021, contre 2,2 M$ au premier trimestre de 2020.

Les ventes industrielles ont augmenté de 89 % pour atteindre 1,0 M$ au cours du premier trimestre de 2021 en raison de l'augmentation globale des activités dans les applications aéronautiques et électroniques de puissance.

Les charges d'exploitation du premier trimestre 2021 se sont élevées à 4,4 M$ comparativement à 5,6 M$ au premier trimestre 2020. L'amélioration de 1,2 M$ est attribuable notamment aux économies sur les frais de vente et de commercialisation.

Le profit net s'est élevé à 0,6 M$ au premier trimestre de 2021 comparativement à une perte nette de 1,9 M$ au premier trimestre de 2020. Cette variation positive de 2,5 M$ s'explique principalement par une augmentation de la marge brute de 0,8 M$, par une diminution des frais d'exploitation de 1,2 M$ et par une subvention de 0,5 M$ du gouvernement canadien.

OpSens avait une position de trésorerie de 12,2 M$ au 30 novembre 2020 (10,9 M$ au 31 août 2020).

Tableau A

(Non vérifiés - En milliers de dollars, sauf pour l'information par action) Période de trois mois

terminée le 30 novembre 2020 Période de trois mois

terminée le 30 novembre 2019 $ $





Produits



Ventes



Médical 7 336 6 461 Industriel 1 000 528

8 336 6 989 Coût des ventes 3 664 3 079 Marge brute 4 672 3 910 Marge brute (%) 56 % 56 %





Frais d'exploitation



Administration 1 469 1 475 Ventes et commercialisation 1 588 2 850 Recherche et développement 1 295 1 296

4 352 5 621





Autres produits (490) - Charges financières 216 160





Résultat net et résultat global 594 (1 871)





Résultat net par action de base et dilué 0,01 (0,02)

Tableau B

FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars canadiens) Au 30 novembre 2020

Au 31 août 2020







Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 158

10 884 Clients et autres débiteurs 3 777

4 041 Stocks 6 989

6 505 Total des actifs à court terme 24 202

22 543 Immobilisations corporelles 3 048

3 230 Immobilisations incorporelles 1 682

1 622 Actifs au titre de droits d'utilisation 4 368

4 513 Actif total 33 300

31 908







Passifs à court terme 6 723

5 655 Dette à long terme 6 348

6 608 Obligations locatives 4 213

4 298 Passif total 17 284

16 561 Capitaux propres 16 016

15 347

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE OPSENS Inc.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333; Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333

Liens connexes

https://opsens.com/