QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) , une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a publié aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021 terminé le 31 août 2021.

Faits saillants de l'exercice financier

Revenu total record de 34,5 M $ pour l'exercice 2021, contre 29,5 M $ pour l'exercice 2020, une augmentation de 17 % ;

$ pour l'exercice 2021, contre $ pour l'exercice 2020, une augmentation de 17 % ; Ventes records de produits pour la maladie des artères coronaires à 22,9 M $ pour l'exercice 2021, contre 18,7 M $ pour l'exercice 2020, une augmentation de 22 % ;

$ pour l'exercice 2021, contre $ pour l'exercice 2020, une augmentation de 22 % ; Signature de deux accords avec d'importants regroupements d'achats (GPO) américains pour fournir l'OptoWire d'OpSens à leurs membres ;

Obtention pour OpSens Solutions d'un financement pour développer un système de surveillance du carburant à base de fibre optique pour des applications aérospatiales, notamment pour les avions civils ;

Obtention d'un contrat pour la fourniture de capteurs de pression absolue et différentielle à fibre optique pour le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) ;

Clôture d'un placement public par prise ferme de 28,75 M $ en février 2021 ;

$ en février 2021 ; Trésorerie et les équivalents de trésorerie à 38,6 M $ au 31 août 2021, une augmentation de 27,7 M $ par rapport à l'exercice précédent terminé le 31 août 2020.

Développements récents

OpSens a complété avec succès la première étude chez l'homme avec le SavvyWire, son nouveau fil-guide pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVR ou TAVI) et pourra déposer le produit pour l'autorisation réglementaire 510(k) auprès de la Food and Drug Administration ("FDA") des États-Unis.

Commentaire de la direction

"Je suis heureux des progrès solides réalisés tant du côté de l'exploitation que du développement de notre entreprise, alors que nous rapportons des revenus annuels records de 34,5 M $ pour l'exercice 2021, tout en ayant fait progresser notre produit pour le TAVI avec l'achèvement de notre étude chez l'homme. Les développements des derniers mois mettent OpSens sur la voie d'une croissance continue, alors que nous poursuivons notre objectif de commercialiser notre produit innovateur pour le TAVI en 2022," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. "La clôture du financement de 28,75 M $ en février contribuera à l'amélioration de la stratégie de commercialisation et de marketing pour les produits TAVI et pour la maladie des artères coronaires."

"La Société a fait de grands progrès sur le marché américain, en signant deux contrats de trois ans avec d'importants GPO américains. Un accord signé avec Cathmedical en Espagne permet l'intégration du système d'OpSens dans le système hémodynamique Picasso et ouvre la voie à des intégrations de ce type dans d'autres marchés," a ajouté M. Laflamme.

"Nous sommes optimisme alors que nous envisageons l'exercice 2022 et au-delà. Nos soulignons nos progrès continus au cours des dernières années pour créer, fabriquer et livrer des produits innovants, qui contribuent à la santé. Je félicite l'équipe d'OpSens pour sa détermination à fournir aux clients un accès continu à notre technologie," a conclu M. Laflamme.

Résultats financiers - Exercice clos le 31 août 2021

Le revenu total s'est élevé à 34,5 M $ au cours de l'exercice 2021, comparé à 29,5 M $ en 2020, une augmentation de 5 M $ ou 17 %. Les revenus ont subi une incidence négative de 1,4 M $ au cours de l'exercice 2021 en raison des taux de change.

Les ventes de produits destinés à la mesure des maladies coronariennes (réserve de débit fractionnaire ("FFR") et au ratio de pression diastolique ("dPR")) se sont élevées à 22,9 M $ pour l'exercice 2021, contre 18,7 M $ pour l'exercice 2020. L'augmentation de 4,2 M $ est principalement liée à l'augmentation dans le marché américain et dans la région EMEA.

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris le partenariat de la Société pour les capteurs de dispositifs d'assistance ventriculaire, se sont élevées à 8,1 M $ pour l'exercice 2021, contre 8,3 M $ pour l'exercice 2020.

Les ventes industrielles ont augmenté de 36 % pour atteindre 3,4 M $ au cours de l'exercice 2021, contre 2,5 M $ pour l'exercice 2020. Cette augmentation est due à un volume plus important de commandes dans le domaine nucléaire.

Les dépenses d'exploitation de l'exercice 2021 ont atteint 19,6 M $, contre 19,3 M $ pour l'exercice 2020. L'augmentation est principalement attribuable à des dépenses supplémentaires de 1,4 M $ dans nos frais généraux et administratifs liés à l'augmentation des effectifs et des honoraires professionnels, partiellement compensée par une diminution de 1,1 M $ dans les frais de ventes et de commercialisation, les activités ayant été limitées par COVID-19 pendant une grande partie de l'année.

Les marges brutes se sont élevées à 54 % au cours de l'exercice 2021, contre 53 % au cours de l'exercice 2020, grâce à l'augmentation du volume de ventes et aux économies connexes, combinées à une productivité accrue et à une baisse du coût des matières premières pour l'OptoWire III.

La perte nette a été de 1,2 M $ au cours de l'exercice 2021, contre une perte nette de 2,6 M $ au cours de l'exercice 2020. L'amélioration est principalement due à l'augmentation des ventes de produits pour les maladies coronariennes.

OpSens disposait d'une trésorerie de 38,6 M $ au 31 août 2021.

Résultats financiers - Période de trois mois terminée le 31 août 2021

Le revenu total s'est élevé à 8,1 M $ au quatrième trimestre 2021, contre 7,6 M $ au quatrième trimestre 2020, une augmentation de 0,5 M $ ou 7 %. Les revenus ont subi une incidence négative de 0,5 M $ pour le quatrième trimestre de 2021 en raison des taux de change.

Les ventes de produits pour le diagnostic et le traitement des maladies coronariennes (FFR et dPR) ont atteint 5,3 M $ au quatrième trimestre 2021, contre 4,8 M $ au quatrième trimestre 2020. L'augmentation de 0,5 M $ est principalement attribuée à l'augmentation dans le marché canadien et américain.

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris le partenariat de la Société pour les capteurs de dispositifs d'assistance ventriculaire, ont atteint 2,0 M $ au quatrième trimestre 2021, contre 2,3 M $ au quatrième trimestre 2020.

Les ventes industrielles ont augmenté à 0,7 M $ au quatrième trimestre 2021, contre 0,5 M $ au quatrième trimestre 2020.

Les marges brutes sont restées stables à 50 % au quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 5,3 M $ au quatrième trimestre 2021, contre 3,8 M $ au quatrième trimestre 2020. L'augmentation de 1,5 M $ des dépenses d'exploitation est principalement attribuable à des dépenses supplémentaires de 0,8 M $ des frais généraux et administratifs liés à l'augmentation des effectifs et des honoraires professionnels et à une augmentation de 0,8 M $ dans les frais de ventes et de commercialisation, les activités ayant été fortement affectées par COVID-19 l'année dernière.

La perte nette s'est élevée à 1,2 M $ au quatrième trimestre 2021, contre un bénéfice net de 0,6 M $ au quatrième trimestre 2020. La diminution de 1,8 M $ du bénéfice net est principalement le résultat d'une augmentation des dépenses pour stimuler la croissance de nos produits pour les maladies coronariennes et le développement de notre produit TAVI, ainsi que la reconnaissance d'une subvention non récurrente de 0,9 M $ du gouvernement canadien l'année dernière.

Tableau A

(En milliers de dollars canadiens, sauf pour l'information par action et % de marge brute) Période de trois mois terminée le 31 août 2021 Période de trois mois terminée le 31 août 2020 Pour l'exercice terminé le 31 août 2021 Pour l'exercice terminé le 31 août 2020 $ $ $ $









Produits







Ventes







Médical 7 335 7 060 30 985 26 996 Industriel 671 516 3 363 2 457

8 006 7 576 34 348 29 453 Autre 60 - 116 -

8 066 7 576 34 464 29 453 Coût des ventes 4 050 3 760 15 783 13 834 Marge brute 4 016 3 816 18 681 15 619 Marge brute (%) 50 % 50 % 54 % 53 %









Frais d'exploitation







Administration 1 794 1 015 6 473 5 041 Ventes et commercialisation 2 191 1 458 7 649 8 780 Recherche et développement 1 340 1 312 5 510 5 441

5 325 3 785 19 632 19 262









Autres produits (19) (882) (740) (1 683) Charges financières (produits financiers)





(62) 356 918 684 Résultat net et résultat global (1 200) 557 (1 129) (2 644) Impôt exigible sur le résultat 15 - 21 -









Résultat net par action - de base et dilué (1 215) 557 (1 150) (2 644)









Résultat net par action - de base et diluée (0,01) 0,01 (0,01) (0,03)

Tableau B

FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars canadiens) Au

Au

31 août 2021 31 août 2020











Trésorerie et équivalents de trésorerie 38 563

10 884

Clients et autres débiteurs 4 135

4 041

Stocks 6 115

6 505

Total des actifs à court terme 49 783

22 543

Immobilisations corporelles 2 731

3 230

Immobilisations incorporelles 1 677

1,622

Actifs au titre de droits d'utilisation 4 322

4 513

Actif total 58 513

31 908











Passifs à court terme 7 395

5 655

Dette à long terme 4 595

6,608

Obligations locatives 4 193

4 298

Passif total 16 183

16 561

Capitaux propres 42 330

15 347



Conférence téléphonique aujourd'hui

Louis Laflamme, président et chef de la direction, et Robin Villeneuve, chef des services financiers, tiendront une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du trimestre à 11 h (heure de l'Est) aujourd'hui, le 23 novembre 2021.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le (833) 756-0865 ou le (412) 317-5754 ou peuvent l'écouter via une diffusion en direct sur le web, à partir du lien disponible dans la section Investisseurs du site Internet d'OpSens ou à https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2512/43575, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence.

Une rediffusion de la conférence sera disponible dans la section Investisseurs du site Internet d'OpSens.

Prenez note que la conférence se tient en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

