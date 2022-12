/CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À UNE DIFFUSION AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À UNE DISTRIBUTION VIA LES AGENCES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS./

QUÉBEC, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX : OPS) (OTCQX : OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, annonce qu'elle a déposé et obtenu un visa pour son prospectus préalable de base simplifié préliminaire (le « Prospectus préalable provisoire ») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada (à l'exclusion des territoires). Une fois qu'un visa pour le prospectus préalable de base simplifié définitif (le « Prospectus préalable ») aura été obtenu des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes, la Société pourra offrir en vente et émettre jusqu'à 50 millions $ d'actions ordinaires, de reçus de souscription, de titres de créance, de bons de souscription et d'unités, ou toute combinaison de ceux-ci (collectivement, les « Titres ») de temps à autre pendant la période de 25 mois au cours de laquelle le prospectus préalable demeure valide. Si la Société convient d'offrir des Titres au cours de cette période, les conditions spécifiques, incluant l'emploi du produit de toute offre de Titres, seront énoncées dans un ou plusieurs suppléments de prospectus relatif au Prospectus préalable.

La Société a déposé le Prospectus préalable provisoire afin de maintenir une flexibilité financière et d'avoir la capacité de réagir rapidement aux opportunités du marché pour lever des capitaux supplémentaires en offrant les Titres sur une base accélérée conformément au dépôt de suppléments de prospectus. Toutefois, il n'y a aucune certitude que des Titres seront offerts ou vendus en vertu du Prospectus préalable au cours de la période de 25 mois.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de Titres, ni une sollicitation d'une offre d'achat de Titres, dans quelque juridiction que ce soit.

Les Titres ne seront pas offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement aux États-Unis, dans leurs possessions et dans d'autres zones soumises à leur juridiction, ou à une personne américaine, ou pour le compte ou au bénéfice d'une personne américaine, sauf en vertu d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ou d'exemptions applicables aux exigences d'enregistrement.

Une copie du Prospectus préalable provisoire peut être consultée sur le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'OpSens inc. ( www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com )

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 200 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens a récemment reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI).

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, ceux relatifs à l'utilisation prévue du produit et en général le paragraphe « À propos d'OpSens Inc. » ci-dessus qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont basées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication de ce communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où elles sont faites, sont par nature soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent directement ou indirectement affecter, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Rien ne garantit que ces hypothèses et ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux prévus dans ces énoncés.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont assujettis à ces mises en garde et à celles qui figurent dans nos autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de la Société au www.opsens.com.

SOURCE OpSens Inc.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, président, chef de la direction et chef de la direction financière par intérim, 418.781.0333