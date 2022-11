QUÉBEC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a annoncé aujourd'hui le départ de M. Robin Villeneuve, chef de la direction financière et secrétaire corporatif. M. Villeneuve quittera la Société le 9 décembre prochain afin de relever de nouveaux défis.

M. Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens, assumera le poste de chef de la direction financière par intérim. M. Laflamme a été chef de la direction financière d'OpSens entre 2005 et 2013, avant d'être nommé président et chef de la direction. La Société prévoit mener une recherche exhaustive pour trouver un chef de la direction financière permanent.

M. Laflamme a déclaré: "C'est avec regret que nous avons été informé du départ de Robin qui a joué un rôle important dans la création de valeur pour les actionnaires au cours des cinq dernières années. Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe, je le remercie de sa contribution et lui souhaite du succès dans ses projets futurs. Malgré le départ de Robin, j'ai entièrement confiance en l'équipe financière en place afin de supporter la croissance continue de la Société."

À propos d'OpSens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 200 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens a récemment reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI). Ce fil guide unique est une solution 3 en 1 pour une implantation et un positionnement stables de la valve aortique, une mesure hémodynamique continue et précise pendant la procédure et une stimulation ventriculaire gauche fiable sans avoir recours à des dispositifs d'appoint ou d'accès veineux.

Le SavvyWire d'OpSens s'inscrit dans la tendance d'une approche minimaliste du TAVI et fait progresser la procédure, permettant aux patients de quitter l'hôpital plus tôt, parfois le jour même.

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

