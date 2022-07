Opération vitesse aux abords des chantiers routiers : la sécurité ne prend pas de vacances

QUÉBEC, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec souhaitent rappeler à tous les usagers de la route, et particulièrement aux conducteurs de véhicules lourds, que bien que les vacances de la construction soient en cours, les chantiers routiers, eux, ne font pas relâche. Certains chantiers demeurent actifs et nécessitent la présence de signaleurs routiers.

Pour assurer la sécurité des travailleurs de chantier et des autres usagers de la route, les équipes de Contrôle routier Québec continuent d'être présentes aux abords des chantiers routiers. Uniquement dans la journée du 22 juillet dernier, 12 constats d'infraction pour excès de vitesse en zone de chantier ont été remis à des conducteurs de véhicules lourds sur la route 117, dans la réserve faunique La Vérendrye.

Même en l'absence de travailleurs dans les zones de chantiers routiers, il faut respecter la signalisation orange et ralentir pour se conformer à la vitesse indiquée. Ces comportements sont essentiels pour assurer la sécurité sur la route.

Présents sur l'ensemble du réseau routier québécois, les contrôleurs routiers ont pour mandat d'en assurer la protection ainsi que de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens. Ils préviennent et répriment également les infractions aux lois et aux règlements qui régissent l'industrie du transport. Ils veillent ainsi à l'application de 12 lois et de plus de 33 règlements afin de rendre les routes du Québec des plus sécuritaires.

Par leurs actions, les contrôleurs routiers améliorent la sécurité des usagers de la route, protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/ ; Pour information : Marie-Josée Michaud, Agente aux relations publiques, Contrôle routier Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, Cellulaire : 514 377-6782, [email protected]