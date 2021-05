Opération haute vitesse - Une somme de 50 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à près de 7 000 foyers du Centre-du-Québec d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 50,1 millions de dollars réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 6 930 foyers de la région du Centre-du-Québec auront accès aux services Internet haute vitesse de Sogetel et Cogeco d'ici septembre 2022.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, M. André Lamontagne, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député fédéral de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement du Québec, M. Eric Lefebvre, le leader parlementaire adjoint du gouvernement et député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), M. Donald Martel, le vice-président du développement d'entreprise de Sogetel, M. Richard Biron, ainsi que la directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco, Mme Johanne Hinse, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour déployer les services Internet haute vitesse au Centre-du-Québec, Sogetel recevra une somme de 24,2 millions de dollars, en vue de couvrir 4 330 foyers. La valeur totale du projet est de 33 millions de dollars. De son côté, Cogeco obtiendra un financement de 14,4 millions de dollars afin de couvrir 2 600 ménages, pour un projet d'une valeur totale de 17,1 millions de dollars. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités visées, dont la liste est présentée en annexe. Au cours des prochaines semaines, Sogetel et Cogeco procéderont à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

« Notre gouvernement s'est engagé à brancher tous les foyers du Québec aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022, et nous sommes heureux d'annoncer la concrétisation de notre engagement au Centre-du-Québec. Tous les Centricois et les Centricoises pourront bénéficier au quotidien des avantages de ce virage numérique. Le développement de notre région passe nécessairement par un accès à Internet haute vitesse. Les bâtiments agricoles pourront aussi bénéficier de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et productrices. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson

« La pandémie de la COVID-19 a démontré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter toutes les Québécoises et tous les Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises du Centre-du-Québec d'ici septembre 2022. Avec cette annonce historique, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois qui vivent en région. »

Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député fédéral de Louis-Hébert

« C'est avec grand plaisir que je me joins à mes collègues pour participer à cette importante annonce pour le Centre-du-Québec. Grâce à l'entente de partenariat avec Sogetel et Cogeco, il sera possible de déployer des infrastructures qui garantiront l'accès à des services Internet haute vitesse performants. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Quelle magnifique annonce pour les MRC d'Arthabaska et de L'Érable, ainsi que pour tout le Centre-du-Québec! La connexion de l'ensemble de la région à un service Internet haute vitesse performant, fiable et abordable est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. La présente crise sanitaire a démontré de façon claire et précise que cet accès constitue un élément déterminant. Il s'agit d'un ambitieux projet, mais pour ce faire, tout le monde à un rôle à jouer Je tiens d'ailleurs à remercier mon collègue Gilles Bélanger, l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, ainsi que l'ensemble des partenaires qui permettent de concrétiser ce vaste chantier bénéfique pour l'ensemble de la population. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« C'est un grand moment pour notre région. Les habitudes de vie et l'offre numérique ont grandement évolué au cours des dernières années. L'accès à Internet pour le télétravail, les formations à distance et le divertissement est devenu un service essentiel aujourd'hui. Notre gouvernement a tenu sa parole et concrétise son engagement à améliorer la vie de ses citoyens. Dorénavant, nos familles, nos travailleurs autonomes, nos organismes et nos entreprises seront dotés d'infrastructures de télécommunications performantes. »

Sébastien Schneeberger, leader parlementaire adjoint du gouvernement et député de Drummond-Bois-Francs

« Dans une région rurale comme la nôtre, il est crucial que les services Internet soient accessibles à tous. C'est pourquoi nous avons voulu nous donner l'assurance de n'oublier personne. En outre, comme le service sera déployé à toutes les résidences, les bâtiments agricoles pourront aussi en bénéficier. Les fournisseurs de service Internet retenus sont clairement mis à contribution et ont l'obligation de couvrir tous les foyers situés sur le territoire visé par leur projet, et ce, d'ici septembre 2022. Mes concitoyens auront ainsi pleinement accès à un service aujourd'hui jugé essentiel. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation)

« Le groupe Sogetel est implanté dans les MRC d'Arthabaska, de L'Érable et de Nicolet-Yamaska depuis de nombreuses années. L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une bonne collaboration entre Sogetel et ces MRC pour que tous les résidents puissent avoir accès à Internet haute vitesse. Nous sommes heureux de contribuer au développement économique régional en offrant à la population un service essentiel, surtout en cette période de pandémie. »

Richard Biron, vice-président du développement d'entreprise de Sogetel

« Depuis sa création, Cogeco a toujours eu à cœur de servir ses communautés et de contribuer à leur vitalité économique et sociale. Nous sommes ravis et privilégiés de participer à ce projet d'envergure majeure pour nos citoyens en région. Nos équipes sont d'ailleurs déjà mobilisées pour le déploiement. Nous sommes déterminés à accélérer l'expansion de notre réseau robuste, dans les délais prévus, afin de contribuer à l'objectif de cette opération, soit de connecter 100 % du territoire québécois d'ici septembre 2022. »

Johanne Hinse, directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco

L'Opération haute vitesse assure le branchement de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est rendu possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.





et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent du Budget 2021.

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - liste des municipalités visées par les projets de Sogetel et de Cogeco

Projets de Sogetel

MRC d'Arthabaska : Chesterville Daveluyville Ham-Nord Kingsey Falls Maddington Falls Notre-Dame-de-Ham Saint-Albert Saint-Christophe-d'Arthabaska Sainte-Clotilde-de-Horton Sainte-Élizabeth-de-Warwick Sainte-Hélène-de-Chester Sainte-Séraphine Saint-Louis-de-Blandford Saint-Norbert-d'Arthabaska Saint-Rémi-de-Tingwick Saint-Rosaire Saint-Samuel Saints-Martyrs-Canadiens Saint-Valère Tingwick Victoriaville Warwick



MRC de L'Érable : Inverness Laurierville Lyster Notre-Dame-de-Lourdes Plessisville Princeville Sainte-Sophie-d'Halifax Saint-Ferdinand Saint-Pierre-Baptiste Villeroy



MRC

de Nicolet-Yamaska : Baie-du-Febvre Nicolet Pierreville Saint-Célestin Sainte-Eulalie Saint-Elphège Sainte-Monique Sainte-Perpétue Saint-François-du-Lac Saint-Léonard-d'Aston Saint-Wenceslas Saint-Zéphirin-de-Courval

Projets de Cogeco

MRC d'Arthabaska : Kingsey Falls



MRC de Drummond : Drummondville L'Avenir Notre-Dame-du-Bon-Conseil Saint-Bonaventure Saint-Cyrille-de-Wendover Sainte-Brigitte-des-Saults Saint-Edmond-de-Grantham Saint-Félix-de-Kingsey Saint-Germain-de-Grantham Saint-Lucien Saint-Majorique-de-Grantham Saint-Pie-de-Guire

