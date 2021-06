Opération haute vitesse - Une somme de 34,7 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à près de 5 400 foyers dans la région de la Montérégie d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 34,7 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 5 380 foyers de la région de la Montérégie auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d'ici septembre 2022.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, M. André Lamontagne, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada et député de Vaudreuil-Soulanges, M. Peter Schiefke, le ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux (volet santé) et députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, l'adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications) et député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, l'adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat) et députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé, l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation (volet formation professionnelle) et député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, la députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, la présidente de la Commission de l'économie et du travail et députée provinciale de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, ainsi que la directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco, Mme Johanne Hinse, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cogeco recevra une somme de 30,6 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse vers 5 380 foyers situés dans les municipalités présentées en annexe. Le coût total du projet s'élève à 34,7 millions de dollars. Au cours des prochaines semaines, Cogeco procédera à l'inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre de foyers.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à connecter tous les foyers du Québec aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022, et nous respectons notre engagement. Les citoyens de Sainte-Hélène-de-Bagot, de Sainte-Cécile-de-Milton et de Saint-Valérien-de-Milton bénéficieront, au quotidien, des avantages de ce virage numérique. Le développement de la région passe nécessairement par la connectivité de tous les citoyens et de tous les travailleurs. Les bâtiments agricoles pourront aussi tirer profit de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et productrices. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson

« Comme dans d'autres régions du Québec, les gens de la Montérégie ont absolument besoin d'une connectivité fiable. La crise de la COVID-19 a révélé à quel point il est important de pouvoir accéder à des services numériques à large bande. En investissant dans ces projets de services Internet haute vitesse dans la région, nous aidons à combler le fossé numérique, à connecter nos familles et nos étudiants, à aider nos petites entreprises à stimuler leur croissance économique et à créer des emplois. »

Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada et député de Vaudreuil-Soulanges

« L'accès à Internet haute vitesse fait partie des éléments-clés du virage numérique du Québec. Il s'agit également d'un engagement phare de notre gouvernement. Grace à cette annonce, ce sont tous les citoyens et toutes les citoyennes de la Montérégie qui pourront profiter de meilleurs services. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« L'annonce d'aujourd'hui est très importante pour la Montérégie. Grâce à la collaboration entre notre gouvernement et Cogeco, ce sont plus de 5 700 foyers qui auront accès à des services Internet haute vitesse fiables et performants d'ici septembre 2022. Je suis fier du travail accompli. Nous maintenons le cap sur notre engagement. Nous serons des leaders en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse

« La pandémie, nous invitant au télétravail, a mis en évidence la priorité du dossier numérique non seulement dans la circonscription de Soulanges, mais partout au Québec. Avec cette annonce, l'engagement du gouvernement est clair, branchez tous les foyers afin de faire une différence concrète pour les citoyens. L'accès à Internet haute vitesse permettra assurément de dynamiser les communautés. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux (volet santé) et députée de Soulanges

« Comme partout ailleurs au Québec où l'ère numérique n'était pas encore complètement arrivée, le déploiement d'Internet haute vitesse dans tous les recoins de la MRC du Haut-Richelieu qui n'étaient pas bien desservi est presque une délivrance. Ce sont 300 résidences à Saint-Blaise-sur-Richelieu et aux extrémités de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont bénéficier de ce coup de maître de notre gouvernement. »

Louis Lemieux, adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications) et député de Saint-Jean

« Internet unit et informe nos communautés. Que ce soit pour les nouvelles, les études, le travail ou simplement les divertissements, il réduit la distance entre les individus. Il est un fabuleux moteur de développement économique et un extraordinaire catalyseur de l'innovation. Par ce type d'investissement, notre gouvernement construit le Québec de demain. »

MarieChantal Chassé, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat) et députée de Châteauguay

« Au 21e siècle, l'accès à Internet haute vitesse est un outil indispensable pour nos entrepreneurs, nos producteurs agricoles et nos familles. La crise sanitaire que nous traversons a d'ailleurs démontré l'importance de se doter d'un tel réseau à travers la province. J'accueille très favorablement ces investissements dans notre région qui nous permettront de poursuivre notre mission de faire prospérer notre collectivité. »

Jean-Bernard Émond, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation (volet formation professionnelle) et député de Richelieu

« La pandémie de la COVID-19 a montré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter toutes les Québécoises et tous les Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises de la Montérégie d'ici septembre 2022. Nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le Québec jusqu'à ce que tous aient l'accès à Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle

« Après tant d'années d'attente, tous nos citoyennes et citoyens de la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi que des municipalités de Sainte-Martine, de Saint-Urbain, de Saint-Chrysostome et de Lacolle, pourront enfin bénéficier d'un accès à un service Internet de qualité d'ici septembre 2022. Il ne fait plus de doute que dans notre société actuelle, l'accessibilité à Internet haute vitesse constitue un service indispensable tant pour les entreprises, le milieu éducatif et les organismes communautaires que pour les particuliers. Merci à toute l'équipe du ministère du Conseil exécutif et nous félicitons notre gouvernement pour le respect de son engagement. »

Claire IsaBelle, députée provinciale de Huntingdon et présidente de la Commission de l'économie et du travail

« C'est une excellente nouvelle pour les citoyens de ma circonscription ! Notre gouvernement investit aujourd'hui une somme importante pour assurer un branchement Internet de qualité pour tous. Si la pandémie nous a bien appris une chose, c'est qu'en 2021, un réseau Internet de qualité est loin d'être un luxe! »

Chantal Soucy, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe

« Nous sommes ravis et privilégiés de participer à l'Opération haute vitesse Canada-Québec. Cogeco a toujours eu à cœur de servir ses communautés et de contribuer à leur vitalité économique et sociale. Avec cette nouvelle annonce, plusieurs résidents de la Montérégie, que ce soit des familles, des travailleurs ou des étudiants, pourront bénéficier de notre réseau robuste, et nous en sommes très fiers. Nous sommes d'autant plus déterminés à accélérer l'expansion de notre réseau robuste dans les délais prévus, soit d'ici septembre 2022. »

Johanne Hinse, directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco

Faits saillants :

Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers québécois à Internet haute vitesse.

L'Opération haute vitesse assurera la desserte de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent de son Budget 2021.

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - liste des municipalités visées par le projet de Cogeco en Montérégie

MRC de Beauharnois-Salaberry : Sainte-Martine Saint-Urbain-Premier



MRC de Brome-Missisquoi : Bolton-Ouest



MRC de La Haute-Yamaska : Sainte-Cécile-de-Milton Shefford



MRC de La Vallée-

du-Richelieu : Mont-Saint-Hilaire Saint-Charles-sur-Richelieu Saint-Denis-sur-Richelieu Saint-Jean-Baptiste







MRC du Haut-Richelieu : Lacolle Saint-Blaise-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu



MRC du Haut-Saint-Laurent : Saint-Chrysostome



MRC des Jardins-

de-Napierville : Hemmingford Napierville Saint-Bernard-de-Lacolle Saint-Cyprien-de-Napierville Sainte-Clotilde Saint-Édouard Saint-Jacques-le-Mineur Saint-Michel Saint-Patrice-de-Sherrington Saint-Rémi



MRC des Maskoutains : La Présentation Saint-Damase Saint-Dominique Sainte-Hélène-de-Bagot Sainte-Madeleine Sainte-Marie-Madeleine Saint-Hyacinthe Saint-Pie Saint-Valérien-de-Milton



MRC de Pierre-De Saurel : Saint-David Sainte-Victoire-de-Sorel Saint-Gérard-Majella Saint-Ours



MRC de Roussillon : Saint-Isidore



MRC de Vaudreuil-Soulanges : Rivière-Beaudette Saint-Polycarpe Saint-Télesphore Saint-Zotique

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613 295-8123, [email protected] ; Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre du Québec, Cell. : 819 212-0459, [email protected] ; Anastasia Unterner, Directrice des communications et des relations publiques, Cogeco Connexion, 514 241-7262, [email protected] ; Anne-Hélène Couturier, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif, Cell. : 581 994-2663, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/