Opération haute vitesse - Une somme de 31,66 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 5 460 foyers de la région de la Montérégie d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 31,66 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 5 460 foyers de la région de la Montérégie auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée fédérale de Compton-Stanstead, Mme Marie-Claude Bibeau, le ministre de la Justice du Québec, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Santé et des Services sociaux et député de La Prairie, M. Christian Dubé, le ministre de l'Éducation et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, M. André Lamontagne, la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Mme Danielle McCann, la députée fédérale de Brome-Missisquoi, Mme Lyne Bessette, la députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, l'adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat) et députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé, l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation (volet formation professionnelle) et député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, l'adjoint parlementaire du ministre des Transports et député de Beauharnois, M. Claude Reid, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, la députée d'Iberville, Mme Claire Samson, l'adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications) et député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, la présidente de la Commission de l'économie et du travail et députée de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle, la députée de Verchères, Mme Suzanne Dansereau, ainsi que Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vidéotron recevra une somme de 28,58 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse vers 5 460 foyers situés dans les municipalités présentées en annexe. Au cours des prochaines semaines, l'entreprise procédera à l'inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre exact de foyers qui n'ont actuellement pas accès à Internet haute vitesse et qui seront ainsi couverts par le déploiement des services.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations :

« C'est une excellente nouvelle pour la région de la Montérégie ainsi que pour l'ensemble de la ruralité au Québec. La pandémie nous a démontré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, les études ou les affaires. Notre gouvernement comprend qu'il est urgent et vital de brancher les régions québécoises et canadiennes. Nous sommes fiers de prendre part à cet important chantier et nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. »

Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée fédérale de Compton-Stanstead

« C'est toute la Montérégie qui profitera des investissements annoncés. La dernière année a mis en lumière l'importance d'avoir accès à des services Internet de qualité. Nous sommes heureux de respecter notre engagement et d'offrir aux citoyennes et aux citoyens de la région les outils nécessaires pour qu'ils puissent prendre part à ce grand virage numérique, et ce, peu importe le secteur où ils résident. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice du Québec, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« Le déploiement d'Internet haute vitesse est une grande priorité pour notre gouvernement. La pandémie nous a fait voir les besoins un peu partout sur le territoire, c'est pourquoi je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui en lien avec les projets retenus pour Vidéotron. Il s'agit d'un service devenu essentiel. Depuis plusieurs années, différentes municipalités de ma circonscription travaillent en collaboration et activement sur ce dossier afin d'offrir aux citoyens une couverture Internet haute vitesse à la hauteur de leurs besoins. Je suis heureux de voir ce projet se concrétiser, je remercie les acteurs ayant participés à cette avancée pour l'ensemble de la population de la MRC du Roussillon. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et député de La Prairie

« Le branchement des Québécois à Internet haute vitesse était un engagement phare de notre gouvernement. Je suis très heureux aujourd'hui de cette annonce pour les citoyens de ma circonscription, plus précisément de Richelieu et de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Avoir accès à Internet haute vitesse est devenu un incontournable et le gouvernement agit avec efficacité dans ce dossier. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et député de Chambly

« Notre gouvernement s'est engagé à connecter tous les foyers du Québec aux services Internet haute vitesse, d'ici septembre 2022, et nous respectons notre engagement. Ce virage numérique sera bénéfique au quotidien pour les citoyens de Roxton Pond. Le développement de la municipalité passe nécessairement par la connectivité de tous les foyers. Les bâtiments agricoles pourront aussi tirer profit de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et productrices. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson

« Je suis heureuse de l'annonce du branchement de ces secteurs de la circonscription de Brome-Missisquoi. Tous les citoyens de notre belle région, qu'ils soient entrepreneurs, étudiants, familles ou aînés pourront maintenant avoir accès à ce service essentiel. C'est un soulagement de savoir que ces petites portions de territoire qui n'étaient pas encore desservies le seront enfin! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les citoyens de ma circonscription qui n'étaient pas adéquatement desservis en ce qui concerne l'accès à Internet haute vitesse. La pandémie nous a démontré l'importance de nous assurer que tous nos étudiants et étudiantes de même que nos travailleuses et travailleurs ont accès à un branchement de haute qualité pour faciliter et optimiser leurs tâches quotidiennes. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet

« C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé d'arrache-pied depuis mon élection parce que je sais que les citoyens de Brome-Missisquoi ont besoin de cet outil pour développer leur entreprise, rester connectés avec leurs proches et poursuivre leurs études. Je suis fière qu'Ottawa et Québec fassent équipe pour fournir un accès Internet à haute vitesse à presque tous les Québécois, d'ici septembre 2022, et surtout aux citoyennes et aux citoyens de Brome-Missisquoi. »

Lyne Bessette, députée fédérale de Brome-Missisquoi

« L'Opération haute vitesse Canada-Québec marque une avancée majeure dans le dossier d'Internet au Québec. Grâce à un partenariat Ottawa-Québec ainsi qu'à des investissements sans précédent, nous allons faire en sorte que chaque foyer de la région de la Montérégie ait accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. »

Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle

« Notre objectif ambitieux est de donner accès à Internet haute vitesse à tous les foyers du Québec d'ici septembre 2022. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction. Grâce à l'entente de partenariat avec Vidéotron, l'accès à des services Internet haute vitesse fiables et performants en Montérégie est garanti. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« De nos jours, l'accès à Internet n'est plus un luxe, mais un besoin. Que ce soit pour s'informer ou se divertir, pour nos études ou le travail, c'est ce qui nous ouvre au monde. Je suis fière de notre gouvernement qui œuvre en collaboration avec les gouvernement fédéral et municipaux pour offrir un accès universel à Internet haute vitesse. Je suis particulièrement heureuse de cette annonce qui touche plusieurs résidences de la circonscription que je représente. Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet. »

MarieChantal Chassé, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat) et députée de Châteauguay

« Internet haute vitesse prend un rôle exponentiel dans notre quotidien depuis plusieurs années. La crise sanitaire que nous traversons a d'ailleurs démontré l'importance de se doter d'un tel réseau à travers la province. Par les investissements annoncés aujourd'hui, notre gouvernement poursuit sa mission de valorisation des régions sur la scène économique du Québec. »

Jean-Bernard Émond, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation du Québec (volet formation professionnelle) et député de Richelieu

« Enfin, plus de 80 foyers situés dans des municipalités éloignées de la circonscription, soit Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Stanislas-de-Kostka, auront des services Internet haute vitesse à la hauteur de leurs besoins. Grâce à cette opération sans précédent, plusieurs concitoyennes et concitoyens, dont certains agriculteurs, auront finalement des moyens technologiques qui leur faciliteront la tâche. Cette volonté d'agir s'est articulée autour de cet objectif, ce qui me rend très fier. »

Claude Reid, adjoint parlementaire du ministre des Transports du Québec et député de Beauharnois

« C'est une excellente nouvelle pour les citoyens de la ville de Saint-Pie. Notre gouvernement continue d'investir des sommes historiques afin que tous les Québécois puissent jouir d'un réseau Internet de qualité. En 2021, ce branchement n'est pas juste une bonne nouvelle, c'est un service essentiel pour plusieurs raisons, dont celles d'assurer des développements technologiques pour nos agriculteurs et de permettre aux femmes entrepreneures en milieu rural de développer leurs projets espérés. Si la pandémie nous a bien appris une chose, c'est qu'un réseau Internet de qualité est loin d'être un luxe! »

Chantal Soucy, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe

« Je très heureuse aujourd'hui de cette annonce si importante pour la circonscription d'Iberville. Non seulement la pandémie nous a rappelé l'importance d'une couverture complète d'Internet haute vitesse des résidences rurales pour le télétravail, la scolarisation à domicile et le divertissement, mais s'avèrera également un partenaire de premier plan pour nos nombreux commerces et entreprises agricoles dans l'automatisation et la vente en ligne de leurs produits. »

Claire Samson, députée d'Iberville

« Comme partout ailleurs au Québec où l'ère numérique n'était pas encore complètement arrivée, le déploiement d'Internet haute vitesse dans tous les recoins de la MRC du Haut-Richelieu qui n'étaient pas bien desservi est presque une délivrance. Ce sont plusieurs résidences de la circonscription de Saint-Jean qui vont bénéficier de ce coup de maître de notre gouvernement. »

Louis Lemieux, adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications) et député de Saint-Jean

« Je suis extrêmement satisfaite de cette annonce de notre gouvernement qui vise, pour ma circonscription, principalement la ville de Contrecœur. Grâce à un investissement de 31,66 millions de dollars, en Montérégie, par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, ce sont 430 foyers qui auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022. C'est le fruit de beaucoup de travail de représentation. Cela démontre que nous sommes à l'écoute de nos citoyens. Au 21e siècle, l'accès à Internet haute vitesse est indispensable pour nos entreprises, nos productrices et producteurs agricoles ainsi que nos familles. »

Suzanne Dansereau, députée de Verchères

« Le grand déploiement de l'Opération haute vitesse se poursuit chez nous dans la circonscription de Huntingdon. Les citoyennes et les citoyens de la MRC du Haut-Saint-Laurent et des municipalités de Sainte-Martine, de Saint-Urbain-Premier et de Saint-Michel peuvent se réjouir, car Vidéotron annonce ses projets de branchement d'ici septembre 2022. Avoir accès à un service Internet de qualité, que ce soit pour le travail, les études ou pour se divertir, constitue une nécessité. Cette nouvelle, attendue depuis si longtemps, renvoie à une promesse de notre gouvernement qui se soucie de sa population et qui s'investit à bâtir le Québec d'aujourd'hui et de demain. »

Claire IsaBelle, présidente de la Commission de l'économie et du travail et députée québécoise de Huntingdon

« C'est une fierté pour Vidéotron d'avoir été choisie pour connecter ces foyers de la Montérégie à Internet haute vitesse. L'essor des régions du Québec nous a toujours été cher. Nous y sommes plus présents que jamais, que ce soit par l'offre d'une gamme de services de connectivité et de divertissement sans égale ou par la présence de nos équipes partout au Québec. »

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Faits saillants :

Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers québécois à Internet haute vitesse.





L'Opération haute vitesse assurera la desserte de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.





et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent de son Budget 2021.

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - liste des municipalités visées par le projet de Vidéotron en Montérégie

MRC de Beauharnois-Salaberry :



MRC des Jardins-

de-Napierville : MRC de Brome-Missisquoi :

MRC de La Haute-Yamaska :





MRC de La Vallée-

du-Richelieu : MRC du Haut-Richelieu : MRC des Maskoutains : MRC du Haut-Saint-Laurent :















MRC de Marguerite-D'Youville

MRC de Pierre-De Saurel :







MRC de Rouville :









MRC de Roussillon : Beauharnois Sainte-Martine Saint-Étienne-de-Beauharnois Saint-Stanislas-de-Kostka Saint-Urbain-Premier Saint-Michel Lac-Brome Brigham Farnham Granby Roxton Pond Saint-Alphonse-de-Granby Sainte-Cécile-de-Milton Shefford Waterloo Saint-Antoine-sur-Richelieu Saint-Jean-Baptiste Mont-Saint-Grégoire Sainte-Brigide-d'Iberville Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Pie Dundee Elgin Franklin Godmanchester Havelock Hinchinbrooke Ormstown Saint-Anicet Saint-Chrysostome Sainte-Barbe Très-Saint-Sacrement Contrecœur Sainte-Victoire-de-Sorel Saint-Joseph-de-Sorel Saint-Ours Saint-Robert Saint-Roch-de-Richelieu Sorel-Tracy Yamaska Ange-Gardien Marieville Richelieu Rougemont Saint-Césaire Sainte-Angèle-de-Monnoir Saint-Mathias-sur-Richelieu Saint-Paul-d'Abbotsford La Prairie Mercier Saint-Constant Saint-Isidore Saint-Mathieu Saint-Philippe

