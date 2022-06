Opération haute vitesse - Tous les foyers madelinots desservis en Internet haute vitesse dans les prochaines semaines

CAP-AUX-MEULES, QC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce, aujourd'hui, que la couverture en services Internet haute vitesse des 6 843 foyers de la communauté des Îles-de-la-Madeleine sera finalisée, notamment par le fournisseur Cogeco Connexion, dans les prochaines semaines.

Cette annonce a été faite par la ministre fédérale du Revenu national et députée de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Lebouthillier, le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale du Développement économique rural, M. Stéphane Lauzon, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, ainsi que la vice-présidente, programmation et relations avec les communautés de Cogeco Connexion, Mme Johanne Hinse.

À ce jour, plus de 99 % des foyers ont déjà été desservis par Cogeco Connexion, avec une combinaison de technologies filaires et grâce à la collaboration de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine ainsi que du Réseau intégré de communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine (RICEIM).

Finalement, les autres foyers, soit environ une centaine, auront, dépendamment de leur situation géographique, accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco Connexion ou, comme annoncé, le 9 mai dernier, seront admissibles aux services satellitaires Starlink.

Citations :

« Cette nouvelle importante est excellente pour les Îles-de-la-Madeleine. La pandémie nous a montré à quel point l'accès à Internet haute vitesse était devenu essentiel. Le gouvernement du Canada sait qu'il est primordial de brancher les régions rurales et éloignées de tout le pays, y compris les Îles-de-la-Madeleine. »

Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre fédérale du Développement économique rural

« Notre gouvernement s'est engagé à ce que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. L'annonce d'aujourd'hui est une autre mesure dans la bonne direction. Cet important investissement d'Ottawa et de Québec permettra aux Madelinots et Madeliniennes, de Bassin à Cap-aux-Meules, et même jusqu'à La Croix, d'avoir accès à un service Internet haute vitesse fiable et abordable. »

Diane Lebouthillier, ministre fédérale du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Les services Internet de qualité étant essentiels, dans une société moderne comme celle du Québec, les travaux financés par l'Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés. Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec n'a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement des services Internet en région et, ainsi, réaliser cet engagement de rejoindre l'ensemble des foyers québécois d'ici le 30 septembre prochain. Nous avons mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. Nous sommes donc très fiers de pouvoir annoncer l'achèvement de ces travaux, qui permettront à toutes les Madeliniennes et à tous les Madelinots d'avoir des services Internet haut débit. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse

« L'accès à Internet haute vitesse est primordial pour la vitalité de nos régions, ainsi que pour le développement social et économique. Avec la pandémie, l'aspect essentiel de ce service a été amplifié. L'annonce d'aujourd'hui démontre, une fois de plus, que chacun des acteurs - petites et grandes entreprises, organismes, MRC ainsi que tous les ordres de gouvernements - doit s'impliquer et contribuer à sa mesure, afin de pouvoir, ensemble, relever le défi de servir tous les foyers québécois d'ici septembre. »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Il s'agit d'une grande nouvelle qui améliorera sans aucun doute le quotidien des Madelinots et Madeliniennes. Cogeco est fier de faire partie de la solution. Des services Internet haute vitesse sont plus qu'essentiels en 2022. Je suis fière d'annoncer non seulement que nous accompagnerons la population dans son quotidien, grâce à une connexion fiable et robuste, mais aussi que nous espérons, ainsi, redonner à la communauté. C'est avec des annonces comme celle-ci que nous pouvons démontrer l'essence même des valeurs qui nous sont chères : être au cœur de nos communautés, les connecter et les soutenir dans leur développement économique et social. »

Johanne Hinse, vice-présidente, programmation et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion

Répartition des foyers concernés :

Les 6 843 foyers concernés sont situés dans les municipalités des Îles-de-la-Madeleine (6 533 foyers), de Grosse-Île (242 foyers) et de L'Île-d'Entrée (68 foyers).

À terme, de ce nombre, 6 775 foyers des municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco Connexion, avec une combinaison de technologies filaires. Les 69 autres foyers, soit à Havre-aux-Maisons et sur l'île d'Entrée, difficilement accessibles, ont été ciblés pour le déploiement de services satellitaires Starlink.

Faits saillants :

À ce jour, le gouvernement du Québec a réservé, à lui seul, des sommes de plus de 1 milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois, d'ici le 30 septembre, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.

Le gouvernement du Canada contribue aux volets Éclair I et Éclair II de l'Opération haute vitesse, par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), qui représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher 98 % des Canadiens et des Canadiennes à Internet haute vitesse d'ici 2026, et la totalité de ceux et celles-ci d'ici 2030.

À terme, l'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , avec un pourcentage qui avoisinera 100 %.

Lancés respectivement en mars, en juillet et en novembre 2021, les volets Éclair I , Éclair II et Éclair III de l'Opération haute vitesse ont permis la couverture totale de plus de 181 000 foyers, qui se sont ajoutés aux 58 000 foyers visés par les initiatives précédentes.

Le 9 mai dernier, grâce à une entente avec Space X Canada, le gouvernement a annoncé que pour rejoindre environ 10 000 foyers difficilement accessibles, au sud du 57 e parallèle, les services satellitaires de Starlink seraient déployés .

Tous les travaux financés par l'Opération haute vitesse devront être terminés d'ici le 30 septembre prochain et permettre une connexion d'au moins 50 Mbit/s de téléchargement et 10 Mbit/s de téléversement, avec une capacité de transfert de données illimitée.

Dans le but d'informer la population et les partenaires quant à l'avancement des travaux de l'Opération haute vitesse, le gouvernement a dévoilé, en mai 2022, une nouvelle carte interactive, simple et intuitive offerte gratuitement en ligne . Cette carte présente l'état de la situation pour chaque foyer du Québec et fera l'objet de mises à jour régulières jusqu'à la fin de l'Opération.

Afin que tous les foyers soient couverts, d'ici la fin de l'Opération, la population est invitée à consulter la carte interactive en ligne et à communiquer avec le Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité, à [email protected] , pour signaler toute adresse manquante ou erreur d'état de service.

Annexes :

Accès à Internet haute vitesse au Québec - État de situation et carte interactive

Régions branchées, Éclair I et Éclair II - Répartition des foyers et financements accordés

Déploiement de la couverture satellitaire Starlink - Répartition des foyers

Opération haute vitesse - Répartition des foyers selon l'état de service, par région administrative

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Nadia Talbot, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 581 999-1284, [email protected]; Laurise Roy-Tremblay, Conseillère en communications, Cogeco Connexion, 438 229-6107, [email protected]; Information : Anne-Hélène Couturier, Conseillère en affaires publiques, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, 418 809-2773, [email protected]