Opération haute vitesse - Tous les foyers admissibles de Chibougamau et de Chapais, dans le Nord-du-Québec, auront accès à Internet haute vitesse d'ici septembre

QUÉBEC, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement de plus de 4,3 millions de dollars du gouvernement du Québec, 613 foyers en périphérie de Chibougamau et de Chapais, dans le Nord-du-Québec, auront accès aux services Internet haute vitesse par fibre optique d'IDLOGIC d'ici septembre. Désormais, l'ensemble des foyers admissibles de ce secteur est couvert par un projet dont la livraison est attendue, au plus tard, en septembre.

L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, la mairesse de Chibougamau, Mme Manon Cyr, la mairesse de Chapais, Mme Isabelle Lessard, ainsi que le président d'IDLOGIC, M. Éric Steinmetzer, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le financement de ce projet est accordé par l'entremise du volet Éclair III de l'Opération haute vitesse, qui s'inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable. Pour la région du Nord-du-Québec, l'investissement total est porté, à ce jour, à plus de 8,8 millions de dollars, par l'entremise de l'Opération haute vitesse, pour 1 052 foyers visés.

Les services Internet haute vitesse étant essentiels, dans une société moderne comme celle du Québec, les travaux financés par l'Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés.

Citations :

« Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec n'a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement d'Internet en région. Il a mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. On a investi plus de 1 milliard de dollars pour soutenir des projets dans toutes les régions du Québec. Cette nouvelle entente avec IDLOGIC est un pas de plus dans la bonne direction. Ensemble, nous allons faire du Québec un leader mondial en matière de connectivité en région. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

« L'élargissement de l'accès à Internet haute vitesse aux foyers situés en périphérie de Chibougamau et de Chapais contribuera à renforcer l'attractivité et la vitalité de notre région. Je salue la proactivité d'IDLOGIC, une entreprise jamesienne, ainsi que la contribution financière du gouvernement du Québec dans cet important projet. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« L'accès à Internet haute vitesse pour les citoyens du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James, dans le secteur de Chapais et Chibougamau, est une excellente nouvelle. Félicitations à IDLOGIC pour son dynamisme et son travail! »

Manon Cyr, mairesse de Chibougamau et présidente du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James

« La Ville de Chapais est très heureuse de cette initiative et apprécie grandement les efforts déployés par tous les intervenants. Nos communautés jamesiennes sont en mesure d'apprécier le fait d'avoir accès à des services Internet haute vitesse de première qualité, grâce au projet récemment complétés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James et ce type de service sera dorénavant disponible pour les citoyens ayant fait le choix de vivre en villégiature. Enfin, la boucle sera bouclée! »

Isabelle Lessard, mairesse de Chapais

« IDLOGIC est très fière de pouvoir jouer un rôle actif dans cette initiative de rendre Internet haute vitesse disponible à tous. I.D.Logic a toujours joué un rôle important dans nos communautés jamésiennes et le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. Nous aurons la chance d'offrir des services Internet haute vitesse de première classe pour les citoyens en villégiature. Un service qui sera 100% local ! »

Éric Steinmetzer, président d'IDLOGIC

Informations supplémentaires :

Lancée le 22 mars 2021, l'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , soit plus de 99 %.

, soit plus de 99 %. Annoncés en mars 2021, les volets Régions branchées et Éclair I visent 148 000 foyers, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 826,3 millions de dollars.

et du Québec de 826,3 millions de dollars. Le volet Éclair II, lancé en juillet 2021, vise 18 200 foyers supplémentaires, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 94 millions de dollars.

et du Québec de 94 millions de dollars. Doté d'un budget de 150 millions de dollars et lancé, le 23 novembre dernier, par le gouvernement du Québec, le volet Éclair III vise les foyers résiduels qui n'étaient alors toujours pas couverts par un chantier en déploiement.

À ce jour, le gouvernement du Québec a réservé, à lui seul, des sommes de plus de 1 milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois, d'ici le 30 septembre, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre du Québec, [email protected] ; Doris Lamothe, Directeur du développement, IDLOGIC, [email protected], 418 770-7638 ; Information : Anne-Hélène Couturier, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif, [email protected], 418 803-2779 ; Catherine Gibeau, Attachée politique, Bureau du député d'Ungava, [email protected], 438 889-1448