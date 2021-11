Opération haute vitesse - Des investissements de 150 M$ pour compléter la desserte en Internet haute vitesse au Québec

LÉVIS, QC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance le volet Éclair III afin d'étendre l'accès à Internet haute vitesse aux milliers de foyers qui ne sont toujours pas couverts par un projet de déploiement, et ce, d'ici septembre 2022. Doté d'un budget de 150 millions de dollars, ce troisième et dernier volet de l'Opération haute vitesse permettra, par exemple, la couverture des foyers très isolés ou qui n'étaient pas répertoriés initialement sur les cartes.

L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, et la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, en ont fait l'annonce aujourd'hui, à Lévis.

À l'instar des volets Éclair I et Éclair II, annoncés respectivement en mars et en juillet 2021, celui-ci s'inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales qui visent à offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable.

Citations :

« À mesure que le travail de cartographie avance, sur le terrain, nous repérons des endroits sans accès à Internet haute vitesse qui n'étaient pas répertoriés et qui ne sont donc couverts par aucun projet de déploiement. Nous estimons qu'entre 15 000 et 30 000 foyers se trouvent dans cette situation un peu partout au Québec. Le volet Éclair III nous permettra donc d'intervenir pour nous assurer qu'aucun foyer ne sera oublié. Nous avons pris un engagement audacieux pour que toutes les familles du Québec aient accès à Internet haute vitesse d'ici la fin de septembre 2022. Avec l'annonce d'aujourd'hui, avec les efforts concertés de tous les partenaires impliqués et avec les milliers de travailleuses et travailleurs qui déroulent de la fibre, aux quatre coins du Québec, nous sommes en voie de réaliser cette promesse phare de notre gouvernement. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

« Notre gouvernement a pris un engagement fort envers la population : que tous les foyers du Québec aient accès à Internet haute vitesse. Nous y voyons une condition essentielle à la vitalité de nos régions. Malgré les embûches pour y arriver, nous n'avons jamais baissé les bras devant cet enjeu si névralgique pour des centaines de communautés partout au Québec. Ici même, dans la région de la Chaudière-Appalaches, il demeure environ 900 foyers qui n'ont pas accès à ce service. Nous continuerons à travailler tant que le dernier foyer ne sera pas desservi. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Quelle satisfaction de constater l'avancement de cette opération d'envergure si importante pour la population en région! Dès octobre 2018, plusieurs élus ainsi que citoyennes et citoyens m'ont interpellée au sujet de leurs problèmes d'accès à Internet dans Bellechasse. Et je sais que mes collègues députés ont vécu la même chose à la grandeur du Québec. Aujourd'hui, grâce au travail d'une équipe et de partenaires exceptionnels, la réalisation des branchements avance rapidement. Le volet Éclair III nous permettra de finaliser le déroulement de la fibre et de réaliser cet engagement tant attendu. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

Faits saillants :

À ce jour, le gouvernement du Québec a investi, à lui seul, 1,3 milliard de dollars afin d'accélérer le branchement à Internet haute vitesse de tous les foyers québécois d'ici l'automne 2022.

Le 22 mars 2021, les gouvernements du Québec et du Canada ont lancé l'Opération haute vitesse, qui permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , avec un pourcentage de plus de 99 %.

ont lancé l'Opération haute vitesse, qui permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au , avec un pourcentage de plus de 99 %. Les volets Régions branchées et Éclair I visent 148 000 foyers, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 826,3 millions de dollars.

et du Québec de 826,3 millions de dollars. Le volet Éclair II, lancé le 21 juillet dernier, vise 18 200 foyers supplémentaires, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 94 millions de dollars.

et du Québec de 94 millions de dollars. Tous les chantiers financés par l'Opération haute vitesse devront être terminés en septembre 2022.

Lien connexe :

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Source : Nadia Talbot, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cell. : 581 999-1284, [email protected]; Information : Anne-Hélène Couturier, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif, Cell. : 418 803-2779, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/