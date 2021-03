Opération haute vitesse Canada-Québec - Entente sans précédent pour l'accès à un réseau Internet haute vitesse pour près de 150 000 Québécois

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ainsi que les fournisseurs de services Internet (FSI) Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS donnent ensemble le coup d'envoi à la vaste « Opération haute vitesse Canada-Québec », afin de brancher près de 150 000 foyers à l'Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Cette opération est rendue possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, ainsi que de l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger.

Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19, alors que l'accès à un service Internet de qualité est devenu encore plus essentiel, il est impératif d'accélérer au maximum le déploiement de ce service et, pour ce faire, de sortir du cadre usuel. Le travail en collaboration avec les FSI, l'ajout d'une date butoir assortie de pénalités aux nouveaux contrats et la couverture de 100 % des foyers situés dans la région où se déploie le projet sont des éléments qui garantissent que l'opération se réalisera rapidement.

« Au cours de la dernière année, beaucoup de gens ont travaillé de la maison, suivi des cours à partir de leur table de cuisine, magasiné en ligne et accédé aux services du gouvernement à distance. Il est donc plus important que jamais que tous aient accès à l'Internet haute vitesse. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec afin de bâtir des communautés fortes et un avenir plus résilient pour tous. »

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, nous annonçons une entente sans précédent dans le dossier de l'Internet haute vitesse. Nous amorçons une grande accélération du branchement partout au Québec. C'est un pas de géant pour remplir notre engagement à brancher tous les Québécois d'ici l'automne 2022. Avec la pandémie, on a vu que l'Internet haute vitesse est un service essentiel ; pour faire l'école à distance, pour faire du télétravail et aussi pour rester connectés avec nos proches. C'est absolument essentiel quand on veut lancer et développer une entreprise. C'est un levier économique crucial pour le développement de toutes nos régions. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les gens des régions rurales du Québec ont absolument besoin d'une connectivité fiable. La crise de la COVID-19 a révélé à quel point il est important de pouvoir accéder à des services numériques à large bande. En investissant dans ces projets dans le cadre du programme Brancher pour innover et du Fonds pour la large bande universelle, nous pourrons aider à combler le fossé numérique, à stimuler la croissance économique et à créer des emplois. »

L'hon. François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Avec notre annonce d'aujourd'hui, le Québec devient vraiment le premier de classe, au Canada, en ce qui a trait au branchement de sa population à Internet haute vitesse. Pour en arriver là, nous avons dû changer nos façons de faire afin d'accélérer les choses. Je remercie nos partenaires qui ont aidé à concrétiser cette annonce. Nous avons été en mesure de surmonter des défis pour en arriver à une entente sans précédent. Ça prouve que nous sommes capables de nous battre contre l'inertie quand nous nous y mettons tous ensemble. Un accès à des services Internet fiables et performants est essentiel pour assurer la vitalité de nos régions. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Nous saluons la volonté politique des gouvernements afin d'accélérer l'accès à Internet haute vitesse pour des milliers de Québécoises et de Québécois actuellement mal desservis dans leur région. Vidéotron, l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois depuis 15 ans, est prête à relever ce défi de taille. Nous comptons poursuivre notre engagement d'offrir une technologie et des produits de grande qualité, avec notre plateforme Helix, le meilleur service client et des prix concurrentiels. Le succès de ce plan ambitieux est tributaire de la collaboration de toutes les parties prenantes, et vous pouvez compter sur le savoir-faire et la volonté de Vidéotron pour y parvenir. »

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor

« Notre savoir-faire en matière de déploiement de l'Internet haute vitesse et notre engagement continu à servir les régions, conjugués à la décision des gouvernements d'accélérer les investissements dans la connectivité, contribueront à combler le fossé numérique qui existe entre les grandes villes et les régions. La connectivité est indispensable pour assurer l'inclusion numérique dans notre société et représente un puissant moteur du développement économique et social de nos communautés. Nous saluons la vision des gouvernements et la collaboration entre les paliers de gouvernement qui feront de ce grand projet stratégique un succès pour le Québec. Et nous sommes très fiers d'y contribuer. »

Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco inc. et Cogeco Communications inc.

« Chez Bell, bâtir les meilleurs réseaux est au cœur de notre stratégie et nous sommes fiers de mettre à profit notre leadership afin de connecter le Québec. Que ce soit comme bâtisseur de réseaux ou comme propriétaire d'infrastructure, Bell est prête à contribuer à cet important chantier et déterminée à transformer la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde. La réussite de ce projet historique dépendra de la collaboration et de l'exécution rigoureuse de toutes les parties impliquées et Bell a mis en place les processus nécessaires pour que tous travaillent ensemble à sa réalisation. »

Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell

« En tant que précurseur dans le déploiement de l'Internet en région rurale, Xplornet est fier de soutenir le gouvernement du Québec dans sa détermination à connecter tous les Québécois à l'Internet haute vitesse d'ici 2022. C'est un moment historique pour le développement économique de nos régions et Xplornet répond présent pour brancher plus de 23 000 familles. »

Charles Beaudet, Xplornet Communications Inc. Vice-président Québec

« Nous sommes fiers de redoubler d'efforts pour brancher les Québécois le plus rapidement possible. Depuis 12 ans, Sogetel déploie massivement de la fibre optique dans les territoires mal desservis. Ce projet s'inscrit donc dans la vocation de notre entreprise, qui dessert les collectivités rurales depuis sa fondation, en 1892. Notre équipe est prête à relever le défi ! »

Richard Biron, vice-président développement d'entreprise, Sogetel

« Les 6 000 membres de l'équipe TELUS de la province souhaitent souligner la contribution active des gouvernements du Québec et du Canada à déployer les services haute vitesse. Au cours des 20 dernières années, nous avons investi près de 30 milliards de dollars dans nos infrastructures et opérations au Québec, dont 300 millions pour le déploiement de la fibre optique en région, permettant déjà à 99 pour cent des foyers des territoires que nous desservons d'avoir accès à Internet haute vitesse. Ces investissements conjoints nous permettront d'accélérer le déploiement de notre réseau PureFibre pour rejoindre la presque totalité des familles et entreprises. Plus que jamais, la connectivité est cruciale pour la reprise économique, pour améliorer l'accès aux soins de santé virtuels et pour connecter les Québécois aux ressources numériques essentielles. »

François Gratton, vice-président à la direction de TELUS et chef de la direction de TELUS Santé, TELUS Agriculture et TELUS Québec

Faits saillants

L'«Opération haute vitesse Canada-Québec » permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada avec un score de 99 %.

avec un score de 99 %. Le branchement des 150 000 foyers annoncé aujourd'hui s'ajoute à celui des quelque 66 000 foyers déjà couverts par d'autres programmes des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle. Cette somme aidera à faire croître les entreprises, à créer des emplois et à s'assurer que 98 % des Canadiens auront un accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, l'objectif étant d'atteindre l'ensemble de la population d'ici 2030.

a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle. Cette somme aidera à faire croître les entreprises, à créer des emplois et à s'assurer que 98 % des Canadiens auront un accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, l'objectif étant d'atteindre l'ensemble de la population d'ici 2030. À ce jour, le gouvernement du Québec a investi, à lui seul, plus d'un milliard de dollars afin d'accélérer le branchement à Internet haute vitesse pour tous les Québécois d'ici l'automne 2022.

Pour atteindre l'objectif de connectivité optimale sur l'ensemble du territoire en 2022, 36 000 foyers demeurent à desservir. Ces foyers sont situés dans des emplacements particulièrement difficiles d'accès et dans des régions très peu densément peuplées. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude et la stratégie retenue pour rejoindre ces foyers d'ici 2022 sera annoncée ultérieurement.

