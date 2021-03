Opération haute vitesse Canada-Québec de 826 M$ - « Cette nouvelle annonce est la bienvenue, mais les régions s'attendent à un déploiement rapide pour ne pas retarder leur relance économique! » - Charles Milliard, PDG de la FCCQ

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille positivement l'annonce d'un nouvel investissement de 826 millions de dollars des gouvernements du Québec et du Canada pour l'accès à Internet haute vitesse en région. Elle s'attend à ce que l'annonce d'aujourd'hui permette d'accélérer le développement des infrastructures numériques en région.

« L'accélération du déploiement d'Internet haute vitesse en région constituait l'une des demandes principales de la FCCQ en vue des budgets 2021-2022 des deux ordres de gouvernements. Nous l'avions souligné aux ministres des Finances, Chrystia Freeland et Éric Girard, lors de nos rencontres prébudgétaires. Il s'agit d'un enjeu fondamental pour les entreprises établies hors des grands centres urbains et son importance n'a été qu'amplifiée par la crise de la COVID-19. L'annonce des deux premiers ministres, Justin Trudeau et François Legault, devrait envoyer un puissant signal pour accélérer la cadence dans la réalisation des projets, et nous avons hâte de connaître les critères d'accès au nouveau programme conjoint », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Les infrastructures numériques sont maintenant reconnues comme un ingrédient essentiel du développement économique au même titre que les infrastructures physiques, telles que les routes, les ports, les aéroports et les chemins de fer. Elles sont essentielles tant pour le commerce électronique que pour l'infonuagique et le télétravail. Il est donc impératif de rendre les connexions à haut débit accessible et abordable pour toutes les entreprises, peu importe où elles se trouvent sur le territoire.

« L'absence de connexion à Internet haute vitesse constitue un frein important au développement économique des régions. Il s'agit d'un problème majeur pour les activités en ligne des entreprises qui sont appelées à prendre davantage d'importance dans le contexte de la COVID et de la relance post-COVID. C'est également important pour le recrutement de personnel qualifié qui doit y avoir accès pour le télétravail, l'école à distance, l'achat en ligne et tous leurs autres besoins de communications qui font partie de notre environnement », a souligné Charles Milliard.

Enfin, il est nécessaire de faire évoluer nos objectifs en matière de bande passante afin qu'ils soient adaptés aux besoins croissants des entreprises et des télétravailleurs établis à l'extérieur des grands centres urbains.

« La FCCQ s'attend à ce que le nouveau programme conjoint favorise le déploiement de réseaux offrant une bande passante supérieure à la norme actuelle de 50 Mbps, comme nous l'avons déjà recommandé aux deux paliers de gouvernements. Des technologies bien éprouvées, comme la fibre optique, permettent déjà d'atteindre des vitesses de téléchargement supérieures à cette norme, mais leur déploiement demeure limité à l'extérieur des grands centres urbains, ce qui limite le développement économique des régions et des MRC périphériques », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca