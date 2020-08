Opération de sensibilisation et de contrôle des freins des véhicules lourds

QUÉBEC, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 29 août, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec mèneront une opération de sensibilisation et de contrôle qui porte sur le bon état et le fonctionnement adéquat du système de freinage des véhicules lourds. L'initiative fait partie d'un ensemble d'opérations qui ont lieu dans le cadre de la Semaine de la sécurité des freins de la Commercial Vehicule Safety Alliance (CVSA), qui se déroule partout en Amérique du Nord. Cette opération s'inscrit dans les efforts constants déployés par la Société à l'égard de la sécurité du transport des personnes et des biens.

La vérification du système de freinage des véhicules lourds fait partie des priorités d'intervention de Contrôle routier Québec tout au long de l'année. Durant cette semaine de prévention, les contrôleurs routiers effectuent des inspections aléatoires de véhicules lourds et sensibilisent leurs conducteurs à l'importance d'inspecter, d'entretenir et d'ajuster leurs freins.

Réduire le nombre d'accidents

L'objectif de ces opérations est la réduction du nombre d'accidents causés par une défaillance ou un mauvais ajustement du système de freinage des véhicules lourds. Les défectuosités reliées aux systèmes de freinage viennent en tête des raisons pour lesquelles un véhicule est mis hors service.

En raison de leur poids, les véhicules lourds ont besoin d'une longue distance pour freiner. Comme un accident les impliquant peut être lourd de conséquences, le fonctionnement adéquat des composants du système de freinage doit être vérifié quotidiennement. Une simple vérification de quelques minutes permet d'éviter des accidents.

Une initiative à l'échelle de l'Amérique du Nord

Depuis plusieurs années, les contrôleurs routiers du Québec participent à cette activité lancée par la CVSA. Rappelons que l'Alliance est une organisation ayant pour mission de promouvoir la sécurité des véhicules commerciaux au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ses membres sont des gouvernements ou des organisations qui veillent au respect de la réglementation qui s'applique à ce type de véhicule.

