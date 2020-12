Opération de reconnaissance du temps des fêtes de la part du FIQ - Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches (FIQ-SPSCA)

LÉVIS, QC, le 12 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de les remercier et de leur témoigner sa reconnaissance, le FIQ-SPSCA a décidé de remettre à ses 3 600 membres professionnelles en soins une boîte-repas des fêtes préparée par la chaîne Normandin. Cette boîte Édition spéciale FIQ-SPSCA contient :

un ragoût de boulettes de 1,3 kg;·

un pâté à l'oie de 950 g;

un pâté à la viande de 900 g;

un pâté de campagne de 1,3 kg;

une pizza toute garnie de 12 pouces;

un pot de ketchup aux fruits de 250 ml;

une tarte au sucre de 1,5 kg.

« Malgré le contexte difficile de la pandémie qui sévit toujours, c'était essentiel pour moi de trouver un moyen de souligner le travail d'exception des professionnelles en soins de la région de Chaudière-Appalaches et de contribuer à l'économie locale en faisant travailler une compagnie 100% québécoise. J'ai la certitude que ce cadeau leur permettra non seulement de se reposer, mais également de faire plaisir à leur famille », mentionne Laurier Ouellet, président du FIQ-SPSCA.

Afin de donner le coup d'envoi à cette opération, Nancy Bédard, présidente de la FIQ et Jérôme Rousseau, vice-président, participeront à la distribution des boîtes-repas le 12 décembre prochain dans deux des cinq restaurants Normandin participants.

« Je trouve que c'est une magnifique initiative de la part du SPSCA! En plus de faire plaisir à ses membres, on fait affaire avec une entreprise québécoise qui fait travailler un secteur durement touché par la pandémie », déclare Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

Au final, l'opération s'échelonnera de 11 h à 19 h au courant des fins de semaine du 12 au 13 et du 19 au 20 décembre dans cinq restaurants Normandin de la région de Chaudière-Appalaches. Toutes les mesures sanitaires seront respectées et les boîtes-repas non récupérées seront remises à différents organismes d'aide alimentaire de la région.

Aide-mémoire

Présence de la présidente de la FIQ, Nancy Bédard :

De 10 h 30 à 14 h 30 au Normandin situé au 206, route du Président-Kennedy, Lévis, (Québec) G6V 9J6

au Normandin situé au 206, route du Président-Kennedy, Lévis, (Québec) G6V 9J6 De 15 h à 19 h au Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, Saint-Georges , (Québec) G5Y 2B5

Quand :

Samedi 12 décembre de 11 h à 19 h

Dimanche 13 décembre de 11 h à 19 h

Samedi 19 décembre de 11 h à 19 h

Dimanche 20 décembre de 11 h à 19 h

Restaurants Normandin participants :

Restaurant Normandin - BERNIÈRES - 530, rue de Bernières, Lévis, (Québec) G7A 1E1

Restaurant Normandin - LÉVIS ( PINTENDRE ) - 206, route du Président-Kennedy, Lévis, (Québec) G6V 9J6

) - 206, route du Président-Kennedy, Lévis, (Québec) G6V 9J6 Restaurant Normandin - SAINT-GEORGES - 8780, boulevard Lacroix, Saint-Georges , (Québec) G5Y 2B5

- 8780, boulevard Lacroix, , (Québec) G5Y 2B5 Restaurant Normandin - MONTMAGNY - 25, boulevard Taché Est, Montmagny , (Québec) G5V 1V6

- 25, boulevard Taché Est, , (Québec) G5V 1V6 Restaurant Normandin - THETFORD MINES - 269, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines , (Québec) G6G 6K2

À propos de la FIQ

La FIQ et la FIQP comptent près de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. La FIQ est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé. Dans Chaudière-Appalaches, l'organisation compte plus de 3 600 membres.

À propos de Normandin

Tout a commencé en 1969, alors que le premier restaurant Normandin, qui n'était qu'un simple comptoir, ouvrait ses portes à Québec dans le quartier Neufchâtel. La promesse était d'offrir un menu de première qualité et un service authentique et sympathique. En 1989, Normandin se lançait dans l'hôtellerie en ouvrant un premier établissement sur le boulevard Pierre-Bertrand. À travers les années, l'offre en restauration s'est vue bonifiée avec l'ajout de sections Nbar, de terrasses et de comptoirs-magasins offrant produits et mets pour la maison. Depuis plus de 50 ans, Normandin poursuit sa mission de départ soit celle d'offrir un service de qualité à bon prix dans l'ensemble de ses 41 restaurants et de ses trois hôtels.

