MONTRÉAL, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - OPAL-RT TECHNOLOGIES--un fabricant de premier plan de simulateurs numériques en temps réel haut de gamme utilisés dans des domaines aussi divers que les systèmes d'alimentation, la conversion d'énergie et le transport, y compris les véhicules électriques et le secteur aérospatial -- célèbre son 25e anniversaire en 2022. Cette occasion sera couronnée par la conférence annuelle de l'entreprise, RT22. Elle se tiendra au Westin, à Montréal, du 18 au 21 octobre, avec pour thème « Dynamiser l'avenir », et l'ouverture de son tout nouveau bureau dans l'immeuble Nordelec.

Jean Bélanger, actuellement directeur technique et PDG d'OPAL-RT, et Lise Laforce, vice-présidente exécutive d'OPAL-RT, se sont rencontrés à Hydro Québec. Des années plus tard, en 1997, ils ont fondé OPAL-RT TECHNOLOGIES, en commençant avec seulement sept employés. Depuis, l'entreprise a connu une croissance constante et continue avec une augmentation des revenus de 260 % au cours des 10 dernières années et plus de 360 employés à ce jour. En tant que chef de file de l'industrie, parmi les autres récompenses reçues au cours de ces 25 années, OPAL-RT figure dans la liste PROFIT 500, édition 2017, des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide, et dans la liste « Les Affaires 300, les PME les plus importantes du Québec en 2021 ».

Grâce au travail d'équipe, au soutien mutuel dans l'adversité, à l'innovation et à l'évolution de la demande des clients, OPAL-RT aide aujourd'hui les ingénieurs à tester leurs prototypes et leurs équipements plus rapidement, ce qui permet d'accélérer le développement de nouveaux concepts dans les industries, de réduire les coûts et d'augmenter la qualité.

OPAL-RT TECHNOLOGIES est en passe de réaliser le credo de son entreprise : «démocratiser la simulation en temps réel et mettre un simulateur puissant sur le bureau de chaque ingénieur», de sorte que -- conformément au plan à long terme de l'entreprise -- l'imagination soit enfin la seule véritable limite à la conception de systèmes modernes complexes.

À l'occasion de son jubilé d'argent, OPAL-RT se trouve à un moment décisif, très typique de notre époque, qui lui permet de propulser les technologies vertes, économes en énergie et avant-gardistes grâce aux projets de ses clients. Les diverses plates-formes de l'entreprise ont été utilisées dans des stations de recharge rapide de VE (véhicules électriques) en bordure de route sur la Transcanadienne, dans des vols d'essai d'avions de transport électriques, et elles facilitent l'utilisation de jumeaux numériques --en recréant un objet ou un système physique sur une interface virtuelle -- dans des contextes tels que les micro-réseaux et les réseaux hybrides de distribution d'énergie. « Notre feuille de route en matière d'innovation nous a toujours incitée à explorer de nouveaux domaines », a déclaré M. Bélanger, « à travailler avec de nouvelles idées et leur mise en œuvre, et à progresser de manière constante année après année. »

La croissance rapide d'OPAL-RT est également due en grande partie à son ouverture à une main-d'œuvre multiculturelle, et à son souci de trouver les meilleurs talents. Au fil des ans, les employés d'OPAL-RT ont compté dans leur équipe vingt-huit nationalités différentes provenant du monde entier, et la société a ouvert des filiales aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Inde, au Brésil et en Chine.

Depuis 1997, OPAL-RT a gagné la confiance de plus de 1 500 clients, dont des entreprises du classement Fortune 500, des institutions universitaires et des laboratoires de recherche. Tout le travail ardu réalisé au cours des 25 dernières années vient démontrer leur avance dans l'industrie, leur curiosité sans limite ainsi que leurs partenariats fructueux. L'entreprise se trouve dans la position enviable d'avoir été un pionnier historique et d'avoir ouvert la voie au futur.

