MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Opal Hospitality est fière d'annoncer l'ouverture de l'Hôtel Railwayparc Montréal, Tapestry Collection by Hilton, un hôtel-boutique de 73 chambres situé au 6645, rue Saint-Jacques, dans le quartier NDG.

Développé par Sergakis Holdings, l'hôtel s'inspire de l'histoire ferroviaire du site et du dynamisme de NDG. Son design allie mémoire industrielle, confort moderne et caractère local. Chaque détail - œuvres d'art, mobilier, textures - rend hommage au lieu.

Hall de l’hôtel Railwayparc (Groupe CNW/Hôtel Railwayparc Montréal)

« Nous sommes ravis d'introduire la Tapestry Collection by Hilton dans ce quartier animé de Montréal », déclare Perry Vashee, président d'Opal Hospitality. « L'Hôtel Railwayparc reflète l'esprit du quartier avec élégance. »

Installations et services :

Restaurant-bar dans le hall (Quai 6645)

Bar caché (speakeasy)

Centre de remise en forme

Salles de réunion polyvalentes

réunion polyvalentes Chambres acceptant les animaux

Wi-Fi gratuit haute vitesse

À proximité des commerces et restaurants de NDG, et à quelques minutes de l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'hôtel est idéal pour un séjour confortable et inspiré.

Grâce au programme Hilton Honors®, les clients profitent d'avantages exclusifs : paiement flexible, enregistrement numérique, choix de chambre et clé mobile via l'application Hilton Honors.

Réservations:

hilton.com

+1 514-474-6645

À propos de Tapestry Collection by Hilton

Tapestry Collection by Hilton est un portefeuille de près de 160 hôtels indépendants, chacun avec une identité forte et singulière, qui invite les voyageurs à sortir des sentiers battus. Chaque établissement raconte une histoire unique à travers son design et son offre culinaire, tout en bénéficiant de la fiabilité du nom Hilton et des avantages du programme Hilton Honors.

Découvrez-en plus sur tapestrycollectionbyhilton.com ou via l'application Hilton Honors. Pour en savoir davantage : stories.hilton.com/tapestry.

Perry Vashee, President, Opal Hospitality, [email protected]