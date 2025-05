Onze projets potentiels de restauration et de création de milieux humides et hydriques

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une aide financière totalisant 734 727 $ à diverses organisations afin qu'elles réalisent les études préalables nécessaires à 11 projets de restauration ou de création de milieux humides et hydriques. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, ainsi que son adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

Ces onze initiatives concernent autant de villes et municipalités du Québec où l'on constate une perte ou une perturbation de ces milieux naturels. S'ils se concrétisent, les projets à l'étude permettront de restaurer ou de créer 5 001 844 mètres carrés (m2) de milieux hydriques et 899 200 m2 de milieux humides, ce qui représenterait près du double de l'objectif pour l'ensemble du territoire, et ce, dans six régions du Québec.

« Les projets à l'étude dans six régions du Québec sont porteurs et s'ils se réalisent, ils permettront de restaurer et de créer 5 901 244 m2 de milieux humides et hydriques. C'est pratiquement le double de notre cible. Je tiens à remercier et à féliciter les organisations qui œuvrent à la préservation de ces milieux essentiels. C'est un énorme pas pour la conservation de la nature au Québec et la lutte contre les changements climatiques, puisque ces milieux sont de véritables puits de carbone et des remparts contre les inondations. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis très fière de la mobilisation entourant la restauration et la création de milieux humides et hydriques au cours des dernières années au Québec. C'est grâce à des projets comme ceux qui sont à l'étude que nous ferons en sorte que les milieux naturels jouent pleinement leur rôle. Je salue les organisations engagées dans cette démarche; leurs initiatives contribueront à renforcer l'expertise québécoise dans ce domaine. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil



L'aide financière est accordée par l'entremise du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, qui vise à redistribuer dans les municipalités régionales de comté (MRC) et les bassins versants le montant des contributions financières versées au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État pour les pertes inévitables de milieux humides et hydriques.

Les projets à l'étude seront réalisés dans les régions de la Capitale-Nationale, du Centre-du-Québec, de la Chaudière-Appalaches, des Laurentides, de la Montérégie et de l'Outaouais.

Cet investissement soutiendra la réalisation d'activités visant, entre autres, à évaluer précisément le potentiel de restauration ou de création des milieux humides et hydriques visés. Des études portant sur les sols, la flore et la faune, notamment les espèces en situation précaire présentes sur ces territoires, seront aussi réalisées grâce au soutien financier gouvernemental.

Les organisations bénéficiant d'un financement afin de réaliser une étude préalable à leur projet de restauration ou de création d'un milieu humide ou hydrique sont : Canards Illimités Canada , le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, l'entreprise Domtar Inc., le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, la MRC de Deux-Montagnes , la Municipalité de Saint-Simon, l'organisme autochtone W8abanaki, l'Organisme de bassins versants de la zone du Chêne, de même que les villes de Candiac , Saint-Hyacinthe et Victoriaville .

