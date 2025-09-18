WHITBY, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores et la Commission de la santé mentale du Canada met en évidence des progrès notables dans la qualité des soins dispensés aux personnes atteintes de schizophrénie dans quatre provinces canadiennes. Ces avancées sont le résultat d'un projet pilote national de deux ans mené avec rigueur.

Lancée en avril 2023, cette initiative avait pour objectif de combler l'écart entre les données cliniques et la pratique quotidienne en apportant un soutien aux équipes soignantes de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador pour la mise en œuvre des Normes de qualité en matière de schizophrénie élaborées par Santé Ontario.

Grâce à une formation personnalisée, à des outils et à un soutien continu de la part d'Ontario Shores et de la CSMC, les sites participants ont adopté quatre pratiques exemplaires clés : la prescription d'antipsychotiques injectables à action prolongée, l'utilisation de la clozapine pour les symptômes résistants au traitement, le recours à la thérapie cognitivo-comportementale pour la psychose (TCCp) et l'offre d'une thérapie d'intervention familiale.

« Ce projet montre comment un soutien ciblé et une collaboration peuvent mener à un véritable changement dans la façon dont les soins sont offerts », a déclaré le Dr Phil Klassen, vice-président, Affaires médicales et recherche, à Ontario Shores. « Nous constatons une amélioration des résultats pour les patients et leurs familles, ainsi que des pratiques cliniques plus rigoureuses à tous les échelons. »

Principaux résultats :

920 personnes ont reçu des soins conformes aux normes.

Les patients ont constaté une diminution de 69 % de la gravité de leurs symptômes et une amélioration de 68 % de leur fonctionnement quotidien.

75 % des patients ayant reçu une TCCp ont fait état de progrès significatifs dans leur rétablissement.

La qualité des relations familiales s'est améliorée : 100 % des patients ont fait part de meilleures communications et 75 % sont parvenus à mieux résoudre leurs problèmes.

Améliorations de la pratique clinique :

L'utilisation de médicaments recommandés, comme les antipsychotiques à action prolongée injectables et la clozapine, est passée de 45 % à 99 %.

Le dépistage des options thérapeutiques favorisant le rétablissement a atteint des niveaux quasi universels : 99 % pour la TCCp et la remédiation cognitive, 98 % pour la thérapie d'intervention familiale.

L'utilisation d'outils permettant de suivre les progrès des patients et d'orienter les décisions thérapeutiques, connue sous le nom de « soins basés sur les mesures », est passée de 28 % à 91 %, toutes les cliniques utilisant des plans et des échelles normalisés pour soutenir les soins.

« Cette initiative prouve que les normes nationales peuvent être mises en œuvre avec succès dans divers contextes cliniques », a déclaré Karla Thorpe, vice-présidente des programmes et des priorités à la Commission de la santé mentale du Canada. « Nous sommes fiers de soutenir la diffusion de ces pratiques par le biais d'une nouvelle trousse de mise en œuvre bilingue conçue pour aider les organisations canadiennes à améliorer les soins prodigués aux personnes atteintes de schizophrénie. »

Tous les sites participants se sont engagés à pérenniser et à généraliser l'utilisation des normes de qualité relatives à la schizophrénie, ce qui ouvre la voie à un changement systémique de plus grande envergure.

Trousse de mise en œuvre des Normes de qualité en matière de schizophrénie

La Trousse de mise en œuvre intitulée « Faire progresser le traitement de la schizophrénie grâce aux Normes de qualité en matière de schizophrénie » est désormais disponible en anglais et en français. Elle est conçue pour aider à améliorer les résultats et la qualité de vie des adultes vivant avec la schizophrénie. Elle comprend des outils pratiques, des perspectives réalistes et des témoignages personnels.

Un patient a déclaré : « [Le traitement] aide, oui. Il a atténué ma confusion et mon anxiété. Mon expérience a été réparatrice. J'espère avoir trouvé la voie vers une vie plus épanouissante. »

À propos d'Ontario Shores

Le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario Shores) est un chef de file en matière de soins de santé mentale. Il offre un éventail de services spécialisés d'évaluation et de traitement aux personnes vivant avec des maladies mentales complexes. Les patients y jouissent d'un environnement de soins axé sur le rétablissement et fondé sur la compassion, l'inspiration et l'espoir. Le centre Ontario Shores met en œuvre des initiatives de recherche, de formation et de sensibilisation en vue d'améliorer le système de soins de santé mentale.

À propos de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC)

La CSMC est responsable de la conception et de la diffusion de programmes et d'outils novateurs qui favorisent la santé mentale et le bien-être de la population canadienne. Dans le cadre du mandat unique qui lui a été confié par le gouvernement du Canada, la CSMC aide les organisations et les gouvernements des paliers fédéral, provincial et territorial à mettre en œuvre des politiques publiques saines. Selon son mandat actuel, la CSMC doit présenter des résultats dans les domaines prioritaires qui sont établis dans sa Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada et conformément à son plan stratégique.

