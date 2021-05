Ontario Créatif dévoile le nom des 16 finalistes du Prix littéraire Trillium

TORONTO, le 11 mai 2021 /CNW/ - Ontario Créatif, organisme du gouvernement de l'Ontario, est fier de présenter les auteurs retenus en sélection finale de l'édition 2021 du Prix littéraire Trillium, le prix le plus prestigieux décerné par la province dans le domaine de la littérature.

Seize titres, d'une très grande diversité de genre et composés en français ou en anglais par les plus grands talents de la littérature ontarienne, figurent cette année parmi les finalistes du Prix littéraire Trillium. Leur trame, qui couvre des thèmes allant du plus intime à l'universel, est plantée dans des territoires bien connus ou dans des contrées lointaines, et explore des lieux et des récits à la fois familiers et insolites.

Finalistes du Prix littéraire Trillium en langue française :

Daniel Castillo Durante , Tango , Éditions L'Interligne

Éditions L'Interligne Nicole V. Champeau , Niagara... la voie qui y mène , Éditions David

Éditions David Charles-Étienne Ferland , Métamorphoses , Éditions L'Interligne

Éditions L'Interligne Melchior Mbonimpa , Au sommet du Nanzerwé il s'est assis et il a pleuré , Éditions Prise de parole

Éditions Prise de parole Danièle Vallée, Sept nuits dans la vie de Chérie, Éditions David

Finalistes du Prix littéraire Trillium en langue anglaise :

Craig Davidson , Cascade , Knopf Canada

Knopf Canada Farzana Doctor , Seven , Dundurn Press

Dundurn Press Emma Donoghue , The Pull of the Stars , HarperCollins Publishers Ltd.

HarperCollins Publishers Ltd. A.F. Moritz, As Far As You Know , House of Anansi Press

House of Anansi Press Souvankham Thammavongsa, How to Pronounce Knife, McClelland & Stewart

Finalistes du Prix du livre d'enfant Trillium en langue française :

Marise Gasque , La Neva pour se retrouver , Éditions L'Interligne

Éditions L'Interligne Micheline Marchand , Perdue au bord de la baie d'Hudson , Éditions David

Éditions David Éric Mathieu, Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille, Éditions L'Interligne

Finalistes du Prix littéraire Trillium en langue anglaise :

Irfan Ali , Accretion , Brick Books

Brick Books Jody Chan , sick , Black Lawrence Press

Black Canisia Lubrin , The Dyzgraphxst, McClelland & Stewart

Pour obtenir des renseignements détaillés sur les auteurs confirmés et émergents dont l'ouvrage a été sélectionné au Prix littéraire Trillium 2021, cliquez ici.

Le nom des lauréats du Prix Trillium/Trillium Book Award sera révélé à l'occasion d'un événement diffusé en continu et en direct le 15 juin 2021. Nous vous invitons à consulter notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements et à vous joindre à nous lors de cet événement virtuel afin de célébrer l'excellence du patrimoine littéraire de l'Ontario.

CITATIONS

« La vision, la créativité et le dévouement de nos auteurs de talent et de nos éditeurs contribuent à faire rayonner, sur le territoire national et aux quatre coins du monde, la diversité et la singularité des récits qui composent notre histoire », a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. « Au nom de la province, et au nom des Ontariennes et des Ontariens, je tiens à féliciter les finalistes du Prix littéraire Trillium, qui se sont illustrés par la qualité exceptionnelle de leur travail, et je les remercie pour leur contribution. »

~ Lisa Macleod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture

« Le Prix littéraire Trillium est un véritable tremplin qui fait briller les voix émergentes et les plumes les plus brillantes de la littérature ontarienne. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas uniquement de grands auteurs; nous rendons également hommage aux acteurs de la scène éditoriale de l'Ontario. Ce secteur dynamique, toujours à l'avant-garde, cultive les talents littéraires, contribue à hauteur de 750 millions de dollars à l'économie de la province et emploie plus de 7 750 personnes. Rejoignez-nous le 15 juin pour découvrir en direct le nom des lauréats. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration d'Ontario Créatif

« Ontario Créatif est fier de soutenir le secteur de l'édition de l'Ontario tout au long de l'année par l'intermédiaire de ses programmes et services. C'est avec une joie immense que nous distinguons les écrivaines et écrivains ontariens dont les ouvrages de tous genres, composés en français ou en anglais, se font l'écho de la diversité de notre province. Je me joins aux Ontariennes et aux Ontariens pour féliciter les finalistes de 2021, et je vous invite à soutenir nos auteurs et éditeurs en ajoutant ces œuvres marquantes à vos étagères. »

~ Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale d'Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en œuvrant en faveur des auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

Trois titres figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Trois titres sont retenus en sélection finale du Prix du livre d'enfant Trillium en langue française, qui est décerné en alternance avec le Prix de poésie Trillium en langue française. La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix remporte 10 000 dollars, et sa maison d'édition reçoit 2 000 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

, Alice Munro, Margaret Atwood, Thomas King, Marguerite Andersen, Andrée Lacelle, , Lisa L'Heureux ou François Paré. Au Canada , le secteur de l'édition engrange 1,7 milliard de dollars de recettes d'exploitation, dont plus des deux tiers (1,1 milliard de dollars) sont générés en Ontario .

POUR EN SAVOIR PLUS

Ontario Créatif est fier d'organiser chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage au talent d'écriture des écrivaines et écrivains de la province, pour saluer l'excellence et la diversité de leurs œuvres et contribuer à leur promotion, et faire découvrir ces auteurs et leurs ouvrages au public.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui œuvre en faveur du développement économique, de l'investissement et de la coopération au sein des industries de la création de la province, notamment les secteurs de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques. ontariocreates.ca/fr/

ontariocreates.ca/fr

