Ontario créatif annonce le nom des lauréates du Prix littéraire Trillium 2019

LAURÉATE | Prix littéraire Trillium (langue française)

Lisa L'Heureux, Et si un soir | Prise de parole

LAURÉATE | Prix de poésie Trillium (langue anglaise)

Robin Richardson, Sit How You Want | Signal Editions | Véhicule Press

LAURÉATE | Prix du livre d'enfant Trillium (langue française)

Diya Lim , La marchande, la sorcière, la lune et moi | Les Éditions L'Interligne

CITATIONS

« Félicitations aux lauréates du Prix littéraire Trillium 2019! Leur excellence littéraire fait la force de l'industrie de l'édition dans la province. Nous sommes fiers que l'Ontario dispose d'un réservoir de talent et d'histoires d'une telle profondeur et d'une telle universalité. »

- Michael Tibollo, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« La diversité de l'Ontario se reflète dans sa littérature, mais aussi dans les finalistes et lauréates du Prix littéraire Trillium de cette année, sans oublier les jurys qui les ont sélectionnés. Elle joue un rôle central dans la réputation de chef de file international dont jouit l'Ontario, et il nous tient à cœur de continuer de renforcer notre industrie de l'édition tout en cultivant le talent ontarien. »

- Aaron Campbell, président du conseil d'administration d'Ontario Créatif

« Ontario Créatif est ravi de pouvoir célébrer ces merveilles d'écriture et de mettre en valeur des auteurs et éditeurs d'exception grâce au Prix littéraire Trillium. Que vous aimiez la fiction, la poésie ou les deux, nous vous encourageons à ajouter les finalistes et lauréates des Prix Trillium à votre liste de lecture estivale! »

- Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale d'Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award favorise l'excellence littéraire en investissant en faveur d'écrivains ontariens. Les lauréats reçoivent 20 000 $, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 $ afin d'assurer la promotion des ouvrages primés.

Trois titres sont sélectionnés dans le cadre du Prix de poésie Trillium en langue anglaise, qui salue la prouesse littéraire que constitue une première, deuxième ou troisième œuvre de poésie publiée. Trois titres sont sélectionnés dans le cadre du Prix du livre d'enfant Trillium en langue française, lequel est décerné tous les deux ans en alternance avec le Prix de poésie Trillium en langue française. Le lauréat ou la lauréate de chacun de ces prix reçoit 10 000 $, et son éditeur 2 000 $ au titre de la promotion des ouvrages.

poésie Trillium en langue anglaise, qui salue la prouesse littéraire que constitue une première, deuxième ou troisième œuvre de poésie publiée. Trois titres sont sélectionnés dans le cadre du Prix du livre d'enfant Trillium en langue française, lequel est décerné tous les deux ans en alternance avec le poésie Trillium en langue française. Le lauréat ou la lauréate de chacun de ces prix reçoit 10 000 $, et son éditeur 2 000 $ au titre de la promotion des ouvrages. Parmi les lauréats précédents , figurent les écrivains de renommée mondiale Alice Munro , Margaret Atwood , Austin Clarke , Thomas King , Michael Ondaatje, Marguerite Andersen , Andrée Lacelle et François Paré.

, figurent les écrivains de renommée mondiale , , , , Michael Ondaatje, , Andrée Lacelle et François Paré. Il y avait 16 finalistes pour les quatre récompenses du Prix littéraire Trillium 2019.

pour les quatre récompenses du Prix littéraire Trillium 2019. L'édition de livres au Canada est une industrie de 1,64 milliard de dollars, dont les deux tiers des recettes sont générés en Ontario .

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Ontario Créatif organise chaque année le Prix littéraire Trillium ( Document d'information) . Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage à l'excellence, appuyer le marketing et accroître la sensibilisation du public à l'égard de la qualité et de la diversité des écrivains ontariens et de leurs œuvres.

Ontario Créatif (anciennement SODIMO) est un organisme provincial qui facilite le développement économique, l'investissement et la collaboration au sein des industries de la création de l'Ontario, comprenant les secteurs de l'édition de livres, de la musique, de l'édition de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques.

SOURCE Ontario Créatif

Renseignements: Personne-ressource pour les lauréates du Prix littéraire Trillium : Véronique Beauchamp, 514 416-5389 C. : 514 715-8376, beauchamp@veritasinc.com ; Suzan Ayscough, chef des communications, Ontario Créatif, sayscough@ontariocreates.ca, 416 642-6619 ; ontariocréatif.ca, Available in English

Related Links

http://www.ontariocreates.ca