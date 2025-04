LAS VEGAS, 9 avril 2025 /CNW/ - Onix, fournisseur de solutions de données, de solutions infonuagiques et d'IA nommé 14 fois partenaire Google Cloud de l'année, a annoncé aujourd'hui avoir reçu les prix du Partenaire Google Cloud de l'année 2025 dans les catégories Données et analyses - Amérique du Nord et Solutions industrielles - Télécommunications.

Ces prix récompensent le succès continu d’Onix au sein de l’écosystème Google Cloud et soulignent la collaboration d’Onix avec Google Cloud, qui permet aux clients de parvenir à une transformation numérique rapide, de stimuler leur efficacité opérationnelle et de créer de la valeur commerciale à grande échelle.

« Les prix des Partenaires Google Cloud récompensent les partenaires qui ont créé une valeur exceptionnelle pour leurs clients en proposant des solutions innovantes et un haut niveau d'expertise, a déclaré Kevin Ichhpurani, président de l'écosystème des partenaires mondiaux de Google Cloud. Nous sommes fiers d'annoncer qu'Onix a remporté le prix du Partenaire Google Cloud 2025 et de célébrer son rôle dans la réussite des clients au cours de l'année écoulée. »

Les deux prix remportés par Onix soulignent sa capacité à fournir des solutions de données et d'analyse à la fois générales et spécialisées. La société excelle dans la modernisation des données spécifiques au secteur et l'analyse alimentée par l'IA dans divers secteurs, tout en fournissant également des solutions adaptées et critiques pour les défis uniques de l'industrie des télécommunications. Cette double expertise permet à Onix de convertir efficacement les technologies avancées de données et d'IA en impacts concrets sur les IRC et en résultats commerciaux, et de mener l'évolution de l'innovation et de la modernisation axées sur les données.

« Remporter ces prix est plus qu'une reconnaissance, cela justifie la vision stratégique d'Onix qui consiste à stimuler la transformation axée sur les données et l'IA à grande échelle, a commenté Sanjay Singh, chef de la direction d'Onix. En associant une expertise approfondie des données à des modèles spécifiques au secteur, nous donnons aux entreprises les moyens de transformer un problème complexe en opportunité. Qu'il s'agisse de moderniser l'infrastructure de données, de développer des grands modèles de langage commerciaux, de fournir des solutions d'IA et d'IA agentique, ou de permettre la recherche et l'automatisation d'entreprise pilotées par l'IA grâce à Agentspace, Onix façonne l'avenir. Notre travail pionnier dans le domaine des agents d'IA améliore la prise de décision et l'efficacité opérationnelle, ce qui aide les clients à obtenir des résultats concrets et mesurables dans un monde de plus en plus axé sur les données. »

Les solutions d'Onix, soutenues par la propriété intellectuelle et alimentées par l'IA, facilitent la modernisation des données et l'analyse visuelle transformatrices, propulsant les entreprises vers l'avenir. Onix a prouvé son efficacité en travaillant avec plus de 20 % des entreprises du classement Fortune 500, en validant des milliers de milliards de lignes de données pour Cisco et en augmentant l'efficacité de 80 %, ou en rationalisant la migration de plus de quatre pétaoctets de données et de plus de 250 000 objets de données pour un fournisseur multinational de services de télécommunication. Onix s'est notamment associée à TELUS pour moderniser son paysage de données, et a réussi à migrer 14 pétaoctets et à consolider plus de 100 sources de données, ce qui a permis de réduire de 50 % l'exécution des requêtes et de déployer de puissantes capacités en matière d'IA.

En 2025, Onix a continué à repousser les limites de la modernisation de l'infonuagique, de la modernisation des données et de l'activation de l'IA, en étant à la tête de transformations à grande échelle dans tous les secteurs d'activité. Outre le développement de son expertise en matière d'analyse multi-nuage, de déploiement de l'IA et d'IA agentique, ainsi que de solutions spécifiques au secteur, Onix rationalise également le parcours des données vers le nuage et vers l'IA grâce à une plateforme intelligente autonome à la pointe de la technologie. Grâce à une collaboration étroite avec Google Cloud, Onix reste à l'avant-garde pour aider les entreprises à maximiser la valeur de leur investissement dans les données.

À propos d'Onix

Onix est un fournisseur de solutions infonuagiques de confiance et un partenaire de premier plan de Google Cloud qui aide les entreprises à migrer vers le nuage et à tirer le meilleur parti de leurs données et de leur technologie grâce à des solutions et des services novateurs fondés sur l'intelligence artificielle et soutenus par la propriété intellectuelle. Nous sommes en mesure de fournir des résultats exceptionnels à nos clients grâce à notre partenariat de plus de 20 ans avec Google Cloud, à notre dévouement à la réussite de nos clients et à la qualité de nos technologies brevetées et de nos équipes d'experts.

Personne-ressource pour les relations publiques :

Sagar Desai

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2660342/Onix_Google_Cloud_Partner_of_the_Year_awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2659582/Onix_Logo.jpg

SOURCE Onix Networking Corp.