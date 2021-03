Anciennement connu sous le nom de Kahunaverse Sports Group, le plus grand et le plus fiable fournisseur d'équipement, de vêtements et d'accessoires de sport au Canada exercera maintenant ses activités sous le nom de ONETeam Sports Group et se concentra sur le service et la croissance.

WINNIPEG, MB, le 23 mars 2021 /CNW/ - ONETeam Sports Group, anciennement Kahunaverse Sports Group, est fier d'annoncer la fusion de toutes ses bannières (Home Run Sports, SoccerX et Kahunaverse Sports) qui exerceront maintenant leurs activités sous une même marque, et ce, dès maintenant.

Cette nouvelle ère dans le domaine du sport permettra d'offrir une expérience plus harmonieuse aux organisations, ligues, aux équipes et aux communautés d'un océan à l'autre, facilitant ainsi plus que jamais l'accès à l'équipement, aux vêtements de marque et accessoires sur mesure nécessaires pour remporter la victoire. ONETeam Sports est fier de dévoiler, en plus de cette nouvelle structure simplifiée, son nouveau logo ainsi que ses nouvelles valeurs fondamentales : jouer de façon intègre, gagner tous ensemble, changer les règles du jeu et inspirer la culture sportive.

ONETeam Sports Group occupe maintenant une position unique pour offrir un soutien et un service inégalés. En effet, les expériences utilisateur omnicanales, les processus opérationnels uniformes et l'engagement continu envers la technologie en constante évolution permettent d'offrir convivialité et soutien supérieurs à tous les égards. Ces avantages importants et uniques permettront à ONETeam Sports Group d'assurer sa croissance et son évolution au sein de l'industrie, autant immédiatement qu'à long terme.

« Nous sommes des athlètes dans l'âme, a déclaré David Blatt, chef de la direction de ONETeam Sports Group. Notre équipe est composée de certains des professionnels les plus expérimentés de l'industrie, et nous avons hâte de gagner tous ensemble en tant qu'un groupe uni, le ONETeam Sports Group. »

Selon Brad Leitch, chef de marque, « au Canada, ONETeam Sports Group est maintenant étroitement associé au sport. En combinant le sport à la technologie, nous offrirons aux athlètes, aux équipes et aux communautés les meilleures marques de vêtements et d'équipement au monde. »

ONETeam Sports Group, anciennement Kahunaverse Sports Group, est le principal fournisseur canadien d'équipement sportif, de vêtements de marque et d'accessoires sur mesure. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise a enchaîné les réussites, ce qui lui a permis d'acquérir une solide réputation en matière de qualité, de service à la clientèle, de soutien offert à la communauté et de travail d'équipe.

Renseignements: Pour en savoir plus sur ONETeam Sports Group, veuillez visiter le site oneteamsports.com ou communiquer avec Scott Kehoe au 604 329-4425 ou à l'adresse [email protected]