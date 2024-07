OnePlus lance la tablette OnePlus Pad 2, la montre OnePlus Watch 2R et les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro conçus pour améliorer tous les aspects de votre vie numérique

NEW YORK, le 16 juill. 2024 /CNW/ - OnePlus, une marque technologique de premier plan, a dévoilé trois nouveaux produits qui seront disponibles pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada. Il s'agit de la tablette OnePlus Pad 2, de la montre OnePlus Watch 2R et des écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro.

OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R, OnePlus Nord Buds 3 Pro

OnePlus Pad 2

La tablette OnePlus Pad 2 est dotée d'une plateforme Snapdragon 8 Gen 3 à la fine pointe de l'industrie, d'un grand écran 3K exclusif de 12,1 pouces et de six haut-parleurs stéréo. En tandem avec le matériel et le système d'exploitation, il y a un ensemble de puissantes fonctions d'IA qui révolutionneront l'efficacité de l'utilisateur. Grâce à la boîte d'outils IA, les utilisateurs peuvent accélérer le rythme de leur travail en demandant à la fonction AI Speak de lire du texte à haute voix tout en étant multitâches, en faisant appel à Recording Summary pour résumer et condenser instantanément les informations de longs passages de texte en points clés, et en ouvrant AI Writer pour obtenir de l'aide dans la création de contenu original sur la base d'images et de textes.

Cette tablette OnePlus Pad 2 offre également des performances de pointe en matière d'autonomie, de recharge et bien plus encore. Elle est dotée d'une grande batterie de 9510 mAh pour une autonomie impressionnante de 43 jours en veille, ce qui permet aux utilisateurs d'emporter leur tablette partout où ils le souhaitent, sans se soucier de l'autonomie de la batterie. Grâce à la technologie SUPERVOOC Flash Charge de 67 W, la batterie peut être entièrement rechargée en seulement 81 minutes.

Les puissantes performances de l'OnePlus Pad 2 sont enveloppées dans un design élégant et de qualité. D'une épaisseur de 6,49 mm et d'un poids de 584 g, la tablette OnePlus Pad 2 reçoit une coque entièrement métallique de couleur gris nimbus. Pour améliorer encore la productivité sur l'OnePlus Pad 2, OnePlus lance deux nouveaux accessoires de pointe : le stylet OnePlus Stylo 2 et le clavier OnePlus Smart Keyboard.

OnePlus Watch 2R

De son côté, la montre OnePlus Watch 2R est une remarquable pièce d'horlogerie conçue pour donner aux individus les moyens de progresser vers l'excellence. Elle est dotée des mêmes caractéristiques phares que notre très acclamée OnePlus Watch 2, notamment une autonomie pouvant atteindre 100 heures, et est gérée par le système Wear OS de Google™ (Wear OS 4). Derrière cette autonomie exceptionnelle se cache l'architecture Dual-Engine développée par OnePlus, gérée par deux jeux de puces de pointe différents - en performance avec Snapdragon W5 et en efficacité avec BES2700 MCU.

L'application OHealth a été améliorée sur la montre OnePlus Watch 2R. Dans sa plus récente mise à jour, les utilisateurs peuvent personnaliser leurs entraînements plus efficacement grâce à plus de 100 modes de suivi sportif disponibles, notamment pour le badminton, la course à pied, le tennis, le ski et bien plus encore. En outre, OHealth aide les utilisateurs à mieux comprendre leur bien-être général en analysant la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et le sommeil.

La montre OnePlus Watch 2R est disponible en deux coloris : vert forêt et gris gunmetal. La variante vert forêt, en particulier, est un nouvel ajout frappant à notre gamme de couleurs pour l'OnePlus Watch. Lorsqu'il s'agit de vous accompagner tout au long de la journée, chaque gramme compte. Fabriquée en aluminium, elle est donc presque 25 % plus légère que la version Watch 2, ce qui en fait un compagnon idéal pour ceux qui apprécient le suivi de leur forme physique et de leur bien-être tout au long de la journée.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Doté d'un compensateur de bruits ambiants adaptatifs hybrides de pointe, les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro excellent dans l'annulation du bruit sur une plage de fréquences ultra large, rétablissant le son du silence dans n'importe quelle situation. À cela s'ajoute un son de qualité studio avec des basses puissantes délivrées par un haut-parleur extralarge et la technologie propriétaire BassWave™ 2.0. Les écouteurs offrent jusqu'à 44 heures d'autonomie et la toute dernière connectivité Bluetooth 5.4, garantissant une expérience utilisateur ininterrompue et sans souci lors de vos déplacements.

Conformément à la philosophie de conception d'OnePlus, les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont logés dans un boîtier vertical en forme de galet, avec une finition mate et des accents métalliques, ce qui leur confère un aspect haut de gamme et une prise en main facile. Ne pesant que 4,4 g, les écouteurs offrent une expérience d'écoute sans contrainte, idéale pour les utilisateurs au style de vie aventureux.

Prix et disponibilité

La tablette OnePlus Pad 2 et ses accessoires seront en prévente à partir du 16 juillet sur OnePlus.com. La vente libre débutera le 30 juillet sur OnePlus.com et à la mi-août sur Amazon. Elle sera disponible aux États-Unis et au Canada.

Les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro seront mis en vente le 16 juillet sur OnePlus.com et début août sur Amazon. Ils seront disponibles aux États-Unis et au Canada.

Et la montre OnePlus Watch 2R sera mise en vente le 16 juillet sur OnePlus.com et début août sur Amazon. Elle sera disponible aux États-Unis et au Canada.

Nom du produit Couleur Prix Canal de vente OnePlus Pad 2 Gris nimbus À partir de 549,99 $US/ 749,99 $CA OnePlus.com, Amazon (États-Unis et Canada) Clavier intelligent OnePlus Pad 2 Gris nimbus À partir de 149,99 $US/ 199,99 $CA OnePlus.com, Amazon (États-Unis et Canada) OnePlus Stylo 2 - À partir de 99,99 $US/ 149,99 $CA OnePlus.com, Amazon (États-Unis et Canada) OnePlus Folio Case 2 Gris nimbus À partir de 39,99 $US / 59,99 $CA OnePlus.com, Amazon (États-Unis et Canada) OnePlus Nord Buds 3 Pro Jade doux et noir étoilé À partir de 79,99 $US/ 119,99 $CA OnePlus.com, Amazon (États-Unis et Canada) OnePlus Watch 2R Vert forêt et gris gunmetal À partir de 229,99 $US/ 299,99 $CA OnePlus.com, Amazon (États-Unis et Canada)

À propos d'OnePlus

OnePlus est une marque mondiale de technologie mobile qui remet en question les concepts conventionnels de la technologie. Créée autour du mantra « Never Settle » (ne jamais se contenter), OnePlus crée des appareils au design exquis, d'une qualité de fabrication supérieure et dotés d'un matériel très performant. OnePlus s'efforce de cultiver des liens solides et de grandir avec sa communauté d'utilisateurs et d'adeptes.

Pour plus d'informations, visitez le site OnePlus.com ou suivez-nous sur :

Instagram - https://www.instagram.com/oneplus_usa

Facebook - https://facebook.com/oneplus

Twitter - https://twitter.com/OnePlus_USA

Tik Tok - https://www.tiktok.com/@oneplus_usa

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461573/OnePlus___New_Products.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001574/OnePlus_Logo.jpg

SOURCE OnePlus