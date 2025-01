Fondée en 1996, PWL Capital est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine fondées sur des données probantes au Canada. Avec des bureaux à Ottawa, Montréal et Toronto, la société gère environ 5,5 milliards de dollars d'actifs et fournit des services de gestion de patrimoine et de planification financière sur mesure à plus de 2 300 familles clientes à travers le Canada.

« Il s'agit d'un investissement important pour OneDigital qui fait ses premiers pas sur le marché canadien, en s'associant à un groupe qui partage le même engagement à fournir des solutions d'investissement et de planification financière centrées sur les besoins de nos clients », a déclaré Mike Sullivan, cofondateur et directeur de la croissance chez OneDigital. « PWL a une équipe exceptionnelle dotée d'une grande expertise en gestion de patrimoine, ce qui en fait le partenaire idéal pour étendre notre présence à l'échelle internationale. Ensemble, nous sommes prêts à offrir aux Canadiens des solutions financières axées sur le client, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre passionnant pour la croissance de OneDigital. Cela renforcera notre capacité à servir les clients à l'échelle mondiale. »

« Notre vision est de créer une entreprise avec un objectif clair : offrir des conseils financiers de qualité à des gens occupés qui ont des objectifs financiers importants », a déclaré Cameron Passmore, chef de la direction* de PWL Capital. « Cette vision repose sur un objectif commun, une équipe unie et une philosophie partagée qui s'allient pour transformer l'expérience des Canadiens en matière de conseils financiers. La force d'une équipe unifiée assure à chaque client une approche cohérente, réfléchie et transformative. Le Canada en a grand besoin et le mérite amplement. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à OneDigital. »

Dans le cadre de ce partenariat, PWL passera sous la marque OneDigital tout en continuant à opérer en tant que filiale indépendante. PWL conservera ainsi l'héritage d'un service à la clientèle exceptionnel, tout en tirant parti des vastes ressources et capacités de OneDigital pour améliorer encore son offre. L'équipe de PWL, qui compte plus de 70 personnes, dont plus de 25 conseillers en placement expérimentés inscrits auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), continuera d'offrir ses services de confiance à des clients de tous les secteurs, y compris des professionnels de la santé, des propriétaires d'entreprise et des familles.

L'investissement dans la plateforme d'entreprise de PWL marque une étape importante dans les 25 ans d'histoire de OneDigital et reflète son engagement envers ses clients. Cet investissement jette les bases de l'expansion à long terme de OneDigital au Canada, avec des plans pour investir activement dans les domaines des avantages sociaux, de l'assurance dommages et des solutions de conseil sur le lieu de travail, et pour établir des partenariats avec des organisations partageant les mêmes aspirations, en 2025 et au-delà.

À propos de OneDigital

L'équipe de OneDigital aide les entreprises et les particuliers à réaliser leurs aspirations en matière de santé, de réussite et de sécurité financière. Notre plateforme d'assurance, de services financiers et de ressources humaines fournit des solutions personnalisées et technologiques pour une expérience plus actuelle du travail et de la vie. Les équipes de OneDigital permettent aux employeurs et aux particuliers de donner le meilleur d'eux-mêmes et de profiter pleinement de la vie. Plus de 100 000 employeurs et des millions de personnes comptent sur nos équipes pour obtenir des conseils et accéder à des produits et services entièrement intégrés sur le lieu de travail, ainsi qu'à des conseils en matière de retraite et de gestion de patrimoine fournis par OneDigital Investment Advisors. Fondée en 2000 et basée à Atlanta, OneDigital possède des bureaux dans la plupart des grands marchés du pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site onedigital.com.

OneDigital® est une marque déposée de Digital Insurance LLC (« OneDigital »). C'est le nom utilisé par Digital Insurance LLC et ses affiliés pour commercialiser leurs produits et services. Chaque société n'est financièrement responsable que de ses propres produits et services. Les services de conseil en investissement sont proposés exclusivement par OneDigital Investment Advisors LLC aux États-Unis.

À propos de PWL Capital

Fondée en 1996 à Montréal, au Canada, PWL est une société de gestion de patrimoine indépendante qui offre aux Canadiens une expertise holistique et complète en matière de gestion de patrimoine. Depuis plus de 25 ans, PWL offre des services de gestion de patrimoine, de gestion intégrée des placements et de planification financière (stratégies fiscales, de retraite et successorales) depuis ses bureaux d'Ottawa, de Montréal et de Toronto. Pour plus d'informations, rendez-vous sur pwlcapital.com.

Les services de gestion de portefeuille et de courtage sont offerts par PWL Capital inc., qui est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).

Les produits de planification financière et d'assurance sont offerts par Conseillers PWL inc., société réglementée en Ontario par l'Autorité de réglementation des services financiers (ARSF) et au Québec par l'Autorité des marchés financiers (AMF). PWL Advisors Inc. n'est pas membre du FCPI.

*Le titre de directeur général est soumis à l'approbation des autorités réglementaires.

Contact média : Chelsea McKenna, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2604442/OneDigital_PWL_FI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1831994/5130711/OneDigital_Logo.jpg

SOURCE OneDigital