One Degree Organic Foods innove en offrant huit nouveaux produits répondant à son engagement transparence totale dans l'approvisionnement et de la durabilité

Céréales délicieuses, flocons d'avoine instantanés et granolas sans grains tiennent la promesse de la marque : toujours bio, d'origine végétale, sans glyphosate

ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 25 février 2020 /CNW/ - Alors que la demande des consommateurs de produits transparents et sains ne cesse d'augmenter, One Degree Organic Foods, une entreprise familiale attachée à une transparence alimentaire totale, a annoncé aujourd'hui la sortie de huit nouveaux produits certifiés sans résidus de glyphosate, et labellisés BioChecked Non-Glyphosate (sceau certifié), qui seront dévoilés à la Natural Products Expo West 2020 (Expo Produits Naturels Ouest 2020). Comme tous les produits de la marque, chacun des nouveaux produits est garanti ingrédients tout naturels, en étant biologique, sans OGM, sans glyphosate, et en contenant jamais rien d'artificiel, une rareté au rayon des céréales et des granolas. Parmi les produits figurent les suivants :

Nouveaux sachets de flocons d'avoine instantanés : Venant élargir la gamme populaire de céréales chaudes de One Degree , et ce, sous un tout nouveau format dit sachet de flocons d'avoine instantanés, le nouvel emballage de prestige offre aux consommateurs occupés un choix petit-déjeuner facile à préparer ou collation dans de nouvelles saveurs appétissantes et délicieuses : chanvre de quinoa, supergraines, noix de pacane vanille et cannelle pomme. Tous ces produits reposent sur des formules riches en nutriments à base d'avoine germée, sont sucrés au noix de coco à faible indice glycémique et peuvent être préparés simplement à l'eau chaude ou au four à micro-ondes en moins de 3 minutes.

Venant élargir la gamme populaire de céréales chaudes de , et ce, sous un tout nouveau format dit sachet de flocons d'avoine instantanés, le nouvel emballage de prestige offre aux consommateurs occupés un choix petit-déjeuner facile à préparer ou collation dans de nouvelles saveurs appétissantes et délicieuses : chanvre de quinoa, supergraines, noix de pacane vanille et cannelle pomme. Tous ces produits reposent sur des formules riches en nutriments à base d'avoine germée, sont sucrés au noix de coco à faible indice glycémique et peuvent être préparés simplement à l'eau chaude ou au four à micro-ondes en moins de 3 minutes. Nouveaux granolas sans grains : En lançant des granolas sans céréales (Grain Free Clusters) disponibles en deux saveurs -- érable amande et gingembre cacao --, One Degree propose un produit de haute qualité que sauront apprécier ceux qui évitent le gluten ou qui cherchent à en diminuer la consommation. Les deux produits sont exempts de gluten et contiennent des superaliments tels que des graines de lin, des graines de chia, du gingembre, de l'huile de noix de coco et des noix, qui peuvent tous être retracés directement à l'agriculteur qui les a récoltés.

En lançant des granolas sans céréales (Grain Free Clusters) disponibles en deux saveurs -- érable amande et gingembre cacao --, propose un produit de haute qualité que sauront apprécier ceux qui évitent le gluten ou qui cherchent à en diminuer la consommation. Les deux produits sont exempts de gluten et contiennent des superaliments tels que des graines de lin, des graines de chia, du gingembre, de l'huile de noix de coco et des noix, qui peuvent tous être retracés directement à l'agriculteur qui les a récoltés. Flocons de cacao germés et soufflés à la vanille germés : Ces nouveaux produits sans gluten, qui s'ajoutent à la gamme de céréales froides de One Degree , se veulent une alternative plus saine aux céréales traditionnelles hautement transformées et encore sur le marché. À base d'avoine et de riz germés, ces nouveaux produits offrent tous les avantages des grains germés, qui aident à équilibrer la glycémie, le taux de sucre dans le sang, et sont plus rassurants pour le système digestif.

Les personnes qui souhaitent visionner des images des produits et des logos sont invités à consulter le dossier de presse d'One Degree Organics.

One Degree Organics fera déguster toutes les innovations produits à la Natural Products Expo West 2020, qui se tiendra à Anaheim, en Californie, sur son stand no 1960.

En provenance des agriculteurs que nous connaissons

One Degree annonce également un nouveau fournisseur -- IBIS Rice -- pour tous ses produits à base de riz. Ce fournisseur répond à notre objectif prioritaire qui était de trouver un riz des terres arides dont les niveaux d'arsenic dans les eaux souterraines et le sol sont naturellement bas, recherche qui a conduit One Degree jusqu'aux plaines du nord du Cambodge, qui offre un environnement de culture vierge pour le riz. Le riz biologique se passe d'irrigation et dépend uniquement des précipitations pour sa croissance et son développement. Pour rencontrer les riziculteurs d'IBIS Rice et tous les agriculteurs collaborateurs de One Degree, il suffit de balayer le code QR figurant au dos de l'emballage.

« L'une des particularités très appréciées chez IBIS Rice, c'est que, outre le fait qu'elle nous fournit un riz répondant à nos normes élevées, puisqu'elle use des méthodes agricoles respectueuses de l'environnement, elle protège également 500 000 hectares de forêts et de zones humides précieuses, conserve plus de 50 espèces animales menacées d'extinction et fait augmenter les revenus de 1 000 familles de riziculteurs », a déclaré Stan Smith, cofondateur de One Degree. « Lorsque nous disons que nous connaissons nos agriculteurs et qu'il n'y a que 'un degré de séparation', nous prenons la chose au sérieux. Notre nom fait écho à notre engagement en faveur d'une transparence alimentaire totale. »

Sans glyphosate, un engagement pérenne

« La transparence est au cœur de tout ce que nous faisons à One Degree, poursuit Smith. Nous sommes ravis d'élargir nos gammes de produits et de donner encore à nos clients la possibilité de rencontrer les agriculteurs à l'origine de chaque ingrédient. Nous avons préparés les nouveaux produits en ayant à l'esprit les préférences changeantes des consommateurs, des nouveaux formats aux saveurs audacieuses, et nous nous réjouissons à la perspective d'en donner à tous un avant-goût. »

Pour en savoir plus sur One Degree Organic Foods, rendez-vous sur www.onedegreeorganics.com ou suivez-nous sur nos réseaux de médias sociaux dont Facebook,Instagram,Twitter et Pinterest. Véritable ressource éducative sur les aliments sains et les composants d'origine végétale, toujours une source d'inspiration en la matière, le site Web One Degree présente de nombreuses recettes de tous les repas, ainsi que des articles de blog utiles.

À propos de One Degree Organic Foods

One Degree Organic Foods, convaincue du lien entre le sol sain, les cultures saines et les personnes en bonne santé, s'attache à fabriquer des produits biologiques savoureux, toujours tout naturels, sans OGM, d'origine végétale et souvent sans gluten. One Degree Organics est une entreprise familiale, de gestion familiale, dirigée par des défenseurs passionnés de l'alimentation biologique, animés par un profond respect pour l'agriculture durable et les aliments sains et nourrissants. La marque estime que tout le monde mérite une transparence totale face à tout ce qu'on mange et s'engage à se fournir en ingrédients auprès d'agriculteurs et de producteurs biologiques qui n'emploient que des méthodes agricoles axées sur les plantes. Pour en apprendre plus sur les produits de One Degree Organic, visionner des vidéos évoquant les visites de la famille chez les fermiers et obtenir des recettes délicieuses, consultez le site Web de la marque à l'adresse www.onedegreeorganics.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/828870/One_Degree_Organic_Foods_Logo.jpg

SOURCE One Degree Organic Foods

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cara McAteer, 360PR+, [email protected], 617-585-5765