On prévoit que l'emploi dans le secteur de la vente au détail de véhicules du Québec continuera de croître en 2020

La plateforme Carrières Auto présente des possibilités de carrière aux chercheurs d'emploi du Québec au Salon international de l'auto de Montréal 2020

MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'équipe de Carrières Auto sera présente au Salon international de l'auto de Montréal et prête à faire le lien entre les chercheurs d'emploi motivés et les nombreuses possibilités de carrière qui existent dans le secteur de la vente au détail de véhicules par l'entremise de sa nouvelle plateforme novatrice.

« Depuis quelques années, les concessionnaires de partout au Québec et au Canada nous disent sans cesse qu'ils ont besoin d'engager de nouveaux talents à des postes variés », a indiqué Denis Dessureault, vice-président exécutif de la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal (CCAM), de sa fondation et du Salon international de l'auto de Montréal (SIAM).

« Ajoutez à cela les départs à la retraite en continu des employés en fin de carrière et la croissance globale de l'industrie, et vous pourrez voir que le secteur est mûr pour de nouveaux travailleurs. Nous prédisons que cette tendance se poursuivra en 2020 : les concessions de tout le pays auront besoin de travailleurs de tous les niveaux de compétence », a ajouté M. Dessureault.

Malgré les récents défis économiques et l'incertitude entourant les tarifs douaniers sur l'automobile, les Canadiens continuent d'acheter des véhicules plus écologiques et plus avancés sur le plan technologique à un rythme sans précédent. Encore une fois, la dernière année a été solide; il s'est vendu plus de 1,91 million de véhicules neufs dans l'ensemble du pays, et 2019 se classe parmi les cinq meilleures années de vente de l'histoire.

Les débouchés dans les concessions continuent de se multiplier au Canada, où l'emploi dans l'industrie automobile a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie. En 2019, le secteur de la vente au détail de véhicules employait plus de 50 000 personnes au Québec seulement. Selon Statistique Canada, c'est en outre un segment du secteur de la vente au détail plus rémunérateur : le salaire hebdomadaire national moyen dans l'industrie automobile est de 1 130 $, tandis qu'il est de 610 $ pour l'ensemble du secteur. Au Québec, le salaire hebdomadaire moyen pour les employés dans le milieu de l'automobile est de 1 135 $, comparativement à 592 $ pour les autres secteurs de commerce de détail.

Dans ce contexte, le secteur automobile a besoin de doter en personnel plus de 3 200 concessions de voitures et de camions neufs d'un bout à l'autre du pays. Des postes sont offerts dans plusieurs domaines, dont le marketing, le financement, les pièces, les technologies de l'information, l'entretien et la gestion. Que l'on en soit à ses débuts et que l'on considère ses options après le secondaire ou que l'on cherche à faire avancer sa carrière, on trouvera dans l'industrie automobile un débouché intéressant.

Le Salon international de l'auto de Montréal 2020 se tiendra du 17 au 26 janvier et mettra en vedette les développements et les technologies les plus récents dans l'industrie automobile. L'équipe de Carrières Auto est excitée d'y être et de faire connaître aux Québécois les possibilités de carrière dans l'industrie.

Carrières Auto : Le programme national Carrières Auto vise à faire la promotion des nombreux débouchés gratifiants et bien rémunérés qui existent dans les concessions d'automobiles de tout le pays, en plus de fournir des conseils utiles sur la formation et la recherche d'emploi. Le programme comprend la plateforme Carrières Auto, qui fait le lien entre les chercheurs d'emploi et les postes à pourvoir dans les concessions de véhicules neufs canadiennes. C'est le seul site d'offres d'emploi dans les concessions d'automobiles du Canada.

