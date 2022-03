On passe à l'action : près de 60 % des Canadiens feraient un ménage du printemps cette année

« Le grand ménage du printemps est habituellement le moment où les Canadiens s'attaquent aux tâches ménagères plus exigeantes qu'ils ne font pas sur une base régulière. C'est ce nouveau départ si caractéristique que beaucoup d'entre nous recherchent en ce moment, déclare Greg Allen, directeur des ventes au Canada chez Libman. Fait intéressant, dans cette enquête, nous avons constaté que le nettoyage printanier suscite toute la gamme des émotions, tant positives (69 %) que négatives (50 %) pour ceux qui y participent. »

Plus particulièrement, près de 2 répondants sur 5 (37 %) indiquent que le ménage du printemps les fait se sentir bien, 3 répondants sur 10 (29 %) se sentent en confiance, 1 sur 4 (25 %) se sent inspiré et 1 sur 5 (21 %) a hâte de commencer. À l'inverse, un quart admettent se sentir dépassés, 2 sur 10 (20 %) sont stressés par le simple fait d'y penser 17 % sont anxieux.

« De toute évidence, ce sujet génère de fortes émotions, souligne Allen. Mais ce que nous continuons de constater, c'est que le fait d'avoir les bons articles de nettoyage ménager constitue une aide importante non seulement pour commencer, mais aussi pour faire un ménage du printemps efficace, en toute confiance, et contribue à ce que les nettoyeurs enthousiastes ou réticents se détendent et profitent de leur chez-soi plus tôt, en tout confort et avec plus de facilité. »

Voici d'autres points saillants du sondage :

Maison propre = esprit clair : Ce sont 92 % des répondants qui affirment se sentir plus détendus lorsque leur maison est propre. Et 90 % des répondants croient qu'il est important d'avoir un logement propre pour leur santé mentale, et 89 % pensent de même pour leur santé physique.

Le lavage des fenêtres, le nettoyage des salles de bain et des gros appareils ménagers ainsi que le nettoyage des planchers à la vadrouille semblent figurer sur la liste de choses à faire cette année de tous les Canadiens d'un océan à l'autre. Pour le ménage du printemps, les produits essentiels de Libman sont les suivants :

Nouveau! télescopique (lancé en avril 2022)

Doté d'une poignée télescopique d'une portée de huit pieds, d'une lame flexible en caoutchouc qui essuie sans rayures, et d'un filet à récurer renforcé sur l'éponge qui détache la saleté et la pellicule de poussière des fenêtres.

Seau utilitaire de 3,5 gallons

Ce seau indispensable de 3,5 gallons, conçu pour les nettoyages printaniers rigoureux, est doté de deux becs verseurs pratiques pour verser facilement l'eau, et d'une poignée ergonomique qui assure un confort optimal. Parfait pour une utilisation avec le lave-vitre télescopique.

Panier de nettoyage

Éponges pour surfaces de cuisson et gros travaux

Ces trois éponges résistantes et qui vont au lave-vaisselle ont été conçues pour les travaux de nettoyage rigoureux, comme le nettoyage des parois croûtées du réfrigérateur, des étagères et des tiroirs, grâce à leurs rainures profondes qui permettent d'enlever les débris et la forme ondulée qui assure une bonne adhérence.

Vadrouille à pulvérisation Freedom

Conçue pour enlever et éliminer la saleté, cette vadrouille n'utilise pas de tampons de nettoyage jetables, de piles coûteuses et de nettoyants spéciaux. Le tampon en microfibre réutilisable est lavable à la machine et le réservoir rechargeable fonctionne avec la solution de nettoyage désirée. Le manche de la vadrouille est fait d'acier recyclé.

Vadrouille Tornado

La tête de vadrouille 50 % plus grande couvre une plus grande surface de plancher que les autres de sa catégorie, vous permettant de nettoyer plus efficacement en moins de temps. Les trois bandes vertes anti-enchevêtrement contribuent à réduire les odeurs causées par les bactéries et il est facile d'extraire l'eau de la tête grâce à l'essoreuse à cliquet intégrée Grip N' Click. La tête de vadrouille est lavable à la machine et réutilisable. Le manche de la vadrouille est fait d'acier recyclé.

Vadrouille en microfibre pour nettoyage à sec

Idéale pour retirer la poussière, les débris, les allergènes, les poils d'animaux de compagnie et plus encore. Grâce à ses centaines de fils en microfibre, son peigne pratique permet de balayer les débris et de les jeter directement aux ordures. Le tampon de nettoyage lavable à la machine peut être réutilisé sans limites; car il ne s'agit pas d'un tampon à usage unique. Le manche de la vadrouille est fait d'acier recyclé.

Très grand balai à angle de précision avec porte-poussière

La tête de balai extra large et les poils écologiques fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclées éliminent plus de 99 % de la poussière, de la saleté et des cheveux en un seul balayage, et sont conçus précisément pour mieux ramasser la poussière fine. Le porte-poussière est muni d'une lèvre moulée qui adhère aux planchers afin de s'assurer que la saleté se retrouve dans le porte-poussière (et non sous celui-ci) et se fixe facilement au manche du balai. Le manche du balai est fait d'acier recyclé.

À propos de Libman

Libman est une entreprise familiale établie il y a 126 ans qui fabrique une grande variété d'articles d'entretien ménager axés sur la qualité, l'innovation, l'ergonomie et la durabilité. William Libman a lancé la Libman Company en 1896 avec une seule mission en tête : fabriquer les meilleurs balais de paille à fil métallique et les plus durables. Depuis, les fils, petits-fils et arrière-petits-enfants de William ont élargi cette mission pour y inclure le meilleur des vadrouilles, balais, brosses et articles de nettoyage ménager. Aujourd'hui, l'usine et le bureau de Libman, d'une superficie d'un million de pieds carrés, sont entourés de champs de maïs à Arcola, en Illinois. Des articles de nettoyage ménager Libman, dont des vadrouilles, des balais, des seaux, des lave-vitre, des brosses, des brosses à récurer, des éponges, des brosses pour cuvettes, des débouchoirs et plus encore, sont offerts chez Canadian Tire, Home Depot et Costco (certains articles). Pour en savoir plus, consultez le site www.libman.com ou suivez libmanca sur Instagram.

À propos de ce sondage

Ce sondage a été mené au Canada par Ipsos du 2 au 4 mars 2022 auprès de 1 001 Canadiens âgés de 18 ans et plus au nom de Libman. Les résultats ont été pondérés afin de tenir compte des caractéristiques démographiques et d'obtenir un échantillon dont la composition reflète celle de la population canadienne adulte (selon les données du recensement), et afin de fournir des résultats représentatifs de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée en utilisant un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à +/- 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les échantillons de sondage peuvent être soumis à d'autres sources d'erreur y compris, incluant, mais pas uniquement, des erreurs de couverture et des erreurs de mesure.

