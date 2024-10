On ne demande pas le ciel, juste de couvrir nos besoins essentiels !

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Dans le contexte de la présentation du projet de loi 71 par la ministre Chantal Rouleau, des groupes communautaires de défense des droits à l'aide sociale et leurs alliés protestent haut et fort contre une réforme aux effets néfastes et nuisibles pour la grande majorité des personnes prestataires visées, lors d'une action de visibilité festive au 600 Fullum. En ce lieu symbolique se trouvent plusieurs ministères provinciaux ainsi qu'un bureau de Services Québec par lequel transitent des milliers de dossiers de prestataires à l'aide sociale, et où ces derniers sont numérisés dans des délais aberrants, si ce n'est littéralement perdus.

Si les mesures du PL71 sont mises en place par la CAQ, en plus de subir mépris et préjugés, les personnes à l'aide sociale continueront de crever de faim. « Avec sa réforme présentée dans le projet de loi 71, la ministre Rouleau prétend aider les gens. Mais aucun argent neuf n'est injecté dans les différents programmes du ministère de l'emploi et de la solidarité sociale ! Aucune augmentation des chèques n'est prévue, non plus. Avec 807 $ par mois, on ne comble pas ses besoins de base ; on est continuellement en mode survie ! » s'exclame Sylvia Bissonnette, porte-parole du BRAS de Villeray, de l'OPDS, ainsi que des autres groupes montréalais du FCPASQ pour cette action co-organisée avec la TROVEP.

Plusieurs groupes davantage précarisés parmi les personnes à l'aide sociale verront leur situation se détériorer. « Une des mesures de cette réforme honteuse est de retirer l'allocation pour contraintes temporaires à toute une série de personnes qui vivent des empêchements sérieux à l'emploi : personnes victimes de violence en centres d'hébergement, familles monoparentales avec jeunes enfants, aidants naturels et personnes âgées de 58 ans et plus. », ajoute la porte-parole. Avant la réforme, ces personnes recevaient une allocation supplémentaire de 161 $ par mois. Avec l'insuffisance des prestations de base, ce montant fait une différence. En décembre 2023, ce sont 30 111 personnes qui en bénéficiaient en raison de leur âge et 7 558 dû au fait d'être une famille monoparentale.

Le projet de loi 71, Loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale, porte bien mal son nom. Sa mise en place fragilisera ou empirera la situation de nombreuses personnes. Les organismes et regroupements communautaires présents aujourd'hui réclament donc son retrait immédiat et une véritable réforme de l'aide sociale.

Heure du rassemblement: 21 octobre 2024, 13h30, au 600 Fullum.

