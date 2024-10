/R E P R I S E -- Avis de convocation médias - Rassemblement : On demande pas le ciel, juste la couverture des besoins essentiels!/

Organisé par les groupes de défense collective des droits des personnes assistées sociales de Montréal, membres du Front Commun des Personnes Assistées sociales du Québec, dans le cadre de de la semaine d'action pour dénoncer la réforme de l'aide sociale (projet de loi 71) et le 4e plan de lutte à la pauvreté

MONTRÉAL, le 20 oct. 2024 /CNW/ - Nous vous invitons à un rassemblement devant un édifice gouvernemental. Les groupes de défense collective des droits des personnes assistées sociales de Montréal organisent une action régionale pour dénoncer la réforme de l'aide sociale (projet de loi 71) et le 4e plan de lutte à la pauvreté.

Ce n'est pas que Montréal qui sera en action, ce sont plus de six régions qui répondent à l'appel de la semaine d'action du FCPASQ. Voici le lien Facebook, afin d'avoir plus d'information sur la semaine d'action : https://www.facebook.com/events/895122649306904

Sur place : Bonnes occasions photo : décoration de la devanture d'un édifice gouvernemental; témoignages de personnes vivant la problématique; ainsi que des porte-parole disponibles pour des entrevues.

Quand : Lundi 21 octobre 2024

Heure : 14h00 pour point de presse , début du rassemblement à 13h30.

Lieu : Rendez-vous devant le 600 rue Fullum

SOURCE Front commun des personnes assistées sociales du Québec

Pour plus de renseignements : Sylvia Bissonnette, co-coordonnatrice du BRAS Villeray, 514-805-9493