On investit dans les infrastructures de Moncton afin de créer des emplois et d'améliorer la sécurité des résidents

MONCTON, NB, le 9 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada et la Ville de Moncton. Les investissements dans les infrastructures locales en cette période sans précédent aideront à créer des emplois, à favoriser la croissance économique et à rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Riverview--Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour neuf projets visant à améliorer des infrastructures publiques à Moncton.

On effectuera des travaux d'amélioration à l'hôtel de ville, au Colisée, à la caserne de pompiers du boulevard Assomption et à la caserne de pompiers de la rue St. George afin qu'ils puissent rester en bon état, et Codiac Transpo installera une génératrice de secours pour éviter toute interruption de service.

De plus, on reconstruira la promenade Elmwood afin de réduire le risque d'inondation. La ville améliorera également les infrastructures d'égout à divers endroits afin de fournir un service fiable aux résidents et réparera des trottoirs afin que les piétons puissent se promener en toute sécurité au sein de la collectivité.

Ces projets permettront de créer de bons emplois locaux en plus de prolonger la durée de vie utile de ces importantes infrastructures à Moncton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 (VRCV) du programme Investir dans le Canada. La contribution de la Ville de Moncton s'élève à plus de 1,3 million de dollars.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, stabiliser notre économie et soutenir les collectivités partout au pays. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de créer de bons emplois locaux et de fournir aux résidents de Moncton des infrastructures sûres et fiables. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Riverview--Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'entretien et l'amélioration des infrastructures sont essentiels pour une ville comme Moncton, qui continue de croître. Compte tenu de l'augmentation de la demande en matière d'infrastructure et de la croissance de la population, ces investissements stratégiques nous permettent de protéger nos infrastructures pour assurer la sécurité et la fiabilité de la ville, tout en préparant l'avenir. »

Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 569 millions de dollars dans 321 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 569 millions de dollars dans 321 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

On investit dans les infrastructures de Moncton afin de créer des emplois et d'améliorer la sécurité des résidents

Un financement conjoint fédéral et municipal est alloué à neuf projets réalisés à Moncton, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 (VRCV) du programme Investir dans le Canada. La contribution de la Ville de Moncton s'élève à plus de 1,3 million de dollars.

Titre du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement municipal Toiture de la caserne de pompiers du boulevard Assomption - Moncton Remplacement de la toiture, puisque la toiture actuelle a dépassé sa durée de vie utile prévue et qu'une nouvelle toiture assurera une plus grande sécurité et une meilleure protection. 200 000 $ 50 000 $ Ascenseurs de l'hôtel de ville - Moncton Mise à niveau complète des ascenseurs, ce qui comprend l'amélioration des commandes et le raccordement au service d'incendie. En vertu du contrat, un ascenseur sera fonctionnel pendant toute la durée du projet. 240 000 $ 60 000 $ Génératrice pour Codiac Transpo L'installation d'une génératrice de secours permettra d'éviter toute interruption de service en cas d'intempéries et permettra d'effectuer des réparations, d'accéder au carburant et de répondre aux autres besoins des autobus en cas d'urgence. 360 000 $ 90 000 $ Amélioration du système électrique du Colisée Achèvement des travaux de sécurité électrique dans le complexe du Colisée et de l'aréna (zones A, B et C), ce qui comprend le remplacement de trois panneaux d'éclairage, l'amélioration d'une unité de disjoncteurs et le regroupement de deux unités d'appareillage principales existantes en une nouvelle unité d'appareillage. 403 200 $ 100 800 $ Reconstruction d'un tronçon de la promenade Elmwood Sud et installation d'un collecteur pluvial - Moncton La reconstruction d'un tronçon de la promenade Elmwood et l'installation d'un collecteur pluvial permettront de réduire le risque d'inondation dans le quartier. 940 000 $ 235 000 $ Moncton - Remplacement de la toiture de l'hôtel de ville Remplacement complet de la toiture de l'hôtel de ville afin d'améliorer la sécurité et la protection. 200 000 $ 50 000 $ Système de CVC de la caserne de pompiers de la rue St. George - Moncton Remplacement du système de CVC d'une caserne de pompiers municipale afin de disposer d'un système plus fiable et de réduire les coûts de réparation. 200 000 $ 50 000 $ Diverses améliorations aux égouts - Moncton Remplacement d'infrastructures routières, de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires, et installation d'un réseau d'égouts pluviaux afin de réduire le risque d'inondation dans la région. 2 240 000 $ 560 000 $ Diverses réparations de trottoirs - Moncton Construction de trottoirs et de raccordements de lotissements afin d'offrir un accès toute l'année aux installations pour piétons et aux infrastructures de transport actif dans l'ensemble de la collectivité. 600 000 $ 150 000 $

