HALIFAX, NS, le 17 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Kelly Regan, vice-première ministre de la Nouvelle-Écosse, au nom du ministre de l'Énergie et des Mines, et Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé l'octroi d'un financement pour soutenir la planification du parcours du traversier de Bedford. L'honorable Geoff Regan, député de Halifax-Ouest, et Rafah DiCostanzo, députée provinciale de Clayton Park West, étaient également présents.

Le parcours du traversier de Bedford constitue un élément clé de la stratégie de transformation du transport en commun proposée par la ville pour transformer la façon dont les résidents des collectivités en pleine croissance se déplacent vers et depuis le centre-ville de Halifax. La phase de planification comprendra une étude des différentes options technologiques pour le nouveau traversier électrique, ainsi que la conception des terminaux pour les traversiers de Halifax et de Bedford afin de permettre la mise en œuvre du nouveau parcours.

L'investissement annoncé aujourd'hui soutiendra les efforts de la ville pour réduire la pression exercée sur les routes congestionnées et offrir à des milliers de résidents une liaison de transport en commun rapide, confortable et durable. Il aidera également la ville à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 1,1 million de dollars au projet, tandis que la contribution de la Municipalité régionale de Halifax s'élève à plus de 917 000 $.

« Le parcours du traversier de Bedford reliera les collectivités partout à Halifax comme nous l'avons rêvé pendant des années. Ce projet de planification sera la fondation qui fournira aux résidents une option de transport en commun rapide, sûre et abordable du bassin de Bedford jusqu'au centre-ville d'Halifax. Cela transformera les déplacements quotidiens de milliers de résidents d'Halifax vers le travail, l'école, nos boutiques locales et puis de retour à la maison, tout en réduisant la circulation dans nos rues et en diminuant les émissions. Alors que nous travaillons à la relance après la pandémie de la COVID-19, ce projet est un excellent exemple de tirer parti des infrastructures pour rebâtir en mieux. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ceci est un projet passionnant qui permettra d'offrir un lien de transport en commun plus pratique en plus d'aider la Nouvelle-Écosse à faire face aux changements climatiques. L'électrification des systèmes de transport en commun, qui s'éloigne des traversiers au diesel, aidera à réduire les émissions de gaz à effets de serre et nous propulsera vers notre but de baisser nos émissions de baisser nos émissions de gaz à effets de serres à 53 pour cent en dessous de celles de 2005 d'ici 2030. »

L'honorable Kelly Regan, vice-première ministre de la Nouvelle-Écosse, au nom du ministre de l'Énergie et des Mines

« Aller de l'avant avec ce projet tant attendu de traversier ouvrira le port d'Halifax d'une nouvelle façon pour davantage de gens, créant ainsi de nouvelles possibilités de tisser des liens pour les collectivités tout en aidant les résidents à verdir leurs déplacements. »

Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

« Le besoin pour un réseau de transport en commun plus rapide et mieux connecté grandit à mesure que la municipalité continue de croître. Faire le lien entre Bedford et le centre-ville d'Halifax grâce à un nouveau parcours de traversier est une étape importante qui améliorera les services de transports en commun d'une façon écologique. »

Dave Reage, Directeur exécutif de Halifax Transit

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement du Canada a investi plus de 909 millions de dollars dans 275 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

