MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Omy Laboratoires, l'entreprise québécoise pionnière dans le domaine des dermocosmétiques personnalisés et certifiée B-Corp est ravie d'annoncer le lancement de ses produits dans plus de 400 succursales Jean Coutu et Brunet à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Cette initiative représente une diversification stratégique pour Omy, en accord avec son modèle d'affaires novateur depuis sa création il y a six ans.

Depuis 2018, la marque a consolidé sa position sur la scène économique et entrepreneuriale québécoise. Reconnue notamment pour SkinIA, son outil d'intelligence artificielle unique qui analyse la peau des clients et recommande des ingrédients spécifiquement adaptés à chaque besoin, elle élargit désormais son empreinte sur le marché de la vente au détail en s'associant à ces enseignes de renom.

Avec un chiffre d'affaires estimé à 10 millions de dollars pour l'année 2024, ce partenariat avec Jean Coutu et Brunet marque un retour aux sources pour les fondatrices d'Omy. Toutes deux étant d'anciennes cosméticiennes en pharmacie, leur expérience directe auprès des clients a inspiré la création de l'entreprise ainsi que leur détermination à répondre aux besoins spécifiques des Québécois en matière de dermocosmétique.

"J'ai travaillé comme cosméticienne pendant plus de 7 ans et j'aurais tellement aimé avoir une gamme comme Omy à conseiller. Pour moi c'est un rêve qui se concrétise et qui va nous permettre de faire découvrir la qualité de nos produits Québécois à grande échelle"

Andrea Gomez, présidente et co-fondatrice d'Omy Laboratoires

Dans le cadre de ce lancement, six innovations, accréditées par l'Association Canadienne de Dermatologie, comme tous les produits Omy Laboratoires, font leur entrée sur les tablettes et en ligne : le Sérum anti-imperfections, le Sérum régénérant Hormono-Balance™, le Sérum hydratant repulpant, le Gel hydra-barrière, le Gel-crème hydra-barrière et la Crème hydra-barrière. Ils seront accompagnés de 13 produits phares, ainsi que de la possibilité de commander directement une routine personnalisée, propre à l'ADN de la marque.

"Nous sommes conscientes que les personnes ayant des problématiques de peau importantes, ainsi que les personnes présentant des peaux plus sensibles, ont tendance à acheter leurs soins en pharmacie. En collaboration avec les enseignes Jean Coutu et Brunet, nous avons fusionné l'expérience personnalisée en ligne avec celle en magasin pour créer une gamme de produits innovants et ainsi permettre aux clients et clientes de trouver un produit réellement adapté et efficace pour leur peau. Accompagner ceux qui en ont le plus besoin a toujours été notre plus grande motivation."

Rachelle Séguin, présidente et co-fondatrice d'Omy Laboratoires

De nombreux projets tiendront toute l'équipe d'Omy bien occupée au cours de l'année 2024 et l'entreprise est en bonne voie pour doubler ses recettes de l'année dernière. Cette croissance fulgurante, amorcée depuis sa fondation en 2018, se poursuit avec succès.

À propos d'Omy Laboratoires

Omy Laboratoires est une entreprise québécoise de dermocosmétiques écoresponsables certifiée B Corp et à propriété féminine et immigrante qui formule des soins personnalisés grâce à sa technologie SkinIA. L'entreprise a été fondée en 2018 par deux entrepreneures au sein de l'Université Laval qui ont décidé d'innover en créant une ligne de produit offrant des soins personnalisés à chacun, peu importe le type de peau, l'âge ou le sexe. Omy Laboratoires développe et fabrique tous ses produits dans son laboratoire au Québec et offre différents ingrédients, odeurs et textures de crèmes et sérums. Elle utilise une base de différents ingrédients efficaces pour créer des milliers de formulations uniques conçues pour réduire l'apparence de différentes irrégularités de la peau, notamment la tendance acnéique, les rougeurs, les rides, la sensibilité et la sécheresse. Tous les soins sont entièrement végans, conçus pour les peaux sensibles et hypoallergéniques. L'entreprise se démarque aussi par la fraîcheur de ses produits, permettant d'éviter d'utiliser des conservateurs irritants, tout en gardant une formule minimaliste qui maximise la concentration active, pour des résultats garantis en moins de 28 jours avec les sérums et crèmes personnalisées.

Pour obtenir plus d'informations sur la gamme de produits Omy Laboratoires disponibles chez Jean Coutu et Brunet, veuillez visiter : jeancoutu.com et brunet.ca

