L'annonce a eu lieu lors d'un souper de gala doublé d'une cérémonie de remise de prix, coanimée par Rupi Kaur , poète, artiste et performeuse, et Paul Sun-Hyung Lee, acteur canadien, et réunissant environ 200 membres des milieux de l'édition, des médias et des arts. Le gala a été télédiffusé en direct et sans publicité par Gestion de patrimoine Scotia sur les ondes de CBC et CBC Radio One, et diffusé en continu sur CBCBooks.ca .

Cette année marque le 28e anniversaire du prix.

Les autres finalistes, dont la liste figure ci-dessous, recevront chacun 10 000 $ :

Angélique Lalonde pour Glorious Frazzled Beings , recueil de nouvelles publié par House of Anansi;

pour , recueil de nouvelles publié par House of Anansi; Cheluchi Onyemelukwe-Onuobia pour The Son of The House , roman publié par Dundurn Press;

pour , roman publié par Dundurn Press; Jordan Tannahill pour The Listeners , roman publié par HarperCollins Canada;

pour , roman publié par HarperCollins Canada; Miriam Toews pour Fight Night, roman publié par Knopf Canada, marque de l'éditeur Penguin Random House Canada.

Les candidats, les finalistes et le lauréat du prix Giller 2021 ont été sélectionnés par un prestigieux jury constitué de cinq membres : les auteurs canadiens Zalika Reid-Benta (présidente du jury), Megan Gail Coles et Joshua Whitehead, le romancier malaisien Tash Aw et l'auteur américain Joshua Ferris. Des 132 œuvres présentées au départ, le jury en a retenu 12, parmi lesquelles il a ensuite choisi les finalistes le 5 octobre, avant d'annoncer le lauréat ce soir.

Le jury n'a pu cacher son admiration :

Alors que sévit une crise mondiale des réfugiés dans un contexte de colère et de confusion, What Strange Paradise d'Omar El Akkad dresse un portrait à la fois tendre et stoïque de la migration et du sentiment d'appartenance. En se penchant sur les points de jonction de la guerre, de la migration et du désir d'installation, le roman met en lumière l'indifférence et l'impuissance et, finalement, donne des pistes pour que nous puissions faire preuve d'empathie malgré un monde divisé.

Omar El Akkad est auteur et journaliste. Son tout premier roman, American War, a été un succès sur la scène internationale, ayant été traduit en treize langues. Il a remporté le prix de la Pacific Northwest Booksellers Association, le prix Oregon Book pour une œuvre de fiction et le prix Kobo Emerging Writer. Omar El Akkad vit à Portland, en Oregon.

Ne manquez pas l'émission q sur CBC Radio One demain à 10 h (HE) pour entendre une entrevue avec Omar El Akkad et revivez les moments forts du gala dans le site CBCBooks.ca.

Vous pourrez en outre lui poser vos questions sur son roman durant une conversation Twitter en direct organisée par @GillerPrize le mercredi 10 novembre à 14 h (HE). Il suffit d'utiliser le mot-clic #GillerWinner.

Enfin, vous trouverez des images de la soirée à la page des ressources pour les médias du www.scotiabankgillerprize.ca

Citations

« Je trouve palpitant d'être ici pour honorer tous les finalistes et le lauréat, Omar El Akkad. Son roman What Strange Paradise brosse un tableau sans complaisance de la crise des réfugiés et de ce que l'humain est prêt à faire pour trouver un foyer, la sécurité et un sentiment d'appartenance. Je vous invite à lire cette œuvre éblouissante d'un auteur brillant à qui je souhaite beaucoup de succès et de reconnaissance. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia



« Bravo à Omar El Akkad qui remporte le prix Giller de la Banque Scotia 2021! L'engagement de la Banque Scotia envers les arts au Canada est inébranlable, et nous sommes fiers de présenter l'immense talent littéraire d'ici au moyen du prix Giller. Nous sommes absolument ravis que ce partenariat, qui remonte à 2005, ait contribué à faire connaître les auteurs canadiens, ici et à l'étranger. Bienvenue dans la famille du prix Giller de la Banque Scotia, Omar. Merci également à tous les auteurs sélectionnés et aux finalistes de cette année, pour vos histoires inspirantes et enrichissantes. »

- John Doig, vice-président à la direction, Ventes aux particuliers, Banque Scotia

PARTENARIATS ET COMMANDITES :

Le lauréat du prix Giller de la Banque Scotia sera invité le 13 février 2022 à une entrevue en ligne dans le cadre du festival des écrivains et de la littérature de San Miguel de 2022. Ce festival aura lieu en ligne pour une deuxième année de suite, la première fois ayant été couronnée de succès. Parmi les interviewés notables, mentionnons Tom Hanks et Matthew McConaughey, ainsi que Margaret Atwood, Isabel Allende, Isabel Wilkerson, Emma Donahue et bien d'autres.

Le gagnant du prix Giller aura l'occasion d'explorer, d'apprendre et de perfectionner son art lors d'une résidence autodirigée de deux semaines au très exclusif Leighton Artists' Studio du Banff Centre for Arts and Creativity. Situé dans la réserve du Traité no 7, dans le parc national Banff, le Banff Centre est le plus grand institut d'études supérieures en art et en leadership au Canada (banffcentre.ca).

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui en a quadruplé la valeur : 100 000 $ vont au meilleur roman, roman graphique ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.



À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Guidés par notre mission, « pour l'avenir de tous », nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com/ et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Par notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programme de divertissement, distinctif et créé par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinés dans la collectivité, nous offrons des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en punjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

À propos d'Audible, Inc.

Audible, Inc., filiale d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), est le plus grand créateur et fournisseur de contenu audio de qualité supérieure. Il offre aux clients une nouvelle façon d'améliorer et d'enrichir leur vie, tous les jours. Le catalogue Audible.ca comprend plus de 630 000 livres audio, balados et œuvres exclusives. Audible compte des millions de membres dans le monde entier abonnés à l'un des 11 services localisés conçus pour les clients de l'Australie, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les membres d'Audible téléchargent près de 4 milliards d'heures de contenu par an, qu'ils écoutent sur un large éventail d'appareils compatibles.

À propos d'Indigo

Indigo est une société publique canadienne cotée à la Bourse de Toronto (IDG). Indigo est la plus grande librairie et boutique d'articles « mode de vie » au Canada. Elle offre un assortiment soigneusement sélectionné de livres, d'articles cadeaux, d'articles pour bébés, d'articles pour enfants, d'articles de mieux-être et de produits mode de vie qui aide ses clients et clientes durant leur quotidien et les différentes étapes de leur vie en simplifiant leur cheminement vers un mode de vie intentionnelle. Indigo croit en l'importance des livres, de vivre sa vie pleinement et généreusement et de faire preuve de bonté envers les autres. Elle croit aussi que toutes les histoires, petites et grandes, nous unissent. Pour en savoir plus, visitez indigo.ca .

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Daphna Rabinovitch, Prix Giller de la Banque Scotia, [email protected], Tél. : 416-525-3752; Doug Johnson, La Banque Scotia, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca