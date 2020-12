« Ce fut une année hors de l'ordinaire pour tous, a déclaré Sandy Saioud, directrice générale des affaires médicales, scientifiques et réglementaires . Notre entreprise s'est adaptée à la situation en mettant l'accent sur la santé et la sécurité de ses employés qui accordent la priorité à leurs clients tous les jours. Par exemple, nous avons reconfiguré nos aires de bureaux et avons divisé nos travailleurs essentiels en deux équipes dont les horaires de travail sont séparés afin de garantir la continuité de nos activités. Si un membre du personnel contracte la COVID-19, nous devons fermer toutes nos installations, ce qui touche non seulement nos employés, mais aussi nos clients du milieu médical. Nous sommes reconnaissants des sacrifices que nos employés ont faits chaque jour pour aider à soutenir le secteur des soins de santé tout au long de cette pandémie. »

Malgré les conditions difficiles découlant de la pandémie de COVID-19, Olympus Canada est demeurée flexible tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses bureaux cette année. Lorsque le siège social de Richmond Hill a fermé ses portes aux travailleurs non essentiels le 16 mars, nos employés étaient bien préparés pour continuer à remplir leurs fonctions. « Nos bureaux étaient déjà configurés pour le travail à distance, a précisé Bryan Milley, conseiller principal des ventes de produits d'otorhinolaryngologie, d'urologie et de gynécologie. Nous sommes tous restés en contact au moyen de différentes activités virtuelles. La participation des employés a considérablement augmenté. Nos soirées de quilles qui comptaient 100 participants ont été remplacées par des soirées de bingo virtuel comptant 200 participants. »

Olympus a soutenu ses employés dans les bureaux et sur le terrain en leur fournissant de l'équipement de protection individuelle, en envoyant à tous ses employés des masques non médicaux et en installant des postes de contrôle de la température au siège social. De plus, la mise en œuvre de Microsoft Teams a aidé les cadres à maintenir une communication ouverte avec les employés, peu importe où ils se trouvent.

Le prix des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto reconnaît les employeurs qui ont mis en place des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques de travail novatrices. Les rédacteurs en chef de Mediacorp évaluent les employeurs selon les huit critères suivants : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

Les avantages sociaux d'Olympus pris en compte dans le cadre du concours comprennent l'option de travail à domicile pour certains employés, les subventions d'études allant jusqu'à 5 250 $ par année et les subventions pour l'obtention d'accréditations professionnelles, deux jours de congé payé par année pour les employés qui veulent faire du bénévolat auprès d'un organisme sans but lucratif et le versement de dons à des œuvres caritatives correspondant au montant des dons des employés jusqu'à concurrence de 2 000 $.

Pour en savoir plus sur Olympus Canada, appelez au 1 800 848-9024 ou visitez le site http://www.olympuscanada.com/

À propos d'Olympus Canada

Olympus se consacre entièrement à la création de solutions pour les secteurs des appareils médicaux, industriels et des sciences de la vie, ainsi que d'appareils photo et de produits audio. Depuis plus de 100 ans, la mission d'Olympus consiste à rendre la vie des gens plus saine, sûre et épanouie en les aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies, à faire progresser la recherche scientifique, à assurer la sécurité publique et à aider les photographes à capturer des images du monde. Olympus Canada Inc. (OCI), une filiale d'Olympus Corporation of the Americas, gère les activités et le personnel de l'entreprise à l'échelle du Canada dans des domaines comme ceux des ventes, du marketing, des services et des fonctions de soutien. Établie à Richmond Hill, en Ontario, et reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto depuis maintenant cinq ans, Olympus Canada Inc. se dévoue au perfectionnement de ses employés et au soutien des collectivités locales. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.olympuscanada.com et www.truetolife.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1358433/Olympus_Canada_Service_Technician_analyzes_and_repairs_endoscope.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/389973/OLYMPUS_100_Years_Logo.jpg

SOURCE Olympus

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jennifer Bannan, [email protected], 484 896-6170, www.olympus.com

Liens connexes

www.olympus.com