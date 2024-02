RICHMOND HIL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Olympus Canada Inc. (OCI) a annoncé aujourd'hui l'expansion de son portefeuille de soins respiratoires grâce à la disponibilité du système de valve Spiration™ pour le traitement de l'emphysème sévère.

Le système de valve de spiration (SVS), précédemment indiqué uniquement pour le traitement des fuites d'air prolongées, est maintenant indiqué pour le traitement de l'emphysème sévère, une forme de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Précédemment indiqué pour le traitement des fuites d’air prolongées, le système de valve Spiration™ est maintenant disponible au Canada pour le traitement de l’emphysème sévère. (PRNewsfoto/Olympus Canada)

« Olympus Canada est heureuse de renforcer son rôle de chef de file dans l'espace respiratoire grâce à l'utilisation accrue du système de valve de spiration pour le traitement de l'emphysème sévère, a déclaré Mike Lauzon, vice-président de l'unité des affaires médicales de l'OCI. « Les études portant sur la durabilité du traitement au SVS montrent l'impact positif à long terme qu'il peut avoir sur les patients souffrant d'emphysème. Nous sommes heureux d'offrir une option de traitement qui pourrait améliorer de façon significative la vie des gens. »

L'emphysème se caractérise par une perte d'élasticité et d'agrandissement des sacs d'air du poumon. Les lobes malades des poumons deviennent hypergonflés, ce qui cause des difficultés respiratoires chez les patients.

La valve de spiration est un dispositif en forme de parapluie qui est placé dans les parties les plus malades du poumon au cours d'une courte procédure bronchoscopique. Le traitement au moyen de valvules endobronchiques comme la valve de spiration, la seule option de traitement de valvule endobronchique disponible au Canada, peut améliorer la fonction pulmonaire en redirigeant l'air des parties hypergonflées du poumon vers des parties plus saines. Les résultats de l' essai EMPROVE ont montré des avantages cliniques soutenus à 24 mois chez les patients atteints d'emphysème sévère traités avec le système de valve de spiration. Ces avantages comprennent des améliorations statistiquement significatives de la fonction pulmonaire, de l'essoufflement et de la qualité de vie1.

Selon les résultats d'une étude publiée dans le Journal de l'Association médicale canadienne, les admissions annuelles à l'hôpital pour la MPOC au Canada ont augmenté considérablement depuis 2002. Les chercheurs ont recensé 1,13 million d'hospitalisations pour cause de MPOC entre 2002 et 2017. Les hospitalisations annuelles au cours de cette période ont augmenté de plus de 68 %, passant de 52 937 à 89 384. L'étude a aussi révélé qu'environ 21 % des admissions étaient faites par des adultes de 40 à 64 ans. Les chercheurs ont suggéré que des facteurs environnementaux comme la pollution atmosphérique et la fumée des feux de forêt pourraient être parmi les facteurs qui contribuent à l'augmentation des admissions.2

Bien que les taux de tabagisme semblent plafonner au Canada, les chercheurs s'attendent à ce que le fardeau du traitement de la MPOC et des hospitalisations augmente en raison de la croissance de la population et du vieillissement; le tabagisme est l'un des principaux facteurs de l'emphysème. Selon l'étude, les hospitalisations pour cause de MPOC pourraient être évitées grâce à des interventions préventives ou thérapeutiques précoces appropriées.2

Les effets indésirables potentiels qui peuvent être associés à l'utilisation du système de valve de spiration peuvent comprendre, sans s'y limiter, le pneumothorax, l'aggravation des symptômes de la MPOC, la pneumonie et la dyspnée. Une liste complète des renseignements normatifs et des renseignements supplémentaires sur les indications, les contre-indications, les mises en garde, les précautions et les complications possibles est disponible ici .

Pour plus d'informations, visitez la page produit Spiration Valve System ou la page produit de pulmonologie OCI pour plus d'informations sur l'ensemble de la gamme Olympus.

