TORONTO, le 7 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui marque une nouvelle étape importante pour Olympiques spéciaux Canada (OSC), alors que le gouvernement du Canada s'est engagé, dans le cadre du budget fédéral de 2022, à renouveler son financement supplémentaire de 1,8 million de dollars à OSC, portant le niveau de financement annuel à 6,6 millions de dollars de manière continue. Ce financement durable est essentiel aux activités de base et à la stabilité des 12 sections provinciales et territoriales d'OSC qui offrent des programmes partout au pays.

En tant qu'organisme multisports national, OSC est le seul organisme qui offre aux athlètes canadiens ayant une déficience intellectuelle la possibilité de pratiquer des sports communautaires, de s'entraîner et de participer à des compétitions sportives toute l'année. Nos programmes font participer des athlètes de tous âges et de toutes habiletés là où ils vivent. Offerts chaque jour de la semaine, ils ont une incidence positive dans des collectivités partout au pays, petites et grandes.

« Olympiques spéciaux Canada est extrêmement reconnaissant d'être inclus aujourd'hui dans le budget fédéral de 2022. Le maintien du niveau de financement actuel permettra à Olympiques spéciaux Canada et à ses douze sections provinciales et territoriales de retourner sur les terrains de jeu et de faire participer un plus grand nombre de Canadiens ayant une déficience intellectuelle », a déclaré Sharon Bollenbach, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada. « La pandémie a créé des défis considérables, et nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire. Nous sommes honorés que le gouvernement du Canada se soit engagé à offrir à tous les Canadiens la possibilité d'accéder à des programmes de sport et le remercions de son soutien continu envers Olympiques spéciaux au Canada ainsi que de son appui financier. »

Olympiques spéciaux développe des athlètes en santé qui adoptent des habitudes de mise en forme à long terme et permet à ces derniers de renforcer leur confiance, leur estime de soi et leurs aptitudes à la vie quotidienne. En plus de transformer la vie des athlètes, le mouvement a une incidence à la grandeur du pays et permet d'édifier des collectivités plus inclusives.

Ce soutien est essentiel au succès des athlètes d'Olympiques spéciaux et à la capacité d'Olympiques spéciaux à enrichir la vie des Canadiens ayant une déficience intellectuelle.

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

Fondé en 1969, le programme canadien de ce mouvement international se consacre à l'enrichissement de la vie des Canadiens ayant une déficience intellectuelle par le pouvoir transformateur et le plaisir du sport. Actif au sein de clubs sportifs dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse les frontières du sport pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 41 000 athlètes ayant une déficience intellectuelle, d'enfants âgés de deux ans jusqu'à des adultes d'âge mûr, sont inscrits aux programmes d'Olympiques spéciaux offerts à longueur d'année dans toutes les régions du Canada. Ils reçoivent le soutien de plus de 17 000 bénévoles, dont plus de 12 000 entraîneurs qualifiés.

