OLYMEL FOURNIT PLUS D'UN DEMI-MILLION DE REPAS À MOISSON RIVE-SUD

BOUCHERVILLE, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Olymel est fière d'avoir remis plus de 70 000 kg de viande à Moisson Rive-Sud au cours de la dernière année, un geste de solidarité qui a permis à l'organisme de distribuer plus de 500 000 repas aux personnes en situation d'insécurité alimentaire en Montérégie.

De gauche à droite : Deborah Chojnacka, Conseillère au développement de partenariat alimentaire, Moissons Rive Sud; Vincent Longpré, Directeur, Ventes, Porc frais, Amérique du Nord; Stéphanie Couturier, Vice-présidente communications Olymel; Edith Walcott, Directrice Transport Terrestre Olymel; Stéphanie Cloutier, Coordonnatrice campagnes et événements, Moisson Rive-Sud (Groupe CNW/Olymel s.e.c.)

« Chez Olymel, nous croyons que bien se nourrir est un droit fondamental. Nourrir le monde, ce n'est pas qu'un énoncé de mission ­­­-- c'est un engagement réel envers ceux qui en ont le plus besoin, ici même dans nos communautés. En soutenant Moisson Rive-Sud, nous donnons vie à nos valeurs et contribuons à bâtir un avenir plus solidaire », a déclaré Yanick Gervais, président-directeur général d'Olymel

« Les dons de protéines, comme ceux d'Olymel, sont particulièrement précieux et malheureusement plus rares. Ils font une réelle différence dans la qualité des repas que nous pouvons offrir aux gens dans le besoin. Nous sommes profondément reconnaissants envers Olymel pour son engagement

constant », a souligné Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud.

En plus de ces dons de viande, Olymel encourage depuis plusieurs années ses employés à se mobiliser pour soutenir des causes locales par l'entremise de son programme Ensemble on redonne, axé sur le soutien aux banques alimentaires nationales et régionales. Les employés du siège social et du centre administratif de Boucherville ont choisi de redonner à Moisson Rive-Sud, notamment par des activités de collecte de fonds et une implication bénévole soutenue. Cette mobilisation a notamment contribué au succès du tournoi de golf annuel de Moisson Rive-Sud, dont la plus récente édition a permis d'amasser 176 000 $ net.

Parce que nourrir le monde, c'est aussi prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin, Olymel s'engage avec conviction à continuer de soutenir les banques alimentaires d'ici. Nous sommes fiers d'appuyer Moisson Rive-Sud, ainsi que plusieurs autres organismes à travers le pays, qui œuvrent chaque jour pour assurer la sécurité alimentaire, encourager de meilleures habitudes alimentaires et faciliter l'accès à des aliments de qualité dans les communautés moins desservies. À travers nos dons, nos commandites et l'implication de nos employés, nous réaffirmons notre mission : nourrir le monde avec cœur, responsabilité et solidarité.

À propos de Moisson Rive-Sud

Fondée en 1992, Moisson Rive-Sud est la principale banque alimentaire de la Montérégie, couvrant plus de 75 % du territoire. Chaque année, elle récupère auprès des entreprises agroalimentaires près plus de 5 millions de kilogrammes de denrées, représentant une valeur marchande de plus de 50 millions de dollars, qu'elle redistribue gratuitement à un réseau de 157 organismes membres.

Chaque mois, plus de 89 000 personnes bénéficient de cette aide essentielle, dont 38 % sont des enfants. Cela se traduit notamment par 70 523 demandes de dépannage alimentaire et la distribution de 193 776 repas et collations distribué chaque mois.

Au-delà de nourrir, Moisson Rive-Sud s'engage à soutenir la dignité et l'autonomie des personnes en situation de vulnérabilité. En travaillant main dans la main avec son réseau d'organismes communautaires, elle contribue à mettre en place des solutions durables qui renforcent le filet social et favorisent un avenir plus équitable pour tous.

À propos d'Olymel

Olymel est le chef de file canadien dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. L'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick et emploie plus de 12 000 personnes. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Pinty's, La Fernandière, Lafleur et Flamingo.

