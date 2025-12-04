Olymel et Maître Fumeur dévoilent une collaboration savoureuse

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Olymel annonce une collaboration avec Maître Fumeur et son fondateur, Micael Béliveau, une référence québécoise dans l'univers de la cuisine extérieure. Ce partenariat vise à unir l'expertise culinaire de Maître Fumeur et la qualité des produits Olymel afin de créer une série de contenus consacrés au fumoir, à la plancha et au barbecue. Cette initiative permettra à Olymel de mettre en valeur ses produits à travers de nouvelles façons de les cuisiner et de proposer une approche qui vise à innover, inspirer et éduquer les consommateurs.

Micael Béliveau, Maître Fumeur (Groupe CNW/Olymel s.e.c.)

Au cœur de cette collaboration, Olymel présentera au cours de la prochaine année une série de capsules vidéo animées par Micael Béliveau sur son site et ses médias sociaux. Cette initiative mettra en lumière son savoir-faire en cuisson extérieure et offrira aux consommateurs des recettes originales, des conseils techniques et des astuces pratiques pour mieux maîtriser la cuisson au fumoir, à la plancha et au barbecue avec les produits Olymel.

En parallèle, du contenu exclusif et du matériel éducatif seront proposés sur le site d'Olymel. Les consommateurs pourront y approfondir leurs connaissances, découvrir de nouvelles façons d'intégrer les produits de porc et de volaille de l'entreprise à leur cuisine et accéder à des ressources concrètes pour réussir leurs préparations. Cette démarche vise à enrichir l'expérience culinaire du public et à mettre en valeur la qualité et la polyvalence des produits Olymel.

« Avec cette collaboration, Olymel souhaite démontrer à quel point ses produits sont parfaitement adaptés au fumoir, à la plancha et au barbecue. En réunissant notre expertise et le savoir-faire de Micael, nous offrons aux consommateurs des idées concrètes pour réussir leurs recettes de cuisine extérieure. Cette alliance nous permet de mettre en lumière la qualité et la polyvalence de nos produits tout en les accompagnant dans la préparation de repas simples, généreux et savoureux » Maude Lacoste, vice-présidente marketing et innovation, Olymel

Passionné de fumoir, Micael Béliveau a su transformer son intérêt pour la cuisine extérieure en une expertise reconnue. Son aventure débute en 2015 avec la création d'un groupe Facebook dédié au partage d'astuces et de recettes. Depuis, son univers n'a cessé de prendre de l'ampleur. Son site web accueille plus de 3 millions de visites par année, sa communauté Facebook rassemble plus de 116 000 personnes et plus de 6500 élèves ont été formés à travers la province. Auteur de 6 livres, il a contribué à démocratiser une façon de cuisiner à la fois rassembleuse et accessible.



« Je suis très heureux de cette collaboration avec Olymel, qui allait naturellement de soi. J'utilise leurs produits depuis longtemps dans mes recettes et ils trouvent facilement leur place dans la cuisine extérieure. Avec ce partenariat, je peux partager encore plus concrètement ce que je fais au quotidien et montrer aux gens comment réussir leurs cuissons au fumoir, à la plancha ou au barbecue avec des produits accessibles et bien adaptés. » Micael Béliveau, fondateur de Maître Fumeur

