ST-HYACINTHE, QC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel annonce la fermeture définitive de son usine de surtransformation de produits de porc d'Henryville, en Montérégie. Cette décision prendra effet le 12 novembre prochain selon les dispositions de la Loi sur les normes du travail du Québec et entraîne la suppression de 29 emplois. Les employés affectés par cette décision, dont la plus grande partie est représentée par le syndicat des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce - TUAC- Local 501, en ont tous été informés ce matin par le biais d'une rencontre et d'une lettre personnalisée. Tous les employés se verront offrir une relocalisation dans les établissements d'Olymel situés à proximité, en Montérégie.

« La fermeture d'un établissement est toujours une décision difficile. Mais après avoir évalué avec soin, nos capacités et nos besoins dans ce secteur de production, nous avons été amenés à conclure que l'entreprise dispose déjà ailleurs des installations nécessaires pour répondre à la demande de notre clientèle. Les coûts associés à la poursuite des activités actuelles de l'usine d'Henryville n'auraient pas permis à cet établissement d'atteindre la rentabilité. Olymel souhaite que l'ensemble des 29 employés de l'usine d'Henryville qui sont touchés par la fermeture puisse demeurer au sein de l'entreprise dans ses autres établissements de la région et déploiera tous les efforts nécessaires pour ce faire », d'affirmer le président-directeur général d'Olymel, M. Réjean Nadeau.

D'une superficie de 70 000 pi2, l'usine de surtransformation d'Henryville était devenue propriété d'Olymel en janvier 2020 dans le cadre de la transaction portant sur l'acquisition de l'ensemble des actifs du secteur porcin de F. Ménard. Cette usine était en opération depuis 2011. Le site et les bâtiments de l'usine font actuellement l'objet d'une évaluation et Olymel prendra sous peu une décision sur l'avenir de ces installations.

À propos d'Olymel

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant près de 15 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568