Du 18 avril au 15 septembre 2024

Une exposition fascinante, présentée en collaboration avec l'Instituto Nacional de Antropología e Historia, qui lève le voile sur la plus ancienne civilisation connue de Mésoamérique

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Pour la première fois au Canada, Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, présente une exposition consacrée à la civilisation olmèque et à l'héritage foisonnant qu'elle a laissé. Du 18 avril au 15 septembre 2024, les visiteurs auront l'opportunité exceptionnelle de plonger au cœur de la richesse culturelle et des mystères entourant la plus ancienne civilisation connue de Mésoamérique. L'exposition présente près de 300 pièces dont certains chefs-d'œuvre n'ont encore jamais été montrés au public ! Elle offre une immersion inoubliable dans un parcours traversant près de quatre mille ans d'histoire, d'échanges et de traditions.

Les Olmèques laissent derrière eux un héritage culturel monumental qui ne sera découvert qu'au 19e siècle. Considérés comme le peuple fondateur des civilisations mésoaméricaines (1 600 ans avant l'ère commune (AEC) à 200 ans de l'ère commune), on retrouve leur héritage entre autres chez les Mayas (1 100 AEC au 16e siècle) et les Aztèques (13e au 16e siècle). L'exposition temporaire Olmèques et les civilisations du golfe du Mexique, lève le voile sur cette civilisation encore méconnue du grand public et ouvre les portes vers un univers mystérieux.

Une plongée captivante dans l'histoire des Olmèques

De la cité de San Lorenzo, berceau de la civilisation olmèque il y a 3 500 ans, à la capitale de La Venta, siège du pouvoir à son apogée, en passant par la dernière cité Tres Zapotes, l'exposition transporte le public dans un parcours à travers le temps et les lieux emblématiques de cette civilisation. Tête colossale en pierre, hommes-jaguars, figurines de jade, stèles et sculptures monumentales ponctuent l'exposition et permettent de comprendre l'organisation sociale et les croyances des Olmèques. Ces trésors archéologiques révèlent aussi leur mode de vie, leur ingéniosité et leur profonde connexion avec un environnement naturel généreux, mais hostile qui s'illustrent dans leur architecture, leur système calendaire et d'écriture. Leur influence culturelle, artistique et idéologique perdure dans les civilisations qui les ont suivis. Le parcours de l'exposition se poursuit sur le territoire mésoaméricain à la découverte d'objets issus de cultures diverses inspirées par cet héritage qui a traversé les époques jusqu'à nos jours.

Une collaboration internationale exceptionnelle

Les sublimes objets présentés dans cette exposition sont le fruit d'un partenariat renouvelé avec l'Instituto Nacional de Antropología e Historia du Mexique (INAH). Ils regroupent les chefs-d'œuvre d'une douzaine d'institutions mexicaines, dont une majorité provient du Museo Nacional de Antropología de Mexico. Une tête colossale de plusieurs tonnes ainsi que des centaines d'artefacts ont fait le voyage de différents sites archéologiques et musées mexicains jusqu'à Montréal.

« C'est avec une profonde émotion que nous avons accueilli ces objets inestimables, témoins de la grandeur de la civilisation olmèque. Nous sommes fiers de présenter cette exposition qui met en valeur ces trésors et offre au public l'occasion d'une rencontre authentique avec cette fascinante culture. La collaboration entre nos deux institutions témoigne de notre engagement commun à promouvoir la compréhension interculturelle et nous remercions tous les partenaires impliqués. Leur contribution a rendu possible cette expérience enrichissante et inoubliable pour nos concitoyens et nos visiteurs. » Anne Elisabeth Thibault, directrice générale de Pointe-à-Callière.

Quelques faits sur la civilisation olmèque

La période de la civilisation olmèque s'étend de 1 600 ans AEC à 200 ans EC

Les Olmèques occupaient un territoire correspondant aujourd'hui aux côtes du golfe du Mexique, au sud des états de Veracruz et de Tabasco.

et de Tabasco. La première découverte attribuée à la civilisation olmèque est une tête colossale mise au jour par un paysan sur le site de Tres Zapotes en 1858. Au total, 17 de ces têtes ont été mises au jour.

en 1858. Au total, 17 de ces têtes ont été mises au jour. Au fil des fouilles archéologiques, la mise au jour de différentes sculptures ornées de symboles et de motifs a permis de prouver l'invention de l'écriture et de la mesure du temps par la civilisation olmèque.

Les Olmèques sont à l'origine d'un sport qui sera pratiqué par toutes les grandes civilisations mésoaméricaines : le jeu de balle.

Des traditions olmèques encore vivantes au Mexique : offrande, tradition festive, fêtes patronales, etc.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Publications

En collaboration avec le magazine les Beaux-Arts, un numéro hors-série dédié à l'exposition Olmèques et les civilisations du golfe du Mexique propose une plongée au cœur de l'art et de la culture olmèque à travers quelques articles rédigés par des spécialistes du domaine. Cette publication magnifiquement illustrée complète l'expérience de l'exposition. Elle est vendue au coût de 21,95 $ à la boutique du Musée.

Visites guidées

Des visites guidées sont offertes par le Musée pour explorer l'exposition et poser vos questions :

Visites guidées (20 min) / tous les jours (horaires au comptoir d'accueil)

Visites privées (50 min) / sur réservation

Carnet famille (disponible à l'accueil)

Activités culturelles

Tout au long de l'été, le Musée propose de découvrir l'exposition et de célébrer la culture et les traditions mexicaines lors de plusieurs événements en collaboration avec des artistes et des organisations culturelles mexicaines :

Cinco de Mayo / dimanche 5 mai de 12 h à 16 h

/ dimanche 5 mai de 12 h à 16 h Fête de quartier sur la Pointe / samedi 15 juin de 14 h à 22 h

Dimanche-familles / du dimanche 7 juillet au 18 août de 13 h à 16 h

Conférence

Pour enrichir l'expérience de l'exposition temporaire Olmèques et les civilisations du golfe du Mexique, Pointe-à-Callière propose une série de trois conférences explorant divers aspects et thématiques présentées dans l'exposition :

À la découverte des Olmèques / jeudi 16 mai à 19 h

L'évolution du maïs et son importance en Amérique / jeudi 15 août à 19 h

Mésoamérique ancienne / jeudi 12 septembre à 19 h

Découvrez la programmation sur le site internet de Pointe-à-Callière : www.pacmusee.qc.ca

REMERCIEMENTS

L'exposition Olmèques et les civilisations du golfe du Mexique est réalisée par Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, en collaboration avec le Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Antropología e Historia du Mexique.

Elle est présentée par Desjardins, en partenariat avec Air Canada Cargo, Tourisme Montréal, l'Hôtel InterContinental Montréal et La Presse. Le Musée remercie chaleureusement ses prêteurs, commanditaires et partenaires.

À PROPOS DE POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'archéologie au Canada et le musée d'histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes. Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

