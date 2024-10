SORCIÈRES : DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE

Du 25 octobre 2024 au 6 avril 2025

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, présente l'exposition Sorcières : de l'ombre à la lumière. Cette exposition propose une immersion dans l'histoire méconnue des sorcières et dévoile leur univers fascinant et mystérieux. De figures marginalisées à symboles du féminisme moderne, découvrez comment ces femmes ont inspiré la culture et affirmé leur influence travers les siècles. Une expérience unique où mythes et réalités se rencontrent pour révéler l'essence intemporelle des sorcières. Du 25 octobre 2024 au 6 avril 2025.

Exposition "Sorcières : de l’ombre à la lumière". Du 25 octobre 2024 au 6 avril 2025. Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal (Groupe CNW/Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière)

Pour Halloween, le Musée tiendra une soirée spéciale Nuit des sorcières. Une expérience insolite au cœur des vestiges avec découverte de l'exposition, parcours immersif et initiation à l'univers de la sorcellerie. Jeudi 31 octobre 2024 de 19h à 1h.

Maléfique, bienfaisante, victime ou rebelle, la sorcière est une figure emblématique dont les diverses représentations ont évolué au fil des siècles et dans l'imaginaire collectif. Plongée dans un décor envoûtant, cette exposition offre un parcours émouvant à travers 400 objets issus de collections privées et institutionnelles de plus de 30 musées d'Europe et d'Amérique du Nord. Des témoins authentiques de leur histoire et de leur riche univers.

« Nous sommes ravis d'inviter le public à découvrir l'univers fascinant des sorcières ! Fidèle à l'approche de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, Sorcières : de l'ombre à la lumière offre une perspective historique du sujet à travers des objets authentiques tout en engageant les sens et l'imagination des visiteurs. Dans une perspective plus large, nous espérons que cette exposition communiquera l'importance d'aborder l'histoire avec un esprit ouvert et inclusif, en reconnaissant que les événements historiques et les croyances sont façonnés par les contextes culturels et sociaux de leur époque. C'est une expérience unique pour comprendre l'influence durable des sorcières dans la culture et nos valeurs contemporaines » Anne Élisabeth Thibault, directrice générale, Pointe-à-Callière

La « chasse aux sorcières », une réalité historique

En explorant le sombre chapitre de la chasse aux sorcières aux 16e et 17e siècles, où des dizaines de milliers de femmes ont été persécutées et exécutées, l'exposition aborde de manière sensible et tangible, la construction du mythe de la sorcière diabolique. Cette femme responsable de la maladie, de la mort et de tout autre mal d'une société en pleine crise. Cette immersion historique à travers l'Europe et l'Amérique du Nord permet de lever le voile sur les pratiques et les procès qui ont conduit près de 100 000 femmes à des destins tragiques comme le bannissement et le bûcher. Parmi les pièces exposées figure un exemplaire du Malleus Maleficarum (Le Marteau des sorcières), l'ouvrage misogyne et tristement célèbre qui a joué un rôle fondamental dans la légitimation et l'intensification de la chasse aux sorcières.

Entre savoirs ancestraux et pratiques ésotériques

L'univers des sorcières s'ouvre sur un vaste panorama de savoir-faire et de pratiques fascinantes. De la connaissance des plantes médicinales à l'art de la divination, le public est invité à explorer les rituels de sorcellerie à travers une grande diversité d'objets symboliques. Pendules, cristaux, cartes de tarot et herbiers, ces artefacts révèlent les pouvoirs attribués aux pratiques de sorcellerie, tels que guérir, envoûter, protéger ou prédire l'avenir.

Personnage iconique de la culture

Personnage incontournable de la littérature et de la culture populaire, la sorcière compte un nombre incalculable de représentations. De la vieille dame des contes folkloriques aux jeunes sorcières indépendantes et rebelles des films et des séries télé, l'exposition explore son évolution foisonnante à travers la pop culture, reflet de l'évolution des rôles et de la perception des femmes à travers le temps. Une section ludique et éclairante, illustrée par leurs attributs emblématiques, des archives audiovisuelles et des costumes somptueux.

Les sorcières d'aujourd'hui

Aujourd'hui, la sorcière est un symbole de résilience et de liberté, mis en valeur par les mouvements féministes contemporains notamment. À travers l'art et les témoignages de sorcières modernes, l'exposition célèbre leur héritage encore bien vivant. Dans cette volonté de croiser les regards des sorcières d'hier à aujourd'hui, un cycle de conférences sera présenté tout au long de la présentation de l'exposition. Parmi les conférencières, le Musée recevra Vanessa DL, Catherine Éthier, Catherine Ferland et d'autres.

En réhabilitant la mémoire des sorcières, cette exposition invite le public à une réflexion profonde sur la diversité, l'émancipation et la résilience des femmes à travers les âges.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Visites guidées

Des visites guidées sont offertes par le Musée pour explorer l'exposition et poser vos questions :

Visites guidées (20 min) / tous les jours (horaires au comptoir d'accueil)

Visites privées (50 min) / sur réservation

Carnet de visite pour les adolescents

Activités culturelles

Pour découvrir l'univers étonnant des sorcières et prolonger l'expérience de visite, Pointe-à-Callière offre plusieurs activités :

La nuit des Sorcières / jeudi 31 octobre 2024

Activités du temps des fêtes / jeudi 26 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025

Nuit blanche « Magie blanche » / samedi 1 er mars 2025

mars 2025 Relâche : École de sorcellerie / samedi 1er mars au vendredi 7 mars 2024

Conférences

Le Musée propose une série de conférences autour de l'exposition :

Table ronde : Sorcières d'hier à aujourd'hui / jeudi 21 novembre 2024 à 19 h

L'histoire des sorcières en Europe / jeudi 5 décembre 2024 à 19 h

/ jeudi 5 décembre 2024 à 19 h Accusés de sorcellerie en Nouvelle-Angleterre et en Nouvelle- France / jeudi 23 janvier 2025 à 19 h

/ jeudi 23 janvier 2025 à 19 h La Corriveau : construction d'une sorcière au 18 e et 19 e siècles / jeudi 13 février 2025 à 19 h

et 19 siècles / jeudi 13 février 2025 à 19 h Lilith : Sorcière et symbole féministe / jeudi 6 mars 2025 à 19 h

Découvrez toute la programmation sur le site web de Pointe-à-Callière : www.pacmusee.qc.ca

REMERCIEMENTS

L'exposition Sorcières : de l'ombre à la lumière est une réalisation de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Elle est présentée en partenariat avec Air Canada Cargo, Tourisme Montréal, l'Hôtel InterContinental Montréal et La Presse. Le Musée remercie chaleureusement ses prêteurs, commanditaires et partenaires.

À PROPOS DE POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'archéologie au Canada et le musée d'histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et de faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes. Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

Pour télécharger le dossier de presse / les visuels de l'exposition

SOURCE : POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL

Katia Bouchard, directrice communications et marketing

T. : 514 872-9124 / [email protected]

Clémence Rampillon, chargée de projet communications

T. : 514 872-2687 / [email protected]

SOURCE Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière

CONTACT MÉDIAS : Geneviève Harvey / Rugicom, T.: 514 927-1525 / [email protected]