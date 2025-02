Simplifiez l'heure des repas, créez des souvenirs

Que ce soit pour un repas sur le pouce, un brunch de fin de semaine, une pause gourmande après l'école ou un repas réconfortant en famille, les gnocchis à poêler d'Olivieri offrent une explosion de saveurs dans un format simple et rapide à préparer.

« Les gnocchis à poêler d'Olivieri ont été créés pour les familles qui recherchent à la fois la simplicité et la qualité », explique Nolly Raven, directrice de marketing, Produits frais/R&D. « Ils permettent aux familles de savourer un délicieux repas en quelques minutes, pour leur donner plus de temps à ce qui compte vraiment (traduction libre). »

Découvrez les gnocchis « express » d'Olivieri

Olivieri vous invite à déguster ses gnocchis « express » lors d'événements à Toronto et Montréal. Cette expérience unique de dégustation démontre comment s'allie la rapidité du service au goût réconfortant d'un repas fait maison. Vous pourrez savourer des gnocchis à poêler Olivieri fraîchement préparés, accompagnés de délicieuses sauces Olivieri. Profitez-en pour découvrir leurs bienfaits et repartez avec des coupons exclusifs pour vos prochains achats en magasin.

Retrouvez-nous lors des événements suivants :

The Outdoor Adventure Show ( Toronto , 21 au 23 février 2025)

Salon national de l'habitation (Montréal, 13 au 16 mars 2025)

Salon de la femme (Montréal, 28 au 30 mars 2025)

The Baby Shower ( Toronto , 12 au 23 février 2025)

Salon Parents Enfants (Montréal, 10 et 11 mai 2025)

Pourquoi les familles adorent-elles les gnocchis à poêler Olivieri :

Délicieux : croustillants et dorés à l'extérieur, tendres et crémeux à l'intérieur. Garnis de pommes de terre onctueuses et de savoureuses garnitures

croustillants et dorés à l'extérieur, tendres et crémeux à l'intérieur. pommes de terre onctueuses et de savoureuses garnitures Polyvalents : idéal en plat principal, en accompagnement ou en collation.

Rapides et faciles : Prêt en seulement cinq minutes

Prêt en seulement cinq minutes Approuvés par les enfants : un repas que toute la famille adorera.

À propos d'Olivieri

Olivieri transforme, commercialise et distribue ses propres pâtes fraîches ainsi que des produits de marque privée pour divers détaillants au Canada. Fièrement préparé au Canada, Olivieri possède son siège social à Toronto et est une filiale en propriété exclusive de Riviana Foods Inc., le plus grand producteur de riz aux États-Unis.

La marque Olivieri®

Depuis 1957, Olivieri propose des pâtes et sauces fraîches qui célèbrent le plaisir de cuisiner et les moments partagés autour de la table. Nos produits sont des incontournables des cuisines canadiennes, reconnus pour leur qualité et leur excellence culinaire.

Rejoignez la communauté Olivieri

Simplifiez vos repas et régalez-vous. Visitez olivieri.ca et suivez-nous sur Facebook, Pinterest, Instagram et YouTube pour découvrir recettes, astuces et événements à venir :

SOURCE Olivieri

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Nolly Raven, Directrice de marketing, Produits frais/R&D, [email protected]