MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Depuis plus de 40 ans, Oligo Professionnel développe et fabrique des produits capillaires de haute qualité destinés aux professionnels de la coiffure. Fondée à Montréal, cette entreprise familiale est aujourd'hui dirigée par trois frères, animés par la mission de créer des formules de soin plus saines, plus sûres et exclusives, tout en plaçant l'accompagnement des coiffeurs au cœur de sa démarche. Dans un souci d'alignement des valeurs et afin d'offrir un encadrement et un soutien accrus sur le terrain, Oligo Professionnel a choisi de confier sa distribution au réseau Beauté Star, un partenaire reconnu pour sa proximité avec les salons et son engagement envers la formation, et qui figure parmi les 300 plus importantes PME du Québec en 2025.

Une histoire de succès

Oligo Professionnel s'est imposée comme une référence au Canada, demeurant à ce jour le seul manufacturier de coloration professionnelle entièrement canadien, et le seul établi au Québec.

Cette position unique repose sur une constance reconnue dans la qualité de ses produits, ainsi que sur une compréhension fine des réalités et des besoins du marché professionnel, des éléments qui ont progressivement positionné l'entreprise comme une cheffe de file de l'industrie.

Une association durable

À l'image d'Oligo Professionnel, entreprise familiale propriété des frères Ilan, Raphy et Ronen Cohen, Beauté Star est une entreprise québécoise détenue et dirigée par Marie-Christine et Marie-Danielle Bourdon, qui ont repris les rênes de l'organisation familiale en 2020. Le réseau compte aujourd'hui 24 boutiques à travers le Québec, ainsi qu'une équipe de représentants sur le terrain.

« Depuis toujours, notre ambition est de bâtir une entreprise profondément enracinée localement, qui avance avec les professionnels et pour les professionnels. S'associer à Beauté Star, c'est prolonger cette vision : celle d'un accompagnement humain, sur le terrain, et d'un engagement durable envers la communauté de la coiffure québécoise. Nous croyons qu'une marque forte ne se mesure pas seulement à ses produits, mais à la qualité des relations qu'elle cultive et à l'impact positif qu'elle génère ». -- Ilan Cohen, président d'Oligo Professionnel

Ce partenariat s'inscrit dans une volonté commune de soutenir l'écosystème professionnel québécois. Il permet aux coiffeuses et coiffeurs d'accéder à des produits de haute qualité, tout en renforçant l'ancrage local des deux entreprises et leur autonomie au sein de l'industrie, dans une vision d'affaires durable et à long terme.

En misant sur un encadrement accru et une offre éducative renforcée, Oligo Professionnel et Beauté Star outillent les professionnels afin qu'ils puissent faire évoluer leurs pratiques, fidéliser leur clientèle et maintenir un impact positif au sein de leurs communautés.

À propos d'Oligo Professionnel

Oligo Professionnel a été fondée en 1986 par Moty et Liliane Cohen à Montréal. Elle est depuis devenue l'une des marques les plus respectées au Canada dans le domaine des soins capillaires professionnels. Avec des marques telles que Calura, Blacklight, Funkhue et Alcôve sous son aile, Oligo allie innovation et intégrité pour offrir des produits hautement performants qui privilégient le bien-être des coiffeurs et de leurs clients. Chaque formule est élaborée à l'aide d'une technologie de pointe afin d'améliorer votre routine capillaire quotidienne.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.oligoprofessionnel.ca.

