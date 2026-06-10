Oligo Medic nomme la Dre Marie-Lyne Nault au poste de Cheffe de la direction médicale

Cette nomination souligne l'ambition de la Société de devenir un pionnier à part entière dans le domaine de la préservation articulaire

LAVAL, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Oligo Medic inc., ("Oligo" ou la "Société"), a annoncé aujourd'hui la nomination du Dre Marie-Lyne Nault, MD, PhD, FRCSC, chirurgienne orthopédiste pédiatrique formée à Harvard et clinicienne-chercheuse, au poste de Cheffe de la direction médicale. Cette nomination marque une étape symbolique dans la concrétisation de la mission de l'entreprise, qui consiste à faire progresser les normes de soins en matière de préservation articulaire grâce à une approche globale.

S'appuyant sur le succès clinique et commercial avéré de son produit phare, JointRep® -- une matrice injectable largement adoptée à l'échelle internationale comme traitement économiquede première ligne pour la majorité des lésions cartilagineuses --, Oligo s'engage désormais avec audace dans la prochaine phase de son évolution.

La Dre Nault rejoint l'équipe de direction de la Société pour contribuer à mener à bien cette transformation. Chercheuse prolifique spécialisée en médecine sportive et dans les pathologies complexes du genou, de la hanche et de la cheville, elle occupe le poste de chirurgienne orthopédiste au CHU Sainte-Justine, où elle a mis sur pied le premier « laboratoire vivant » dédié à la médecine sportive pédiatrique au Canada -- une plateforme innovante et intégrée de recherche clinique qui combine soins aux patients, biomécanique, ingénierie et développement technologique afin d'accélérer la mise au point de solutions fondées sur des données probantes et l'innovation translationnelle pour les jeunes athlètes.

« La combinaison rare de perspicacité clinique, de leadership en recherche translationnelle et d'engagement envers l'éducation dont fait preuve la Dre Nault la rend exceptionnellement bien qualifiée pour tracer notre voie vers l'avenir », a déclaré Sam Alexandre Selmani, Chef de la direction d'Oligo Medic. « Son travail établit constamment un lien entre la science de pointe et les résultats concrets pour les patients -- exactement le pont dont ce nouveau chapitre a besoin. »

« Ma carrière a toujours été consacrée à garder les gens en mouvement, qu'il s'agisse de jeunes athlètes ou de toute personne souhaitant rester active toute sa vie », a déclaré la Dre Nault. « La vision d'Oligo Medic, qui consiste en un continuum complet de soins de préservation articulaire, fondé sur une science et des résultats concrets, correspond exactement à la plateforme que je souhaite contribuer à créer. Je suis honorée de rejoindre l'entreprise à ce moment charnière. Restez actifs pour toujours ! »

À propos d'Oligo Medic inc.

Oligo Medic est une entreprise internationale spécialisée en médecine régénérative, qui se consacre à la réparation et à la préservation des tissus mous orthopédiques. Elle dispose d'un réseau mondial de distribution bien établi et d'un solide portefeuille de produits en cours de développement.

La société est actuellement en pleine transition et se positionne, grâce à une stratégie expansive de fusions-acquisitions, comme un innovateur de premier plan offrant une gamme complète de soins pour la préservation articulaire. Son offre s'étend d'une gamme de produits et de services allant des biomatériaux, des instruments chirurgicaux et des technologies de pointe à des solutions avant-gardistes en matière de prévention, de rééducation et de mode de vie.

L'avenir de la Société repose sur le principe humain simple selon lequel « le mouvement, c'est la vie », ou sur la reconnaissance croissante de la mobilité comme facteur clé de la longévité. Notre compréhension sans cesse croissante des voies biochimiques activées de manière fiable par l'exercice physique nous amène à une comparaison qui donne à réfléchir avec les médicaments les plus miraculeux développés par l'homme. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante pour repousser les limites de la santé active de l'être humain.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les objectifs, les stratégies et les activités d'Oligo, qui comportent des risques et des incertitudes. Ces déclarations sont dites « prospectives » car elles reposent sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous opérons, ainsi que sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectaient nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses s'avéraient inexactes.

SOURCE Oligo Medic inc.

Pour plus d'informations : Contact : Société : Sam Alexandre Selmani, Chef de la direction, 514-358-4273, [email protected]; Contact pour les médias : Frédéric Dumais, 514-261-4735